Đà Nẵng: Phản ứng khác lạ của đàn khỉ trên bán đảo Sơn Trà

TPO - Thay vì nháo nhào tranh nhau lấy thức ăn khi có người đến thì giờ đàn khỉ ngồi im. Với du khách, thay vì ôm từng túi bánh kẹo, trái cây... lên cho khỉ ăn vô tội vạ như trước kia, nhiều người giờ chỉ chụp ảnh chứ không cho khỉ trên bán đảo Sơn Trà ăn nữa.