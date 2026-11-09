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Hàng không - Du lịch

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Truy cập website du lịch Việt Nam vượt Thái Lan

Ngọc Ánh

TPO - Với lượng truy cập trong tháng 10 tăng 19,4% so với tháng trước, website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel đã vượt qua website du lịch Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.

Theo dữ liệu từ Similarweb - chuyên trang xếp hạng website toàn cầu, trong tháng 10 website quảng bá du lịch Việt Nam (vietnam.travel) ghi nhận 367.050 lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước.

Trong khi đó, website quảng bá du lịch Thái Lan đạt 338.308 lượt truy cập, giảm 20,02%. Đứng đầu khu vực là website của Singapore với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57%.

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Giao diện website quảng bá du lịch Việt Nam.

Không chỉ tăng về lượng truy cập, vietnam.travel còn ghi nhận các chỉ số tương tác tích cực. Thời lượng truy cập trung bình đạt 53 giây/lượt, cao hơn mức 44 giây của Singapore và 43 giây của Thái Lan.

Số trang xem trung bình của vietnam.travel đạt 1,92 trang/lượt, so với 1,63 trang của Singapore và 1,76 trang của Thái Lan. Đáng chú ý, tỷ lệ truy cập từ nước ngoài của vietnam.travel đạt 90,6%, cao hơn Singapore (86%) và Thái Lan (62%).

Theo Trung tâm Thông tin Du lịch - Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, những kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của vietnam.travel đối với người dùng quốc tế, góp phần khẳng định vai trò của nền tảng số trong hoạt động truyền thông, xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài.

Trên cơ sở kế thừa hệ thống thông tin hiện có, vietnam.travel đang được định hướng nâng cấp đồng bộ về nội dung, giao diện và công nghệ, chuyển từ website chủ yếu giới thiệu điểm đến sang nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong toàn bộ hành trình du lịch.

Điểm khác biệt trong chiến lược nâng cấp vietnam.travel là sẽ tích hợp thông tin quảng bá với các tiện ích và dịch vụ du lịch thực tế. Du khách sẽ có thể tìm kiếm tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, eSIM, vé tham quan, vui chơi, sân golf và vận chuyển.

Các tiện ích về đặc sản địa phương, hướng dẫn viên và dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng từng bước được phát triển, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du khách.

Việc nâng cấp vietnam.travel được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên đưa vào khai thác các chức năng đã hoàn thiện, bảo đảm yêu cầu kết nối, kiểm thử và vận hành. Các dịch vụ mở rộng tiếp tục được hoàn thiện gắn với tiến độ kết nối đối tác, chuẩn hóa dữ liệu, quy trình xử lý yêu cầu.

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#vietnam.travel #du lịch Việt Nam #lượt truy cập #Similarweb #quảng bá du lịch #du lịch Đông Nam Á

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