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Xã hội

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Chủ tịch Hà Nội tính miễn phí bữa trưa cho học sinh ở ‘xã, phường xã hội chủ nghĩa’

Trần Hoàng

TPO - Về thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các tiêu chí phải vượt chuẩn bình thường, hướng về dân sinh như tính đến miễn phí ăn trưa, sách giáo khoa cho học sinh và hỗ trợ tối đa cho hộ kinh doanh.

Chiều 9/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc với đại diện hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh về tiến độ triển khai thí điểm xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định việc triển khai mô hình thí điểm không đơn thuần là bài toán đầu tư hạ tầng hay phân bổ ngân sách. Mô hình mới đòi hỏi sự chuyển biến thực chất trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, chính trị và đời sống xã hội nhằm đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân.

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Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi làm việc với 2 xã "xã hội chủ nghĩa".

Lãnh đạo chính quyền thành phố nhấn mạnh tiêu chí của mô hình thí điểm bắt buộc phải cao hơn mức bình quân chung, tạo được sức hấp dẫn và khác biệt rõ nét. Nếu chỉ đặt mục tiêu ngang bằng các chuẩn mực thông thường, việc xây dựng mô hình thí điểm sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Đi sâu vào các nhóm tiêu chí gắn liền với đời sống dân sinh, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạ tầng và chất lượng giáo dục tại các địa phương thí điểm không thể dừng ở mức đạt chuẩn quốc gia. Các sở, ngành cùng chính quyền địa phương phải nghiên cứu những chính sách vượt trội, tạo điều kiện thụ hưởng tốt nhất cho học sinh.

Ông Thắng gợi mở các giải pháp thiết thực như tính toán phương án hỗ trợ miễn phí bữa ăn trưa, miễn phí sách giáo khoa, đồng thời mở rộng chương trình giáo dục kỹ năng sống, nghệ thuật và văn hóa cho học sinh. Những đề xuất này cần được khảo sát chi tiết dựa trên khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Đối với tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, người đứng đầu chính quyền Thành phố lưu ý các cơ quan chuyên môn phải thay đổi phương thức đánh giá, tập trung vào chất lượng sống và sự gắn bó, đoàn kết giữa các thành viên, tránh tình trạng chấm điểm chạy theo tỷ lệ phần trăm danh hiệu mang tính hình thức.

Trong phát triển kinh tế hộ gia đình, Thành phố yêu cầu chính quyền cơ sở chủ động tháo gỡ rào cản hành chính, tạo thuận lợi tối đa trong thủ tục đăng ký kinh doanh, hỗ trợ mặt bằng và vốn vay để các hộ sản xuất, doanh nghiệp tư nhân mở rộng quy mô.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành những nội dung được giao trong năm 2026. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong số 18 nhiệm vụ mới chỉ có 6 nhiệm vụ hoàn thành. Các nhiệm vụ còn lại, nhất là những nội dung liên quan đến quy hoạch, mô hình chính quyền minh bạch, có trách nhiệm giải trình, cần được tập trung triển khai, bảo đảm tiến độ.

Lãnh đạo UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành sớm có ý kiến góp ý, hướng dẫn cụ thể để hai địa phương hoàn thiện đề án, phấn đấu thông qua đề án trong thời gian tới và triển khai thực hiện từ năm 2027. Những vấn đề cần tập trung tháo gỡ, nhất là về quy hoạch, nguồn lực và tổ chức bộ máy, phải được rà soát, báo cáo thành phố để có chỉ đạo kịp thời.

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#Vũ Đại Thắng #Chủ tịch Hà Nội #miễn phí bữa trưa học sinh #xã phường xã hội chủ nghĩa #miễn phí sách giáo khoa #xã Phúc Thịnh #xã Thư Lâm #54 tiêu chí xã xã hội chủ nghĩa.

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