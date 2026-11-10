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Xã hội

Điều động, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự ở Đồng Nai, An Giang và Lâm Đồng

PV

TPO - Tại Đồng Nai, An Giang và Lâm Đồng vừa diễn ra các Hội nghị để triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 9/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Định đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP Đồng Nai về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Trọng Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 9/11.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai bổ nhiệm ông Đồng Hoài Nam - Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 9/11.

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Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao quyết định và hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Trọng Toàn (trái) và ông Đồng Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Tài chính (phải). Ảnh: Báo Đồng Nai.

Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Tống Phước Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ghi nhận, đánh giá cao năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm công tác của ông Tống Phước Trường; đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị, cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng (áo trắng) trao quyết định cho ông Tống Phước Trường.

Cũng vào chiều 9/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố, trao 15 quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Trần Mậu Dũng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, được điều động đến Đảng ủy xã Kiến Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Huỳnh Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận.

Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động đến Đảng ủy đặc khu Phú Quý, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030.

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Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định cho các cán bộ được điều động.

Điều động ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đến Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo.

Ông Nguyễn Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, đến Đảng ủy xã Bắc Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình.

Ông Nguyễn Thúc Phước Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Bình, đến Đảng ủy xã Liên Hương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương.

Ông Nguyễn Trường Sa - Chủ tịch UBND xã Liên Hương, đến Đảng ủy xã Tuy Phong, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong.

Ông Trần Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Hine, đến Đảng ủy xã Tà Năng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng.

Ông Phạm Thành Bắc - Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, đến Đảng ủy phường Phú Thủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định cho ông Nguyễn Vũ Linh Sang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Năng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã để Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc điều động đến Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với các cơ quan cấp tỉnh, ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Đình Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, và ông Phan Đức Thanh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, được điều động đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định cho ông Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu từ ngày 9/11. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã kể từ ngày 9/11.

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Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định cho các cán bộ tại hội nghị.

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#Đồng Nai #An Giang #Lâm Đồng #Điều động #bổ nhiệm cán bộ #Công tác cán bộ

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