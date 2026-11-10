Chuyện lạ ở nông trường bò sữa Mộc Châu

TPO - “Bò sữa bay” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt mang đến trải nghiệm khác lạ khi kết hợp chất liệu kỳ ảo, hài đen, hành động và tình cảm trong câu chuyện lấy bối cảnh nông trường thập niên 1990.

Lấy bối cảnh một nông trường bò sữa tại Mộc Châu những năm 1990, Bò sữa bay xoay quanh cuộc tranh giành công thức sữa đặc biệt có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa cơ thể và tạo ra những hiện tượng kỳ lạ.

Với mong muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, Trâu (Nguyễn Hùng) cùng nhóm công nhân lên kế hoạch đánh cắp công thức. Trong quá trình thực hiện, Trâu nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân) - con gái giám đốc nông trường - đồng thời là người nghiên cứu ra loại sữa này.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt phát triển một thế giới điện ảnh pha trộn nhiều thể loại. Phim có chất hài đen, những màn rượt đuổi mang màu sắc hành động, chuyện tình lãng mạn và cả các tình tiết phi lý.

Được phát triển từ phim ngắn độc lập Tàn sữa, tác phẩm dài 108 phút thể hiện tham vọng sáng tạo của nhà làm phim trẻ. Tuy nhiên, chính việc theo đuổi quá nhiều ý tưởng khiến bộ phim bộc lộ những hạn chế đáng tiếc.

Bò sữa bay có đề tài lạ.

Giấc mơ đổi đời từ một ly sữa bò

Điểm đáng ghi nhận nhất của Bò sữa bay là lựa chọn một đề tài khác biệt so với nhiều phim Việt ra rạp thời gian gần đây.

Thay vì khai thác những xung đột gia đình hay chuyện tình yêu theo công thức quen thuộc, phim đưa khán giả vào thế giới giả tưởng, nơi loại sữa thần kỳ có thể làm thay đổi số phận con người.

Việc đặt câu chuyện tại nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990 tạo điều kiện để đạo diễn xây dựng không gian điện ảnh mang màu sắc riêng, vừa có nét hoài niệm vừa pha lẫn yếu tố siêu thực.

Phần hình ảnh là một trong những ưu điểm nổi bật của tác phẩm. Những gam màu xanh lam, cách xử lý ánh sáng và bố cục khuôn hình tạo nên không khí mộng mị, có phần cổ tích.

Bộ phim đưa khán giả vào thế giới giả tưởng - nơi loại sữa thần kỳ có thể làm thay đổi số phận con người.

Bộ phim không quá phụ thuộc vào lời thoại để tạo ấn tượng thị giác. Thay vào đó, ê-kíp sử dụng màu sắc, bối cảnh và nhịp dựng để thể hiện tinh thần khác thường của câu chuyện. Một số phân đoạn rượt đuổi được xử lý linh hoạt, tạo cảm giác sôi động và mang đến những khoảnh khắc giải trí.

Thiết kế mỹ thuật cũng giúp tác phẩm giữ được sự nhất quán về phong cách. Không gian nông trường tạo cảm giác đây là một thế giới có quy luật riêng, nơi những hiện tượng phi lý có thể xảy ra.

Các giai điệu được sử dụng phù hợp với không khí trẻ trung, lãng mạn và đôi lúc tinh nghịch của bộ phim. Ở những phân đoạn tình cảm, âm nhạc giúp tăng sức truyền tải cảm xúc, trong khi các cảnh hành động có thêm sự sôi nổi nhờ cách kết hợp âm thanh và nhịp dựng.

Dù pha trộn nhiều thể loại, Bò sữa bay vẫn có những khoảnh khắc hài hước duyên dáng. Tiếng cười chủ yếu đến từ tình huống và tính cách nhân vật, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào những câu thoại gây cười trực diện.

Những yếu tố trên cho thấy Nguyễn Phạm Thành Đạt có sự đầu tư vào ngôn ngữ điện ảnh và mong muốn tạo dấu ấn cá nhân ngay từ tác phẩm dài đầu tay. Phim sở hữu phong cách thị giác dễ nhận diện, có những lựa chọn dàn dựng đáng chú ý và mang đến trải nghiệm khác biệt cho khán giả yêu thích sự mới lạ.

Nhiều tình tiết thiếu thuyết phục

Trái với phần hình ảnh được đầu tư công phu, kịch bản lại là điểm yếu lớn nhất của Bò sữa bay.

Bộ phim cố gắng kết hợp quá nhiều chất liệu, từ phiêu lưu trộm cắp, hài đen, hành động đến tình cảm và tâm lý. Mỗi thể loại đều có những tình huống riêng nhưng chưa được phát triển đủ sâu, khiến đường dây câu chuyện thiếu sự tập trung.

Bên cạnh phần hình ảnh, diễn xuất là yếu tố giúp bộ phim giữ được sức hút dù kịch bản còn nhiều hạn chế.

Khởi đầu bằng âm mưu đánh cắp công thức sữa thần kỳ, phim có một tiền đề đủ hấp dẫn để xây dựng cuộc đối đầu giữa những người lao động nghèo và những nhân vật nắm giữ quyền lực, lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, thay vì khai thác triệt để mâu thuẫn này, câu chuyện liên tục mở thêm các tuyến tình cảm, xung đột và biến cố.

Hệ quả là nhiều tình tiết xuất hiện rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự kiện khác, trong khi những vấn đề quan trọng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Các màn rượt đuổi, va chạm và xô xát diễn ra liên tiếp, tạo cảm giác phim có nhiều chuyển động. Song, không phải phân đoạn nào cũng xuất phát từ động cơ rõ ràng của nhân vật hoặc tạo ra bước ngoặt cần thiết cho câu chuyện.

Một số tình huống mang cảm giác được sắp đặt để đẩy nhịp phim lên cao hơn là kết quả tự nhiên của các xung đột trước đó.

Đáng tiếc, bộ phim chưa khai thác hiệu quả khát vọng thoát nghèo của nhóm công nhân, vốn là động lực quan trọng dẫn đến kế hoạch đánh cắp công thức sữa. Những khó khăn trong đời sống và áp lực kinh tế chưa được khắc họa đủ rõ để khán giả hiểu vì sao các nhân vật sẵn sàng thực hiện những hành động liều lĩnh.

Sự thiếu hụt này càng rõ khi đặt cạnh phong cách hình ảnh thơ mộng. Không gian nông trường được tái hiện đẹp mắt nhưng phần nào làm giảm cảm giác khắc nghiệt của cuộc sống lao động mà câu chuyện muốn đề cập.

Yếu tố kỳ ảo cũng chưa được xây dựng chặt chẽ. Công thức sữa thần kỳ giữ vai trò trung tâm, nhưng cơ chế và giới hạn tác động của nó vẫn khá mơ hồ. Phim không nhất thiết phải giải thích mọi hiện tượng bằng logic khoa học, song một thế giới giả tưởng vẫn cần những nguyên tắc nội tại đủ nhất quán để người xem chấp nhận.

Đặc biệt, hình tượng bay lên gắn với nhan đề phim chưa được phát triển thành một biểu tượng có sức nặng rõ rệt. Ý tưởng giàu khả năng liên tưởng nhưng cách triển khai chưa tạo được mối liên kết đủ mạnh với hành trình của các nhân vật.

Tuyến tình cảm giữa Trâu và San cũng bộc lộ hạn chế. Mối quan hệ phát triển tương đối nhanh, trong khi quá trình hai nhân vật tìm hiểu, gắn bó và vượt qua khác biệt về hoàn cảnh chưa được thể hiện đầy đủ.

Dàn diễn viên trẻ tạo thiện cảm

Diễn xuất là yếu tố giúp bộ phim giữ được sức hút dù kịch bản còn nhiều hạn chế.

Đảm nhận vai Trâu, Nguyễn Hùng mang đến hình ảnh chàng trai trẻ có phần bốc đồng, chân chất và luôn mong muốn thay đổi cuộc sống. Nam diễn viên có cách thể hiện tương đối tự nhiên, đặc biệt trong những tình huống hài hước hoặc các phân đoạn bộc lộ sự vụng về khi yêu.

Võ Điền Gia Huy nổi bật, trong khi Tiểu Vy tiến bộ ở khả năng diễn xuất.

Tuy nhiên, nhân vật Trâu chưa được xây dựng đủ chiều sâu tâm lý. Những thay đổi trong suy nghĩ và hành động đôi lúc diễn ra đột ngột, khiến diễn viên gặp khó khăn trong việc tạo ra một hành trình cảm xúc liền mạch.

Ngọc Xuân trong vai San là gương mặt tạo thiện cảm nhờ ngoại hình phù hợp với phong cách hoài niệm của bộ phim. Nữ diễn viên thể hiện được vẻ dịu dàng, trong trẻo nhưng vẫn có sự cứng cỏi của cô gái giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện.

Ở những phân đoạn tình cảm, Ngọc Xuân có lối diễn nhẹ nhàng, không quá cường điệu. Tuy vậy, sự kết hợp giữa cô và Nguyễn Hùng chưa tạo được sức nặng như kỳ vọng.

Trong dàn diễn viên, Võ Điền Gia Huy là một trong những gương mặt nổi bật với vai Quân. Nhân vật mang vẻ ngoài ngông nghênh, nóng nảy và có phần áp đặt, nhưng đồng thời sở hữu những diễn biến nội tâm phức tạp. Võ Điền Gia Huy thể hiện khá tốt sự đối lập này, giữ được nét ngang tàng mà không khiến nhân vật trở nên quá cứng nhắc.

So với một số vai diễn có tính cách nổi loạn trước đây, nam diễn viên cho thấy sự tiết chế trong biểu cảm và cách xử lý thoại.

Tiểu Vy trong vai Mai tiếp tục cho thấy sự tiến bộ so với những lần xuất hiện trên màn ảnh trước đây. Tiểu Vy có cách thể hiện mềm mại, duyên dáng, phù hợp với hình ảnh một cô gái si tình. Các phân đoạn bộc lộ sự tổn thương được xử lý khá tự nhiên, đặc biệt ở những cảnh khóc, khi cô hạn chế được cảm giác gượng gạo trong biểu cảm.