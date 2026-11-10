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Hà Nội tổng kiểm tra khu sạc xe điện tại nhà trọ, chung cư mini

Trần Hoàng

TPO - Cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra khu vực để xe và sạc xe điện, việc bố trí dây dẫn, thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy. Việc kiểm tra được thông báo trước ít nhất 5 ngày.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra an toàn điện, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

Trong đó, UBND TP yêu cầu đến hết năm 2026 tập trung kiểm tra xử lý đối với nhóm cơ sở xây dựng trái phép, cơ sở vi phạm về trật tự xây dựng, cơ sở bị đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC.

Từ quý I/2027, các địa phương căn cứ nguồn lực hiện có để rà soát, phân chia thành các đợt, các nhóm cơ sở có nguy cơ để tập trung kiểm tra trước, đảm bảo phù hợp thực tiễn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc sử dụng điện phải đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích được xác định theo mục đích sử dụng điện thực tế và hợp đồng mua bán điện.

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Ảnh minh họa

Cùng với đó là việc chấp hành quy định về PCCC trong quản lý, sử dụng điện; tình trạng hệ thống điện tại khu vực sản xuất, kinh doanh, kho hàng; việc bố trí thiết bị điện cách xa vật liệu dễ cháy; dấu hiệu phát nhiệt, chập điện, quá tải; tình trạng tủ điện, dây dẫn, ổ cắm, thiết bị đóng cắt; việc sử dụng thiết bị điện sinh nhiệt.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, sẽ tập trung kiểm tra thiết bị bảo vệ mạch điện, nguy cơ quá tải, câu mắc điện tạm, khu vực để xe và sạc xe điện, việc bố trí dây dẫn, thiết bị điện gần vật liệu dễ cháy; đồng thời hướng dẫn khắc phục nguy cơ theo phạm vi quản lý của từng chủ thể.

Thành phố yêu cầu UBND xã, phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện lực và công an cơ sở để rà soát, lập danh sách cơ sở thuộc diện kiểm tra trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp.

Để tránh phiền hà người dân và doanh nghiệp tiếp nhiều đoàn kiểm tra, Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng thực hiện với hoạt động kiểm tra định kỳ về PCCC của Công an TP, UBND cấp xã, đảm bảo một đầu mối, xuyên suốt.

Việc kiểm tra phải thông báo trước cho cơ sở được kiểm tra ít nhất 5 ngày, đảm bảo cơ sở có đủ thời gian để chuẩn bị và phối hợp. Việc kiểm tra phải thực hiện trực tiếp tại cơ sở sử dụng điện.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc nguy cơ trực tiếp gây tai nạn điện, cháy, nổ, đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan có thẩm quyền để áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.

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#Hà Nội #An toàn điện #Phòng cháy chữa cháy #Sạc xe điện #Chung cư mini #an toàn #cháy nổ sạc xe điện

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