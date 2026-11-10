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Thế giới

Pháp cáo buộc Iran đứng sau loạt vụ tấn công tủ lạnh, cảnh báo hậu quả

Bình Giang

TPO - Giới chức Pháp cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đứng sau các cuộc tấn công mạng khiến hệ thống tủ lạnh và tủ đông trong nhiều siêu thị khắp nước Pháp ngừng hoạt động, đồng thời tuyên bố Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả.

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Ảnh: AP

Các vụ tấn công mạng nhắm vào hàng trăm siêu thị tại Pháp hồi đầu tháng 10 gây ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc chiến Iran bắt đầu vào tháng 2. Thời gian gần đây xảy ra nhiều sự cố gián đoạn liên quan đến tấn công mạng. Sự cố tương tự được ghi nhận ở nhiều nơi khác, trong đó có vụ tấn công vào hệ thống giao thông công cộng Los Angeles hồi tháng 3, các nhà máy xử lý nước của Mỹ hồi tháng 7 và các tàu hướng đến Mỹ hồi tháng 8.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc không phản hồi đề nghị bình luận về cáo buộc này. Iran thường phủ nhận cáo buộc việc tiến hành các hoạt động tấn công mạng độc hại.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, Đại sứ Iran đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Pháp. Ông Barrot cũng cảnh báo rằng Liên minh châu Âu (EU) có thể áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Iran.

Cuộc tấn công mạng ngày 11/10 đã can thiệp vào hệ thống kiểm soát nhiệt độ của các tủ lạnh thương mại tại hàng trăm cơ sở kinh doanh. Theo các chuyên gia an ninh mạng, vụ tấn công này không quá khó thực hiện. Công ty sản xuất nhiều thiết bị bị ảnh hưởng cho biết một số tủ lạnh đã lỗi thời hoặc đang sử dụng phần mềm điều khiển phiên bản cũ, vì thế tin tặc dễ xâm nhập.

Hậu quả của vụ việc rất nghiêm trọng. Một số tủ lạnh bị điều chỉnh nhiệt độ lên quá cao, thậm chí dẫn đến cháy nổ. Trong những giờ sau khi xảy ra vụ tấn công, nhân viên siêu thị phải vận chuyển hàng loạt thùng chứa thịt bị hỏng và kem tan chảy ra thùng rác. Một chủ siêu thị tại Pháp ước tính tổng thiệt hại của vụ tấn công trên toàn quốc có thể lên tới hàng chục triệu euro.

Trong tháng này lại xuất hiện một làn sóng tấn công mạng thứ 2, ảnh hưởng đến hơn 100 cơ sở trên khắp châu Âu. Đáng chú ý, các vụ tấn công lần này còn tác động đến những tủ lạnh được sử dụng tại các ngân hàng máu của Pháp, khiến họ phải chuyển một phần lượng máu sang các thiết bị bảo quản lạnh khác.

Mỹ cũng ghi nhận sự cố tương tự. Hồi tháng 8, hệ thống tủ lạnh tại ít nhất 6 cửa hàng cung ứng hàng hóa cho quân đội Mỹ ngừng hoạt động.

Ngày 9/11, Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này “đã nắm được những suy đoán liên quan đến khả năng xảy ra sự cố an ninh mạng”. Tuy nhiên, các điều tra viên quân sự đang xử lý vụ việc và Lầu Năm Góc không bình luận vì lý do an ninh.

Theo Reuters

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#Tủ lạnh #Tin tặc #Pháp #Iran #Tấn công tủ lạnh

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