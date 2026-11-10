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Sức khỏe

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Khám sức khỏe toàn dân, người Vĩnh Long mắc phổ biến nhóm bệnh tim mạch

Cảnh Kỳ

TPO - Qua khám sức khoẻ cho hơn 3,3 triệu người dân ở Vĩnh Long cho thấy, nhóm người mắc bệnh tim mạch - chuyển hóa chiếm tỷ trọng lớn. Các bệnh thường gặp khác có cơ xương khớp, bệnh về mắt, gan - mật, rối loạn tâm thần, hành vi.

Chiều 9/11, Sở Y tế Vĩnh Long đã công bố kết quả khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.Theo đó, đã có hơn 3,37 triệu người dân trong tỉnh được khám sức khoẻ (hơn 99,9% dân số).

Qua đó cho thấy, trong nhóm người trưởng thành, mắc chủ yếu nhóm bệnh tim mạch - chuyển hóa, các bệnh thường gặp khác có cơ xương khớp, bệnh về mắt, gan - mật và rối loạn tâm thần, hành vi...

Cụ thể, trong số hơn 2 triệu người trưởng thành được khám, có hơn 612.700 người có bệnh tim mạch - chuyển hóa (tăng huyết áp, thiếu máu cục bộ cơ tim, đái tháo đường).

Về đánh giá tình trạng dinh dưỡng (chỉ số BMI), trong số gần 1,8 triệu người được đánh giá, có hơn 31% thừa cân hoặc béo phì; chiều cao trung bình đạt 1,6m, cân nặng trung bình hơn 58kg…

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Vĩnh Long đã khám sức khỏe cho 99,9% dân số.

Bà Lâm Như Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, tỉnh là một trong những địa phương tiên phong xây dựng kho dữ liệu y tế tỉnh theo mô hình tập trung và liên thông dữ liệu. Qua đó, giảm gánh nặng kết nối trực tiếp cho từng cơ sở y tế và hình thành nguồn dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý sức khỏe người dân.

Dù vậy, bà Quỳnh cũng nhìn nhận, quá trình triển khai khám sức khoẻ toàn dân còn một số khó khăn, như nhu cầu khám lớn, trong khi nhân lực y tế, đặc biệt tại trạm y tế xã phường còn hạn chế. Một số trạm y tế chưa đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, công nghệ thông tin. Nhu cầu kinh phí rất lớn, việc bảo đảm nguồn lực duy trì thường xuyên là một thách thức...

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Tỉnh Vĩnh Long cũng vừa kết thúc Chiến dịch 90 ngày đêm khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân.

Tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ ngành liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn chuyên môn và cơ chế tài chính cho hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân.

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#Vĩnh Long #khám sức khỏe định kỳ #khám sàng lọc miễn phí #Sở Y tế #dân số

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