FBI điều tra quan hệ ngoài luồng của CEO Nvidia Jensen Huang

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mối quan hệ ngoài luồng của CEO Nvidia Jensen Huang với người phụ nữ bị cáo buộc là điệp viên nước ngoài.

CEO Jensen Huang của Nvidia. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, ông nói rằng vị lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ - người có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), không cần lo lắng về điều này.

“Tôi biết FBI đang xem xét vấn đề này liên quan đến một khía cạnh khác, và tôi nghĩ ông ấy sẽ ổn thôi”, Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 9/11.

Thông tin bất ngờ về việc ông Jensen Huang ngoại tình đã gây chấn động giới chính trị và ngành công nghệ Mỹ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng Trung Quốc đã tiếp cận được các dòng chip tiên tiến do Nvidia thiết kế - loại chip đang đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo.

Ông Trump dường như đã thực hiện một bước đi bất thường khi trực tiếp can dự vào cuộc điều tra phản gián. Động thái này cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa ông với ông Huang, cũng như những lợi ích địa - chính trị có thể liên quan đến vụ việc.

“Hôm nay tôi đã nói chuyện với ông ấy, chỉ để hỏi xem ông ấy có ổn không, tình hình thế nào. Ông ấy nói hoàn toàn không biết người đang được nhắc đến là một điệp viên”, ông Trump nói.

Jensen Huang là người có vị thế đặc biệt trong ngành công nghệ và là một trong những người giàu nhất thế giới. Ngày 8/11, ông thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân và đăng bức thư công khai trên website Nvidia, gửi lời xin lỗi tới vợ và công ty.

Theo bài viết của báo New York Times, các cơ quan tình báo Mỹ xác định người phụ nữ này đã thu thập thông tin cho Bắc Kinh.

“Tôi ủng hộ cuộc điều tra và sẽ hợp tác đầy đủ. Tôi yêu đất nước và công ty của chúng tôi. Tôi cam kết bảo vệ NVIDIA và hỗ trợ an ninh quốc gia Mỹ”, ông Huang viết trong thư.

Ngày 8/11, Nvidia thông báo đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập trước những thông tin cho rằng ông Huang là “mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài”.

Vụ việc cũng thu hút sự chú ý của Quốc hội Mỹ. Hai chính trị gia cấp cao của đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Mark Warner và Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries cho biết quan tâm đến việc điều tra sâu hơn.

Ông Jeffries nói rằng vấn đề Nvidia đã được đề cập trong phiên họp kín với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI).

“Chúng tôi sẽ cần một buổi báo cáo đầy đủ, đặc biệt liên quan đến vấn đề Nvidia, để tất cả chúng ta có thể làm rõ những gì đã xảy ra, cũng như những tác động của vụ việc đối với an ninh quốc gia Mỹ”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Trump dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới tại Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Tuy nhiên, ông không khẳng định liệu có đề cập vụ việc với ông Tập hay không.

“Không, tôi không nghĩ vậy. Ý tôi là, có thể. Tôi chắc chắn Chủ tịch Tập sẽ hỏi tôi về chuyện này. Tôi biết Jensen rất rõ. Tôi nghĩ ông ấy là một người rất đáng kính”, ông Trump nói.

Các cuộc điều tra phản gián của FBI thường tập trung vào những nỗ lực của nước ngoài thực hiện nhằm thu thập thông tin tình báo về Mỹ. Những hoạt động này có thể bao gồm bí mật đánh cắp công nghệ do các doanh nghiệp Mỹ phát triển, triển khai các chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm định hướng dư luận hoặc xây dựng quan hệ với những nhân vật có quyền lực trong giới chính trị và công nghiệp.

Những cuộc điều tra như vậy có thể kéo dài nhiều năm và không nhất thiết dẫn đến cáo buộc hình sự.

Ngày 9/11, Trung Quốc phủ nhận việc tiến hành bất kỳ âm mưu nào nhằm tiếp cận ông Jensen Huang.

“Cáo buộc được gọi là gián điệp Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở. Đây chẳng qua chỉ là những lời bôi nhọ Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố.