Nữ phản diện quyến rũ trong bom tấn sử thi đắt đỏ nhất Ấn Độ

TPO - Surpanakha, em gái vua quỷ Ravana do Rakul Preet Singh thủ vai, là một trong những nhân vật đáng chú ý của “Ramayana: Rise of a Legend”. Từ người phụ nữ đem lòng si mê Hoàng tử Rama, tìm cách chiếm được tình cảm của anh, cô trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến cuộc chiến giữa Rama và Ravana.