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Giải trí

Nữ phản diện quyến rũ trong bom tấn sử thi đắt đỏ nhất Ấn Độ

Tú Oanh

TPO - Surpanakha, em gái vua quỷ Ravana do Rakul Preet Singh thủ vai, là một trong những nhân vật đáng chú ý của “Ramayana: Rise of a Legend”. Từ người phụ nữ đem lòng si mê Hoàng tử Rama, tìm cách chiếm được tình cảm của anh, cô trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến cuộc chiến giữa Rama và Ravana.

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Trong Ramayana: Rise of a Legend, Rakul Preet Singh đảm nhận vai Surpanakha, em gái của Ravana (Yash), vị vua cai trị Lanka. Nhân vật được giới thiệu là một trong những mỹ nhân nổi bật của vùng đất này. Vai Surpanakha đánh dấu trải nghiệm mới của Rakul khi lần đầu hóa thân vào nhân vật trong thế giới thần thoại. Bộ phim do Nitesh Tiwari đạo diễn, có sự tham gia của Ranbir Kapoor, Sai Pallavi và Yash. Dự án gồm hai phần, được đầu tư khoảng 500 triệu USD theo công bố của nhà sản xuất Namit Malhotra, trở thành một trong những dự án điện ảnh tham vọng nhất lịch sử Ấn Độ.
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Trong thời gian Rama (Ranbir Kapoor) lưu đày trong rừng cùng vợ là Sita (Sai Pallavi) và em trai Lakshman (Ravie Dubey), Surpanakha tình cờ gặp hoàng tử và đem lòng si mê. Cô chủ động bày tỏ tình cảm, thậm chí đề nghị trở thành người vợ thứ hai của Rama. Tuy nhiên, Rama từ chối vì một lòng hướng về Sita. Theo Plugged In, sự say mê của Surpanakha còn xuất phát từ những tổn thương trong đời sống tình cảm trước đó. Cô từng mất chồng nhưng không nhận được sự cảm thông từ anh trai. Cuộc gặp Rama vì thế mở ra những diễn biến vừa mang tính tình cảm, vừa gắn với bi kịch cá nhân của nhân vật.
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Không chấp nhận bị khước từ, Surpanakha sử dụng phép thuật để biến thành Sita, tìm cách đánh lừa Rama và giành lấy tình cảm của anh. Tuy nhiên, âm mưu nhanh chóng bị phát hiện. Chi tiết này cho thấy sự si mê đã đẩy nhân vật vượt qua giới hạn, từ một người phụ nữ chủ động theo đuổi tình yêu trở thành kẻ sẵn sàng sử dụng thủ đoạn để đạt được mục đích.
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Sau khi hành vi bị phát giác, Surpanakha bị Lakshman chém đứt mũi. Đây là một trong những biến cố nổi tiếng nhất gắn với nhân vật trong sử thi Ramayana. Việc bị hủy hoại nhan sắc không chỉ khiến cô chịu tổn thương về thể xác mà còn làm tổn thương lòng tự tôn của một người phụ nữ vốn kiêu hãnh về vẻ đẹp của mình.
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Trong cuộc phỏng vấn với The Tribune, Rakul cho biết kịch bản giúp cô hiểu thêm về cuộc đời Surpanakha trước và sau biến cố này. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh nhân vật từng được xem là người phụ nữ đẹp nhất Lanka, có lòng kiêu hãnh nhưng không đơn giản chỉ mang những nét tính cách tiêu cực.
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Tổn thương và tức giận, Surpanakha tìm đến Ravana, kể lại những gì đã xảy ra và thúc giục anh trai trả thù. Từ đây, mâu thuẫn giữa hai bên leo thang. Ravana lên kế hoạch bắt cóc Sita, mở đầu cho cuộc đối đầu quy mô lớn giữa hai thế lực. Dù không trực tiếp tham gia cuộc chiến, Surpanakha giữ vai trò quan trọng trong chuỗi sự kiện dẫn đến cuộc chiến Lanka. Cô là nhân vật tạo bước ngoặt cho câu chuyện, đồng thời cho thấy những quyết định xuất phát từ lòng tự ái và thù hận có thể gây ra hậu quả vượt xa phạm vi cá nhân.
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Trước những ý kiến về việc đảm nhận một nhân vật thường được nhìn nhận như phản diện, Rakul Preet Singh cho biết cô bị thu hút bởi chiều sâu và những khía cạnh ít được khai thác của Surpanakha. Trả lời NDTV, nữ diễn viên gọi đây là nhân vật bị hiểu lầm và có nhiều sắc thái. Cô cũng cho rằng Surpanakha là mắt xích khiến cuộc chiến trong sử thi diễn ra.
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Trong cuộc phỏng vấn với Cinema Express ngày 4/11, Rakul tiếp tục chia sẻ rằng bộ phim khai thác nhiều hơn câu chuyện về phía Lanka, trong đó có cuộc đời Surpanakha. Cô xem đây là cơ hội tham gia một dự án có tầm vóc lớn, đồng thời khám phá chiều sâu của nhân vật thay vì chỉ tái hiện hình ảnh phản diện quen thuộc.
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Về diễn xuất, một số bài đánh giá ghi nhận Rakul tạo được dấu ấn trong vai Surpanakha. Rediff nhận xét cô là một trong những diễn viên phụ để lại ấn tượng, đặc biệt với hình ảnh người em gái Ravana có khả năng biến hóa. Film Information khen nữ diễn viên có ngoại hình cuốn hút và diễn xuất phù hợp với vai diễn.
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Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua loạt phim như Venkatadri Express (2013), Nannaku Prematho (2016), Dhruva (2016), Theeran Adhigaaram Ondru (2017) và De De Pyaar De (2019). Vai diễn trong Nannaku Prematho giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại South Indian International Movie Awards (SIIMA).
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Ngoài diễn xuất, Rakul từng tham gia cuộc thi Femina Miss India 2011 và giành nhiều danh hiệu phụ. Cô kết hôn với nhà sản xuất, diễn viên Jackky Bhagnani vào tháng 2/2024. Với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, việc góp mặt trong Ramayana đánh dấu thêm một bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên.
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Rakul Preet Singh kết hôn với nhà sản xuất, diễn viên Jackky Bhagnani ngày 21/2/2024 tại Goa, Ấn Độ. Họ tổ chức hai nghi lễ cưới theo truyền thống Anand Karaj của đạo Sikh và phong tục Sindhi, với sự tham dự của gia đình, bạn bè thân thiết và nhiều nghệ sĩ Bollywood. Trước khi kết hôn, Rakul từng chia sẻ cô và Jackky có sự đồng điệu trong công việc lẫn cuộc sống. Cả hai đều bận rộn với lịch trình nghệ thuật nhưng cố gắng dành thời gian riêng, hạn chế nói chuyện công việc khi ở bên nhau.

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#Rakul Preet Singh #Surpanakha #Ramayana #Rise of a Legend #bom tấn sử thi Ấn Độ #mỹ nhân phản diện #nữ phản diện

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