Nữ phản diện quyến rũ trong bom tấn sử thi đắt đỏ nhất Ấn Độ

TPO - Surpanakha, em gái vua quỷ Ravana do Rakul Preet Singh thủ vai, là một trong những nhân vật đáng chú ý của “Ramayana: Rise of a Legend”. Từ người phụ nữ đem lòng si mê Hoàng tử Rama, tìm cách chiếm được tình cảm của anh, cô trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến cuộc chiến giữa Rama và Ravana.
TPO - “Bò sữa bay” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt mang đến trải nghiệm khác lạ khi kết hợp chất liệu kỳ ảo, hài đen, hành động và tình cảm trong câu chuyện lấy bối cảnh nông trường thập niên 1990.
TPO - Trong khi “The Cat in the Hat” có màn ra mắt đáng thất vọng, “Godzilla Minus Zero” vươn lên dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ. Với 31,6 triệu USD, đại diện từ Nhật Bản lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất đối với phim người đóng nói tiếng nước ngoài tại thị trường này.
TPO - Trả lời phóng viên Báo Tiền Phong, đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết giám khảo đánh giá cao sắc vóc, sự nỗ lực của Nguyễn Yến Trang suốt hành trình. Ban giám khảo nhất trí, đồng thuận cao chọn cô gái sinh năm 2006 trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Bộ phim "Mang khí giới vào nước Tống" (Nhập Tống) gây sốt khắp các trang mạng xã hội. Càng bất ngờ hơn khi ê-kíp đứng sau là những người lao động trung niên đang tìm cách tiếp cận khoa học công nghệ AI.
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành điểm hẹn âm nhạc của hơn 22.000 khán giả với sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: Soobin, Quang Hùng MasterD, Pháo, Đàm Vĩnh Hưng, Phùng Khánh Linh, Da LAB… Những màn kết hợp bất ngờ giữa các tên tuổi nổi tiếng, loạt ca khúc quen thuộc cùng sân khấu quy mô lớn đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng chú ý trong đêm diễn.
Chương trình nghệ thuật “Pleiku ơi” đã diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi những thanh âm truyền thống của đại ngàn hòa quyện cùng giai điệu đương đại, lan tỏa tình yêu đối với vùng đất và con người Gia Lai.
TPO - Trước những thông tin sai sự thật liên quan đến đời tư lan truyền trên mạng xã hội, nghệ sĩ Trường Giang thông qua đơn vị đại diện pháp lý công bố kết quả làm việc với cơ quan chức năng.
TPO - Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn vừa có phim vượt 100 tỷ đồng thì ngôi đầu phòng vé đổi chủ. Cuối tuần 6-8/11, doanh thu "Godzilla Minus Zero" vượt "Chị chị em em 3" dù có ít suất chiếu hơn. Phim quái vật Nhật Bản cũng bỏ xa "Bò sữa bay" - đối thủ ra rạp cùng ngày.
TPO - Màn trình diễn bản hit “APT.” của Rosé vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả chê giọng hát của nữ ca sĩ thiếu ổn định, còn khuyên nên hát nhép.
TPO - Concert kỷ niệm 20 năm hoạt động của Big Bang tại Bangkok, Thái Lan, tối 8/11 phải dừng đột ngột sau khoảng 30 phút biểu diễn do mưa lớn, gió mạnh kèm sấm sét. Ba thành viên cúi đầu xin lỗi khán giả, bày tỏ sự tiếc nuối.
TPO - Dương Siêu Việt khiến khán giả bất ngờ trước khả năng diễn xuất tăng tiến vượt bậc. Từ bình hoa di động bị chê bất tài, hiện tại cô là nhân tố thu hút người xem phim "Hôm nay trời đổ mưa bóng mây".
TPO - Vương Sở Nhiên đánh mất thiện cảm của khán giả vì vẻ mặt khó tính và hành vi trợn ngược mắt với đồng nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại danh tiếng của cô đã thay đổi đáng kể.
TPO - Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang từng ngại đứng trước ống kính, hồi hộp khi là cô gái được cuối cùng được gọi tên vào chung kết.
TPO - Ban giám khảo chọn Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 sau khi đánh giá toàn bộ hành trình dự thi theo bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tại họp báo sau chung kết, tân hoa hậu cũng lên tiếng về những ý kiến xoay quanh sắc đẹp.
TPO - NTK Hà Thanh Huy vừa tổ chức show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Lệ Quyên, Nhã Phương, Thuý Ngân, Midu, Thu Trang, Bảo Thy, Thiều Bảo Trang, Diệp Bảo Ngọc, Trương Quỳnh Anh, Nhã Phương...
TPO - Nam diễn viên Lưu Hi Mặc thực hiện một cảnh phun lửa nhưng gặp sự cố khiến gương mặt bị bỏng nặng, đoàn phim phải đưa anh đi cấp cứu.