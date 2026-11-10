Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

'Quái vật' Nhật Bản phá đảo Hollywood

Tú Oanh

TPO - Trong khi “The Cat in the Hat” có màn ra mắt đáng thất vọng, “Godzilla Minus Zero” vươn lên dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ. Với 31,6 triệu USD, đại diện từ Nhật Bản lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất đối với phim người đóng nói tiếng nước ngoài tại thị trường này.

Cùng ra mắt ngày 6/11, The Cat in the HatGodzilla Minus Zero ghi dấu ấn trái ngược tại phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày cuối tuần.

Theo Variety, Godzilla Minus Zero thu về 31,6 triệu USD từ 3.254 rạp chiếu tại Bắc Mỹ trong tuần đầu ra mắt, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé. Đây là thành tích mở màn ấn tượng đối với một bộ phim quốc tế, trong bối cảnh các tác phẩm nói tiếng nước ngoài thường gặp nhiều thách thức khi tiếp cận khán giả phương Tây.

Quái vật Godzilla càn quét phòng vé

Doanh thu này giúp Godzilla Minus Zero lập kỷ lục phim người đóng nói tiếng nước ngoài có màn ra mắt cao nhất tại Bắc Mỹ, phá vỡ thành tích trước đó của Hero, tác phẩm võ thuật Trung Quốc từng thu về 17,8 triệu USD trong tuần đầu công chiếu năm 2002.

1.png
Godzilla Minus Zero giúp điện ảnh Nhật Bản lập kỷ lục tại thị trường Bắc Mỹ.

Thành công của phim đến từ đánh giá tích cực của giới phê bình, phản hồi khả quan của khán giả và sức hút từ các định dạng phòng chiếu cao cấp. Godzilla Minus Zero đạt 90% trên Rotten Tomatoes và nhận điểm A trong khảo sát khán giả sau suất chiếu của CinemaScore.

Riêng hệ thống Imax mang về 12,7 triệu USD, tương đương 40% tổng doanh thu tại Bắc Mỹ. Đây là bộ phim Nhật Bản đầu tiên được sản xuất dành riêng cho hệ thống Imax. Nếu tính cả các định dạng cao cấp khác như Dolby, nhóm phòng chiếu này chiếm tới 74% tổng doanh thu vé. The Odyssey chỉ thu về 53% doanh thu mở màn từ các định dạng này.

Chance Huskey - Phó Chủ tịch phụ trách phân phối của Gkids, đơn vị phát hành phim tại Mỹ - nhận định thành tích này là kết quả của chiến dịch quảng bá được Gkids phối hợp với Toho (Nhật Bản) triển khai, nhấn mạnh trải nghiệm điện ảnh mà khán giả không nên bỏ lỡ.

Godzilla Minus Zero tiếp nối thành công của Godzilla Minus One (2023). Phần phim trước mở màn tại Bắc Mỹ với 11,4 triệu USD, sau đó đạt tổng doanh thu 57 triệu USD tại khu vực này và 113 triệu USD trên toàn cầu, đồng thời giành giải Oscar ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

a2.png
Takashi Yamazaki đạo diễn phần phim mới về quái vật Godzilla.

Do Takashi Yamazaki đạo diễn, phần phim mới lấy bối cảnh hai năm sau các sự kiện trong phần trước, khi Godzilla tái sinh và xuất hiện trở lại để đối đầu với một quái vật mới đang gieo rắc nỗi kinh hoàng tại Nhật Bản thời hậu chiến.

The Cat in the Hat gây thất vọng

Trong khi quái vật Nhật Bản thống trị phòng vé, The Cat in the Hat chỉ thu về 20 triệu USD từ 4.003 rạp tại Bắc Mỹ. Bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng của Dr. Seuss có màn ra mắt đáng thất vọng dù sở hữu thương hiệu có độ nhận diện cao.

Tại thị trường quốc tế, phim thu thêm 10 triệu USD từ 60 thị trường, nâng tổng doanh thu mở màn toàn cầu lên 30,5 triệu USD. Với kinh phí sản xuất 92 triệu USD, tác phẩm đứng trước áp lực lớn về doanh thu. Nếu không cải thiện thành tích trong những tuần tiếp theo, đây có thể trở thành thất bại phòng vé khác của Warner Bros.

a3.png
The Cat in the Hat gây thất vọng tại phòng vé Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, The Cat in the Hat nhận điểm A từ CinemaScore nhưng chỉ đạt 45% trên Rotten Tomatoes. Phim xoay quanh những trò nghịch ngợm của chú mèo đội chiếc mũ đặc trưng (Bill Hader lồng tiếng), xuất hiện để giúp hai anh em vừa chuyển đến thị trấn mới vui vẻ hơn.

Đây là lần chuyển thể thứ hai của tác phẩm kinh điển Dr. Seuss, sau bộ phim người đóng năm 2003 có Mike Myers thủ vai chính. Phiên bản này mở màn với 38 triệu USD và đạt tổng doanh thu 134 triệu USD, không như kỳ vọng so với kinh phí sản xuất hơn 100 triệu USD.

Trong khi đó, hai tác phẩm chuyển thể khác từ Dr. Seuss là The Grinch (2018) và The Lorax (2012) đều đạt thành tích phòng vé ấn tượng, với doanh thu mở màn lần lượt là 67 triệu USD và 70 triệu USD.

Phòng vé Bắc Mỹ khởi sắc

Bên cạnh cuộc đối đầu giữa Godzilla Minus ZeroThe Cat in the Hat, thị trường Bắc Mỹ cuối tuần qua ghi nhận một số điểm sáng khác.

Bộ phim tài liệu You Can See Everything của A24 thu về 8,8 triệu USD từ 2.473 rạp trong tuần công chiếu thứ tư, nâng tổng doanh thu tại Bắc Mỹ lên 79,8 triệu USD. Tác phẩm khắc họa câu chuyện về Elizabeth Holmes, được sản xuất với kinh phí 7 triệu USD và có thời lượng gần ba tiếng. Với thành tích hiện tại, bộ phim được dự đoán trở thành một trong những tác phẩm tài liệu có doanh thu cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Bộ phim sử thi Ấn Độ Ramayana: Rise of a Legend đạt 55,7 triệu USD trên toàn cầu trong đợt ra mắt, trong đó thị trường Ấn Độ đóng góp 32 triệu USD. Tác phẩm gồm hai phần do Nitesh Tiwari đạo diễn, chuyển thể từ sử thi Hindu cổ đại, có tổng kinh phí sản xuất lên tới 500 triệu USD. Sony phát hành phim tại 1.300 rạp ở Bắc Mỹ, đánh dấu đợt phát hành rộng nhất đối với phim Ấn Độ tại thị trường này.

a5.jpg
a6.jpg
Ramayana: Rise of a Legend được chú ý tại phòng vé.

Tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua đạt 114 triệu USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Theo Rentrak, doanh thu phòng vé toàn cầu tính từ đầu năm đạt 8,6 tỷ USD, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Các chuyên gia kỳ vọng đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong mùa phim cuối năm.

Xem thêm

#Godzilla Minus Zero #phòng vé Bắc Mỹ #kỷ lục doanh thu #The Cat in the Hat #quái vật Godzilla #Godzilla lập kỷ lục

Cùng chuyên mục

Chuyện lạ ở nông trường bò sữa Mộc Châu

Chuyện lạ ở nông trường bò sữa Mộc Châu

TPO - “Bò sữa bay” của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt mang đến trải nghiệm khác lạ khi kết hợp chất liệu kỳ ảo, hài đen, hành động và tình cảm trong câu chuyện lấy bối cảnh nông trường thập niên 1990.

Nữ phản diện quyến rũ trong bom tấn sử thi đắt đỏ nhất Ấn Độ

Nữ phản diện quyến rũ trong bom tấn sử thi đắt đỏ nhất Ấn Độ

TPO - Surpanakha, em gái vua quỷ Ravana do Rakul Preet Singh thủ vai, là một trong những nhân vật đáng chú ý của “Ramayana: Rise of a Legend”. Từ người phụ nữ đem lòng si mê Hoàng tử Rama, tìm cách chiếm được tình cảm của anh, cô trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến cuộc chiến giữa Rama và Ravana.

Soobin, Quang Hùng MasterD, Pháo cùng dàn nghệ sĩ bùng nổ đêm nhạc tại Mỹ Đình

Soobin, Quang Hùng MasterD, Pháo cùng dàn nghệ sĩ bùng nổ đêm nhạc tại Mỹ Đình

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành điểm hẹn âm nhạc của hơn 22.000 khán giả với sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: Soobin, Quang Hùng MasterD, Pháo, Đàm Vĩnh Hưng, Phùng Khánh Linh, Da LAB… Những màn kết hợp bất ngờ giữa các tên tuổi nổi tiếng, loạt ca khúc quen thuộc cùng sân khấu quy mô lớn đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng chú ý trong đêm diễn.

'Pleiku ơi' vang vọng từ Quảng trường Đại Đoàn Kết

'Pleiku ơi' vang vọng từ Quảng trường Đại Đoàn Kết

Chương trình nghệ thuật “Pleiku ơi” đã diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi những thanh âm truyền thống của đại ngàn hòa quyện cùng giai điệu đương đại, lan tỏa tình yêu đối với vùng đất và con người Gia Lai.

Động thái rắn của Trường Giang

Động thái rắn của Trường Giang

TPO - Trước những thông tin sai sự thật liên quan đến đời tư lan truyền trên mạng xã hội, nghệ sĩ Trường Giang thông qua đơn vị đại diện pháp lý công bố kết quả làm việc với cơ quan chức năng.

Xuất hiện đối thủ hất văng hai bộ phim Việt 18+

Xuất hiện đối thủ hất văng hai bộ phim Việt 18+

TPO - Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn vừa có phim vượt 100 tỷ đồng thì ngôi đầu phòng vé đổi chủ. Cuối tuần 6-8/11, doanh thu "Godzilla Minus Zero" vượt "Chị chị em em 3" dù có ít suất chiếu hơn. Phim quái vật Nhật Bản cũng bỏ xa "Bò sữa bay" - đối thủ ra rạp cùng ngày.

Rosé (BlackPink) hứng chỉ trích vì hát dở

Rosé (BlackPink) hứng chỉ trích vì hát dở

TPO - Màn trình diễn bản hit “APT.” của Rosé vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả chê giọng hát của nữ ca sĩ thiếu ổn định, còn khuyên nên hát nhép.

Không nhận ra mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc

Không nhận ra mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc

TPO - Dương Siêu Việt khiến khán giả bất ngờ trước khả năng diễn xuất tăng tiến vượt bậc. Từ bình hoa di động bị chê bất tài, hiện tại cô là nhân tố thu hút người xem phim "Hôm nay trời đổ mưa bóng mây".

Vương Sở Nhiên lật ngược tình thế

Vương Sở Nhiên lật ngược tình thế

TPO - Vương Sở Nhiên đánh mất thiện cảm của khán giả vì vẻ mặt khó tính và hành vi trợn ngược mắt với đồng nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại danh tiếng của cô đã thay đổi đáng kể.

Vì sao Nguyễn Yến Trang được chọn là Hoa hậu Việt Nam?

Vì sao Nguyễn Yến Trang được chọn là Hoa hậu Việt Nam?

TPO - Ban giám khảo chọn Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 sau khi đánh giá toàn bộ hành trình dự thi theo bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tại họp báo sau chung kết, tân hoa hậu cũng lên tiếng về những ý kiến xoay quanh sắc đẹp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe