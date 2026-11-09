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Giải trí

'Pleiku ơi' vang vọng từ Quảng trường Đại Đoàn Kết

Tiền Lê

Chương trình nghệ thuật “Pleiku ơi” đã diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu, nơi những thanh âm truyền thống của đại ngàn hòa quyện cùng giai điệu đương đại, lan tỏa tình yêu đối với vùng đất và con người Gia Lai.

Ngay đầu chương trình rapper Đen Vâu cùng các ca sĩ Lynk Lee, Pink Frog thể hiện loạt ca khúc hấp dẫn “Nấu ăn cho em”, “Những em bé mặt trời”, “Không một mình” và “Đi về nhà”. Đặc biệt, “Những em bé mặt trời” là sáng tác mới được Đen Vâu giới thiệu ngày 22/10/2026, lấy cảm hứng từ những trải nghiệm và tình cảm của nam rapper dành cho vùng đất Gia Lai.

Chia sẻ tại chương trình, Đen Vâu cho biết anh có nhiều rung động trước con người, cảnh sắc và cuộc sống nơi đại ngàn khi những em nhỏ lớn lên giữa nắng gió, mang trong mình nguồn năng lượng tươi sáng và niềm hy vọng về tương lai cũng trở thành cảm hứng để nam nghệ sĩ gửi gắm vào tác phẩm.

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Chương trình ca nhạc được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.

Tiếp nối chương trình, ca sĩ, nhạc sĩ Vinh Khuất cùng ban nhạc Thanh Phương đưa khán giả đến với thế giới âm nhạc mang dấu ấn riêng qua các ca khúc “Quá lâu”, “Như bài tình ca” và “Việt Nam”.

Ca sĩ, nhạc sĩ Thái Dương 9X mang đến hai sáng tác “Xin cứ lấy đi” và “Gửi lại”. Đặc biệt, “Xin cứ lấy đi” từng ghi dấu ấn với khán giả Gia Lai từ nhiều năm trước. Sự trở lại của ca khúc trên sân khấu Pleiku đã kết nối những ký ức âm nhạc với cảm xúc của khán giả hôm nay.

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“Những em bé mặt trời” của Đen Vâu khiến người dân Tây Nguyên nói riêng rất cảm động.

Mang đến sắc thái trữ tình, ca sĩ Khang Ngọc thể hiện ca khúc “Còn chút gì để nhớ”, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Vũ Hữu Định. Tác phẩm gợi nhắc vẻ đẹp bình yên, lãng mạn của phố núi Pleiku, nơi những con đường xanh và cảnh sắc cao nguyên đã trở thành nguồn cảm hứng nghệ thuật. Tiếp đó, ca khúc “Đàn TingLing” của nhạc sĩ A Đuh đưa khán giả đến gần hơn với những thanh âm mang đậm bản sắc Tây Nguyên.

Không khí sân khấu thêm phần cuồng nhiệt với sự xuất hiện của ca sĩ Phạm Anh Khoa cùng ban nhạc Thanh Phương qua các ca khúc “Sắc màu”, “Ngựa ô thương nhớ” và “Dân tôi ca”. Giai điệu rock mạnh mẽ, phóng khoáng cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng đã khuấy động sân khấu, tạo sự hào hứng và kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả.

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Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam với giọng hát nội lực, phong cách biểu diễn giàu cá tính.

Đặc biệt, sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam mang đến chiều sâu cảm xúc cho chương trình. Với giọng hát nội lực và phong cách biểu diễn giàu cá tính, nữ nghệ sĩ lần lượt thể hiện các ca khúc “Dấu chân địa đàng”, “Cho em một ngày” và “Em đẹp thế Pleiku ơi”. Qua từng giai điệu, những câu chuyện về tình yêu, cuộc sống và vẻ đẹp vùng đất cao nguyên được truyền tải bằng nhiều cung bậc cảm xúc.

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Giữa không gian đại ngàn lộng gió, “Pleiku ơi” không chỉ kể câu chuyện về một vùng đất giàu bản sắc mà còn khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và sự gắn bó với quê hương.

Đồng hành cùng các nghệ sĩ là ban nhạc Thanh Phương với nhiều nhạc công sử dụng các nhạc cụ như guitar, keyboard, guitar bass, trống, violin, cello và saxophone. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ Điền Bùi, các tiết mục được kết nối trong không gian biểu diễn đa dạng, tạo nên sự hòa quyện giữa nhiều phong cách và ngôn ngữ âm nhạc.

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#Thanh âm #Pleiku ơi #vang vọng #Quảng trường Đại Đoàn Kết #Đên Vâu #ca nhạc #đêm nhạc #biểu diễn #Những em bé mặt trời #ca sĩ Thanh Lam

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