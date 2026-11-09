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Giải trí

Soobin, Quang Hùng MasterD, Pháo cùng dàn nghệ sĩ bùng nổ đêm nhạc tại Mỹ Đình

Lưu Trinh

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành điểm hẹn âm nhạc của hơn 22.000 khán giả với sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: Soobin, Quang Hùng MasterD, Pháo, Đàm Vĩnh Hưng, Phùng Khánh Linh, Da LAB… Những màn kết hợp bất ngờ giữa các tên tuổi nổi tiếng, loạt ca khúc quen thuộc cùng sân khấu quy mô lớn đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng chú ý trong đêm diễn.

Chương trình mở màn bằng những giai điệu pop-punk giàu năng lượng, nhanh chóng khuấy động không khí tại sân vận động. Tiếp đó, các rapper Low G, GỪNG, ORIJIN, G DUCKY và T.C lần lượt xuất hiện trong chuỗi tiết mục mang tên “Lane nào bá nhất?”, đưa màu sắc hip-hop và rap đương đại lên sân khấu.

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Rapper Low G trong màn trình diễn “Lane nào bá nhất?”.

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là màn kết hợp giữa Pháo và Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc “Phố không buồn”. Sự xuất hiện bất ngờ của giọng ca gạo cội bên cạnh nữ rapper thuộc thế hệ Gen Z tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hai phong cách âm nhạc, đồng thời nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo khán giả.

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Đàm Vĩnh Hưng và Pháo kết hợp trong ca khúc ‘Phố không buồn’, một trong những màn xuất hiện bất ngờ tại đại nhạc hội.

Sau loạt tiết mục sôi động, chương trình chuyển sang không gian âm nhạc giàu cảm xúc với những ca khúc về tình yêu, tình bạn và tuổi trẻ. Ngô Lan Hương mang đến bản hit “Đi giữa trời rực rỡ”, đồng thời trình diễn “Ánh sáng chân thành”. Trong khi đó, Da LAB lựa chọn những ca khúc gắn liền với tên tuổi nhóm như “Thanh xuân”, “Bầu trời mới” và bản mashup “Bài ca tuổi trẻ – Một nhà”. Những giai điệu quen thuộc tạo nên không khí đồng điệu, khi nhiều khán giả cùng hát theo nghệ sĩ.

Một khoảnh khắc lắng đọng khác đến từ phần trình diễn “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” của Phùng Khánh Linh. Sau khi ca khúc khép lại, 120 cosplayer trong trang phục các nhân vật của Liên Quân Mobile xuất hiện trên sân khấu. Sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và màn trình diễn tập thể tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc, đồng thời đưa yếu tố văn hóa trò chơi điện tử vào không gian biểu diễn trực tiếp.

Càng về cuối, nhịp độ chương trình càng được đẩy cao. Quang Hùng MasterD mang đến những màn trình diễn sôi động với phần dàn dựng sân khấu bắt mắt. Đáng chú ý, nghệ sĩ còn trực tiếp trình diễn trống, kết hợp hiệu ứng ánh sáng và pháo hoa, tạo nên một trong những phân đoạn thị giác nổi bật của đêm diễn.

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Quang Hùng MasterD mang đến những màn trình diễn sôi động với phần dàn dựng sân khấu bắt mắt.

Tiếp nối là sự xuất hiện của Bích Phương với loạt ca khúc quen thuộc. Trong đó, màn trình diễn “Laviem” thu hút sự chú ý nhờ phần dàn dựng công phu. Nữ ca sĩ cũng kết hợp cùng Cheng trong “Vẫn Ở Đây”.

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Bích Phương và Cheng trình diễn Vẫn Ở Đây, ca khúc chủ đề kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile.

Khép lại chương trình, Soobin xuất hiện với tiết mục “Vinh quang đang chờ ta”, đưa đêm nhạc đến những phút cuối cùng trong không khí sôi động.

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Soobin đốt nóng sân khấu với tiết mục "Vinh quang đang chờ ta".

Bên cạnh danh sách nghệ sĩ đông đảo, quy mô sân khấu cũng là yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm cho người xem. Sân khấu cao 36 m, sử dụng khoảng 2.000 m² màn hình LED cùng hệ thống 2.500 đèn chiếu sáng. Các hiệu ứng hình ảnh lấy cảm hứng từ thế giới trò chơi được lồng ghép vào phần trình diễn, tạo sự kết nối giữa âm nhạc và không gian giải trí số.

Không khí sự kiện không chỉ giới hạn trong khu vực sân vận động. Tại quảng trường bên ngoài, người hâm mộ tham gia các hoạt động tương tác, tham quan khu trưng bày, giao lưu với KOL, streamer và chụp ảnh cùng các nhân vật cosplay. Đáng chú ý, đoàn diễu hành với khoảng 350 cosplayer hóa thân thành các vị tướng quen thuộc đã thu hút sự quan tâm của nhiều người tham dự.

Đêm nhạc là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile tại Việt Nam, diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11 do Garena tổ chức. Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2016, trò chơi này đã phát triển cùng cộng đồng người chơi và hệ thống giải đấu thể thao điện tử trong nước.

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#Liên Quân Mobile #Garena #Âm nhạc trực tiếp #Esports #Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

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