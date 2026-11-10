Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đối mặt 8 điều khoản luận tội

TPO - Ông Pete Hegseth tự gọi mình là Bộ trưởng Chiến tranh. Đây là một phần trong nỗ lực đổi mới hình ảnh quân đội Mỹ mà ông cho rằng quá yếu đuối và bị ảnh hưởng bởi tư tưởng “thức tỉnh” khi ông nhậm chức vào năm ngoái. Ông đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội tại Hạ viện dự kiến diễn ra trong tuần này.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Tình hình của ông Hegseth được so sánh với ông William Belknap - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ năm 1876, người trở thành quan chức dân sự đứng đầu quân đội Mỹ đầu tiên và cho đến nay cũng là người duy nhất bị Quốc hội luận tội.

Ngày 9/11, Hạ nghị sĩ Thomas Massie của đảng Cộng hòa đệ trình 8 điều khoản luận tội, khởi động thời hạn 2 ngày trước khi Hạ viện có thể tiến hành bỏ phiếu về các cáo buộc, trong đó có việc phát động chiến tranh với Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn, cùng những hành vi khác bị cáo buộc lạm quyền.

Phát biểu với báo chí, ông Massie cảnh báo rằng ban lãnh đạo đảng Cộng hòa có thể tìm cách tránh cuộc bỏ phiếu trực tiếp về việc luận tội, bằng cách sử dụng kiến nghị mang tính thủ tục để bác bỏ đề xuất.

“Có thể họ sẽ tìm cách né tránh một cuộc bỏ phiếu thực sự về nội dung vấn đề. Chúng ta cần có cuộc bỏ phiếu và tranh luận nghiêm túc về 8 điều khoản luận tội này”, ông nói trong cuộc họp báo.

Reuters dẫn các nguồn tin tại Quốc hội cho biết, nghị quyết này có thể nhận đủ phiếu để được thông qua, cho dù đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump vẫn kiểm soát Hạ viện cho đến ngày 3/1, thời điểm đảng Dân chủ tiếp quản quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, khả năng ông Hegseth bị kết tội tại Thượng viện dường như rất thấp, bởi cần có 2/3 số phiếu tán thành, trong khi đảng Cộng hòa đang nắm giữ 53 trong tổng số 100 ghế.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 9/11, Tổng thống Donald Trump bảo vệ ông Hegseth, nêu ra thành tích của quân đội Mỹ tại Iran và Venezuela.

“Ông ấy đã chiến thắng hai cuộc chiến. Tôi không hiểu người ta có thể luận tội ông ấy như thế nào”, ông Trump nói.

Sau đó, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ ông Hegseth ngay cả khi ông này bị luận tội, đồng thời gọi ông Massie là “một kẻ thất bại hoàn toàn”.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phản đối nỗ lực này, cho rằng việc luận tội “ngay giữa lúc các cuộc xung đột ở nước ngoài đang diễn ra” sẽ là “một điều tồi tệ để các đồng minh và đối thủ của chúng ta chứng kiến”.

Sự tức giận của cử tri đối với cuộc chiến đã góp phần giúp đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, làm gia tăng chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa về cuộc xung đột mà Phó Tổng thống JD Vance từng công khai chất vấn.

Ông Hegseth đã triển khai một chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội. Trong video đăng tuần trước, ông tuyên bố sẽ không lùi bước.

“Điều đó đã không có tác dụng với Tổng thống Trump và cũng sẽ không có tác dụng với tôi”, ông tuyên bố.

Ông cũng thông báo sẽ tổ chức họp báo vào ngày 10/11, là cuộc họp báo đầu tiên của ông tại Lầu Năm Góc kể từ tháng 5.

Ngoại trưởng Marco Rubio, người đồng thời giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho rằng nỗ lực luận tội là “không công bằng”.

“Tôi nghĩ Pete đã làm rất tốt. Tôi thực sự nghĩ như vậy”, ông nói với báo chí.