Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Sạc xe điện trời mưa có an toàn không?

Với nhiều người, việc sạc xe điện khi trời mưa tiềm ẩn rủi ro cao về an toàn. Liệu điều này có hoàn toàn đúng?

Với những người lần đầu chuyển từ xe xăng sang ôtô điện, việc phải cắm sạc ngoài trời khi mưa lớn có thể khiến không ít tài xế lo ngại. Bởi từ trước đến nay, người dùng vẫn thường được cảnh báo về nguy cơ điện giật khi sử dụng các thiết bị điện trong môi trường ẩm ướt.

Tuy nhiên, khác với ổ cắm điện dân dụng thông thường, hệ thống sạc ôtô điện được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ, cho phép phương tiện tiếp nhận điện năng ngay cả khi trời mưa.

Vậy việc cắm sạc ôtô điện dưới trời mưa có thực sự an toàn?

Sạc ôtô điện dưới mưa có bị giật?

Theo ChargerPro, đơn vị chuyên cung cấp giải pháp sạc ôtô điện, các trụ sạc hiện đại được thiết kế với nhiều cơ chế bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ điện khi tiếp xúc với nước mưa.

Đầu tiên là thiết kế của súng sạc. Phần tay cầm sử dụng vật liệu cách điện, trong khi các chân tiếp xúc bằng kim loại nằm sâu bên trong đầu nối. Nhờ vậy, người dùng không trực tiếp tiếp xúc với những bộ phận dẫn điện khi thao tác đúng cách.

Người dùng cần chủ động kiểm tra cổng sạc, dây sạc khi có nhu cầu cắm sạc vào trời mưa. Ảnh: CNC.
Người dùng cần chủ động kiểm tra cổng sạc, dây sạc khi có nhu cầu cắm sạc vào trời mưa. Ảnh: CNC.

Bên cạnh đó, hệ thống sạc còn có khả năng kiểm tra kết nối trước khi truyền điện vào xe. Nếu súng sạc chưa được cắm đúng vị trí hoặc hệ thống phát hiện bất thường, quá trình sạc sẽ không bắt đầu hoặc bị ngắt.

Các trụ sạc ngoài trời cũng có khả năng chống nước và được trang bị hệ thống bảo vệ dòng rò. Trên ôtô, bộ quản lý pin tiếp tục theo dõi nhiệt độ, điện áp và dòng điện để hạn chế những sự cố có thể xảy ra trong quá trình nạp năng lượng.

Những cơ chế trên giúp việc sạc ôtô điện dưới trời mưa thông thường nhìn chung vẫn an toàn, miễn là thiết bị hoạt động bình thường và người dùng tuân thủ hướng dẫn.

Tuy nhiên, khả năng chống nước không đồng nghĩa trụ sạc có thể hoạt động an toàn trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt khi xuất hiện ngập nước hoặc giông sét.

Các hãng xe điện khuyến cáo gì?

Tại Việt Nam, VinFast cũng từng đưa ra những giải đáp liên quan đến việc sạc ôtô điện trong điều kiện thời tiết xấu.

Theo hãng xe Việt, hệ thống trạm sạc VinFast được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 15118 và IEC 61851. Các trụ sạc có hệ thống chống rò rỉ điện, chống thấm nước cùng những cơ chế bảo vệ trong quá trình sạc.

Nhờ vậy, người dùng vẫn có thể cắm sạc tại các trạm ngoài trời khi xuất hiện mưa thông thường. Tuy nhiên, VinFast khuyến cáo khách hàng không nên sạc pin khi trời mưa to, có sấm sét hoặc bão lũ để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, hãng yêu cầu người dùng kiểm tra súng sạc trước khi kết nối với ôtô. Nếu phát hiện đầu sạc nứt vỡ, biến dạng, đọng nước, han gỉ hoặc bám bùn đất, tài xế không nên tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp trụ sạc hoặc phương tiện xuất hiện mùi khét, cháy hay những dấu hiệu bất thường khác, VinFast hướng dẫn khách hàng sử dụng nút dừng khẩn cấp và liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Hệ thống trụ sạc của VinFast có thể chống rò rỉ điện, chống thấm nước trong trường hợp trời mưa. Ảnh: VinFast.
Hệ thống trụ sạc của VinFast có thể chống rò rỉ điện, chống thấm nước trong trường hợp trời mưa. Ảnh: VinFast.

Không riêng VinFast, Hyundai cũng khuyến cáo chủ xe điện tránh cắm sạc khi tay ướt, đứng trong nước hoặc có nguy cơ sét đánh. Hãng xe Hàn Quốc yêu cầu người dùng kiểm tra đầu nối, chỉ sử dụng thiết bị phù hợp với môi trường ngoài trời.

Trong khi đó, Tesla lưu ý người dùng bộ sạc di động không để nước mưa chảy dọc dây sạc vào ổ điện. Hãng cũng khuyến cáo tránh sử dụng bộ sạc này khi xuất hiện mưa lớn hoặc giông sét.

Cần lưu ý, người dùng khi sạc điện cần chủ động kiểm tra tình trạng của dây sạc và cổng sạc nhằm đảm bảo an toàn.

Nếu trạm sạc bị ngập hoặc có nước đọng xung quanh thiết bị điện, tài xế không nên tiếp cận hay thao tác với súng sạc. Người dùng cũng cần tránh đặt bộ sạc di động trên nền đất ẩm ướt, để ổ cắm điện tiếp xúc trực tiếp với nước.

Với người sử dụng bộ sạc tại nhà, việc lắp đặt ở khu vực có mái che sẽ giúp hạn chế tiếp xúc với mưa nắng. Tuy nhiên, hệ thống điện vẫn cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có thiết bị bảo vệ phù hợp và được lắp đặt bởi người có chuyên môn.

Tại Việt Nam, xe điện đang là nhóm xe có tốc độ phát triển nhanh nhất thị trường, chiếm phân nửa thị phần xe du lịch và thương hiệu Việt VinFast áp đảo hoàn toàn về doanh số cũng như hạ tầng trạm sạc.

tech.zingnews.vn
#sạc #xe điện

Cùng chuyên mục

Xử phạt người đàn ông đăng tin báo chốt CSGT

Xử phạt người đàn ông đăng tin báo chốt CSGT

TPO - Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý một trường hợp đăng tải thông tin về vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên mạng xã hội nhằm giúp người tham gia giao thông né tránh việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Nam học sinh 'độ, chế' xe máy điện, tốc độ lên tới 151 km/h

Nam học sinh 'độ, chế' xe máy điện, tốc độ lên tới 151 km/h

TPO - Ngày 8/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp học sinh tự ý đặt mua linh kiện trên mạng để "độ, chế" xe máy điện, đẩy vận tốc tối đa lên tới 151 km/h.

Clip: Đầu xe Land Cruiser biến dạng sau va chạm với ô tô tải

TPO - Trời mưa, đường ướt, chiếc SUV Toyota Land Cruiser bật xi-nhan trái để rẽ. Khi đã đánh lái đưa đầu xe vượt quá vạch tim đường, ô tô này bất ngờ dừng khựng lại sau đó bị xe tải đi ngược chiều tông trực diện. Va chạm khiến đầu xe SUV hư hỏng, nắp ca-pô biến dạng trong khi một phần cản trước của xe tải văng xuống đường. Vụ việc xảy ra tại Tuyên Quang.

Clip: Shipper vượt ẩu tông người đi xe đạp ngã nhào

TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh người giao hàng (shipper) đi với tốc độ khá nhanh, chuyển làn thiếu quan sát sau đó tông phải người đi xe đạp. Va chạm khiến cả hai phương tiện ngã đổ ra đường, hiện chưa rõ tình trạng shipper. Vụ tai nạn xảy ra tại Hà Nội.

Green SM triển khai chương trình 'Mùa đông xanh - vì tương lai xanh', hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và tài xế

Green SM triển khai chương trình 'Mùa đông xanh - vì tương lai xanh', hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và tài xế

Nhân tiết lập đông, Green SM công bố triển khai chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” với chính sách hỗ trợ chưa từng có: ưu đãi 25% cước xe cho khách hàng; chia sẻ tới 100% giá trị cước chuyến đi, miễn toàn bộ phí nền tảng 6% - 6,7%, miễn phí sạc pin 2 lần số km vận doanh cho tài xế… cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác. Chương trình áp dụng từ 8/11/2026 đến 28/2/2027 nhằm hỗ trợ khách hàng và đối tác nhanh chóng chuyển đổi sang phương tiện xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm tại các đô thị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe