Sạc xe điện trời mưa có an toàn không?

Với nhiều người, việc sạc xe điện khi trời mưa tiềm ẩn rủi ro cao về an toàn. Liệu điều này có hoàn toàn đúng?

Với những người lần đầu chuyển từ xe xăng sang ôtô điện, việc phải cắm sạc ngoài trời khi mưa lớn có thể khiến không ít tài xế lo ngại. Bởi từ trước đến nay, người dùng vẫn thường được cảnh báo về nguy cơ điện giật khi sử dụng các thiết bị điện trong môi trường ẩm ướt.

Tuy nhiên, khác với ổ cắm điện dân dụng thông thường, hệ thống sạc ôtô điện được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ, cho phép phương tiện tiếp nhận điện năng ngay cả khi trời mưa.

Vậy việc cắm sạc ôtô điện dưới trời mưa có thực sự an toàn?

Sạc ôtô điện dưới mưa có bị giật?

Theo ChargerPro, đơn vị chuyên cung cấp giải pháp sạc ôtô điện, các trụ sạc hiện đại được thiết kế với nhiều cơ chế bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ điện khi tiếp xúc với nước mưa.

Đầu tiên là thiết kế của súng sạc. Phần tay cầm sử dụng vật liệu cách điện, trong khi các chân tiếp xúc bằng kim loại nằm sâu bên trong đầu nối. Nhờ vậy, người dùng không trực tiếp tiếp xúc với những bộ phận dẫn điện khi thao tác đúng cách.

Người dùng cần chủ động kiểm tra cổng sạc, dây sạc khi có nhu cầu cắm sạc vào trời mưa. Ảnh: CNC.

Bên cạnh đó, hệ thống sạc còn có khả năng kiểm tra kết nối trước khi truyền điện vào xe. Nếu súng sạc chưa được cắm đúng vị trí hoặc hệ thống phát hiện bất thường, quá trình sạc sẽ không bắt đầu hoặc bị ngắt.

Các trụ sạc ngoài trời cũng có khả năng chống nước và được trang bị hệ thống bảo vệ dòng rò. Trên ôtô, bộ quản lý pin tiếp tục theo dõi nhiệt độ, điện áp và dòng điện để hạn chế những sự cố có thể xảy ra trong quá trình nạp năng lượng.

Những cơ chế trên giúp việc sạc ôtô điện dưới trời mưa thông thường nhìn chung vẫn an toàn, miễn là thiết bị hoạt động bình thường và người dùng tuân thủ hướng dẫn.

Tuy nhiên, khả năng chống nước không đồng nghĩa trụ sạc có thể hoạt động an toàn trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt khi xuất hiện ngập nước hoặc giông sét.

Các hãng xe điện khuyến cáo gì?

Tại Việt Nam, VinFast cũng từng đưa ra những giải đáp liên quan đến việc sạc ôtô điện trong điều kiện thời tiết xấu.

Theo hãng xe Việt, hệ thống trạm sạc VinFast được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 15118 và IEC 61851. Các trụ sạc có hệ thống chống rò rỉ điện, chống thấm nước cùng những cơ chế bảo vệ trong quá trình sạc.

Nhờ vậy, người dùng vẫn có thể cắm sạc tại các trạm ngoài trời khi xuất hiện mưa thông thường. Tuy nhiên, VinFast khuyến cáo khách hàng không nên sạc pin khi trời mưa to, có sấm sét hoặc bão lũ để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, hãng yêu cầu người dùng kiểm tra súng sạc trước khi kết nối với ôtô. Nếu phát hiện đầu sạc nứt vỡ, biến dạng, đọng nước, han gỉ hoặc bám bùn đất, tài xế không nên tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp trụ sạc hoặc phương tiện xuất hiện mùi khét, cháy hay những dấu hiệu bất thường khác, VinFast hướng dẫn khách hàng sử dụng nút dừng khẩn cấp và liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Hệ thống trụ sạc của VinFast có thể chống rò rỉ điện, chống thấm nước trong trường hợp trời mưa. Ảnh: VinFast.

Không riêng VinFast, Hyundai cũng khuyến cáo chủ xe điện tránh cắm sạc khi tay ướt, đứng trong nước hoặc có nguy cơ sét đánh. Hãng xe Hàn Quốc yêu cầu người dùng kiểm tra đầu nối, chỉ sử dụng thiết bị phù hợp với môi trường ngoài trời.

Trong khi đó, Tesla lưu ý người dùng bộ sạc di động không để nước mưa chảy dọc dây sạc vào ổ điện. Hãng cũng khuyến cáo tránh sử dụng bộ sạc này khi xuất hiện mưa lớn hoặc giông sét.

Cần lưu ý, người dùng khi sạc điện cần chủ động kiểm tra tình trạng của dây sạc và cổng sạc nhằm đảm bảo an toàn.

Nếu trạm sạc bị ngập hoặc có nước đọng xung quanh thiết bị điện, tài xế không nên tiếp cận hay thao tác với súng sạc. Người dùng cũng cần tránh đặt bộ sạc di động trên nền đất ẩm ướt, để ổ cắm điện tiếp xúc trực tiếp với nước.

Với người sử dụng bộ sạc tại nhà, việc lắp đặt ở khu vực có mái che sẽ giúp hạn chế tiếp xúc với mưa nắng. Tuy nhiên, hệ thống điện vẫn cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, có thiết bị bảo vệ phù hợp và được lắp đặt bởi người có chuyên môn.

Tại Việt Nam, xe điện đang là nhóm xe có tốc độ phát triển nhanh nhất thị trường, chiếm phân nửa thị phần xe du lịch và thương hiệu Việt VinFast áp đảo hoàn toàn về doanh số cũng như hạ tầng trạm sạc.