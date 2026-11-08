CSGT xử phạt nhiều tài xế đi 'rùa bò' trên cao tốc

TPO - Cục CSGT thông tin về việc xử phạt 3 tài xế điều khiển phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu trên làn đường tốc độ cao thuộc tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ hôm 28/10.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 đã sử dụng thiết bị đo tốc độ và phát hiện các trường hợp vi phạm lỗi tốc độ tối thiểu trên làn 1 dành cho xe chạy tốc độ cao.

Cụ thể, tổ công tác phát hiện vào 15h10 ngày 28/10, ô tô con biển số 35A-207.xx do tài xế Đ.H.C. điều khiển chạy với tốc độ 62km/h, trong khi tốc độ tối thiểu quy định là 80km/h.

Đến 15h15, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ô tô khách biển số 50H-406.xx do tài xế T.Q.T. điều khiển chạy 68km/h. Trường hợp thứ ba là ô tô con biển số 36H-188.xx do tài xế N.Đ.H. điều khiển, chạy 68km/h vào lúc 15h37.

Nhiều ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc bị xử phạt. Nguồn: Cục CSGT

Cả 3 trường hợp đều bị lập biên bản về hành vi điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép. Hành vi này được quy định tại điểm o khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 14/10/2026, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới. Theo đó, làn sát dải phân cách giữa (làn 1) được bố trí làm làn dành cho các xe chạy với tốc độ cao, với tốc độ tối đa 100km/h và tối thiểu 80km/h.

Xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn không được lưu thông thường xuyên trên làn này, đồng thời chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe rồi sau đó phải trở lại làn 2.

Các phương tiện không bảo đảm tốc độ tối thiểu phải di chuyển ở làn 2, nhường làn 1 cho xe chạy tốc độ cao hơn. Đối với làn 2, tốc độ tối đa được quy định là 100km/h và tối thiểu 60km/h đối với các loại ô tô.

Cục CSGT đã và đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và đơn vị quản lý đường tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi về tổ chức giao thông mới trên tuyến, nhắc nhở các lái xe vi phạm.

Theo Cục CSGT, việc tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc sẽ hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn 1. Đây được đánh giá là hành vi gây cản trở dòng xe lưu thông, làm giảm năng lực khai thác của tuyến đường và ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế cần tuân thủ cả tốc độ tối đa lẫn tối thiểu trên làn đường đang lưu thông, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao ý thức tham gia giao thông trên cao tốc.