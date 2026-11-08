Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CSGT xử phạt nhiều tài xế đi 'rùa bò' trên cao tốc

Lê Tuấn

TPO - Cục CSGT thông tin về việc xử phạt 3 tài xế điều khiển phương tiện chạy dưới tốc độ tối thiểu trên làn đường tốc độ cao thuộc tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ hôm 28/10.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 đã sử dụng thiết bị đo tốc độ và phát hiện các trường hợp vi phạm lỗi tốc độ tối thiểu trên làn 1 dành cho xe chạy tốc độ cao.

Cụ thể, tổ công tác phát hiện vào 15h10 ngày 28/10, ô tô con biển số 35A-207.xx do tài xế Đ.H.C. điều khiển chạy với tốc độ 62km/h, trong khi tốc độ tối thiểu quy định là 80km/h.

Đến 15h15, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ô tô khách biển số 50H-406.xx do tài xế T.Q.T. điều khiển chạy 68km/h. Trường hợp thứ ba là ô tô con biển số 36H-188.xx do tài xế N.Đ.H. điều khiển, chạy 68km/h vào lúc 15h37.

Nhiều ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc bị xử phạt. Nguồn: Cục CSGT

Cả 3 trường hợp đều bị lập biên bản về hành vi điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép. Hành vi này được quy định tại điểm o khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 14/10/2026, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới. Theo đó, làn sát dải phân cách giữa (làn 1) được bố trí làm làn dành cho các xe chạy với tốc độ cao, với tốc độ tối đa 100km/h và tối thiểu 80km/h.

Xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn không được lưu thông thường xuyên trên làn này, đồng thời chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe rồi sau đó phải trở lại làn 2.

Các phương tiện không bảo đảm tốc độ tối thiểu phải di chuyển ở làn 2, nhường làn 1 cho xe chạy tốc độ cao hơn. Đối với làn 2, tốc độ tối đa được quy định là 100km/h và tối thiểu 60km/h đối với các loại ô tô.

Cục CSGT đã và đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và đơn vị quản lý đường tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi về tổ chức giao thông mới trên tuyến, nhắc nhở các lái xe vi phạm.

Theo Cục CSGT, việc tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc sẽ hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn 1. Đây được đánh giá là hành vi gây cản trở dòng xe lưu thông, làm giảm năng lực khai thác của tuyến đường và ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế cần tuân thủ cả tốc độ tối đa lẫn tối thiểu trên làn đường đang lưu thông, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao ý thức tham gia giao thông trên cao tốc.

#cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ #chạy dưới tốc độ tối thiểu #Cục CSGT #làn tốc độ cao #Nghị định 168/2024 #vi phạm giao thông #xử phạt #lỗi tốc độ tối thiểu #ôm làn trái

Cùng chuyên mục

Clip: Đầu xe Land Cruiser biến dạng sau va chạm với ô tô tải

TPO - Trời mưa, đường ướt, chiếc SUV Toyota Land Cruiser bật xi-nhan trái để rẽ. Khi đã đánh lái đưa đầu xe vượt quá vạch tim đường, ô tô này bất ngờ dừng khựng lại sau đó bị xe tải đi ngược chiều tông trực diện. Va chạm khiến đầu xe SUV hư hỏng, nắp ca-pô biến dạng trong khi một phần cản trước của xe tải văng xuống đường. Vụ việc xảy ra tại Tuyên Quang.

Clip: Shipper vượt ẩu tông người đi xe đạp ngã nhào

TPO - Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh người giao hàng (shipper) đi với tốc độ khá nhanh, chuyển làn thiếu quan sát sau đó tông phải người đi xe đạp. Va chạm khiến cả hai phương tiện ngã đổ ra đường, hiện chưa rõ tình trạng shipper. Vụ tai nạn xảy ra tại Hà Nội.

Green SM triển khai chương trình 'Mùa đông xanh - vì tương lai xanh', hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và tài xế

Green SM triển khai chương trình 'Mùa đông xanh - vì tương lai xanh', hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và tài xế

Nhân tiết lập đông, Green SM công bố triển khai chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” với chính sách hỗ trợ chưa từng có: ưu đãi 25% cước xe cho khách hàng; chia sẻ tới 100% giá trị cước chuyến đi, miễn toàn bộ phí nền tảng 6% - 6,7%, miễn phí sạc pin 2 lần số km vận doanh cho tài xế… cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác. Chương trình áp dụng từ 8/11/2026 đến 28/2/2027 nhằm hỗ trợ khách hàng và đối tác nhanh chóng chuyển đổi sang phương tiện xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm tại các đô thị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe