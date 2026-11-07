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Xe

Xe hợp gu, hậu mãi dài hạn, VinFast thuyết phục dân công sở chuyển sang xe điện

P.V

Với thiết kế thanh lịch, trang bị thiết thực, cách nạp năng lượng linh hoạt cùng ưu đãi tới 3 triệu đồng, VinFast Evo giúp người đi làm tự tin chuyển từ xe xăng sang xe điện để đi lại thuận tiện, tiết kiệm mỗi ngày.

Hợp gu, tiện dụng mỗi ngày

Thiết kế thanh lịch và màu xanh ô liu là những điểm khiến chị Hoài Anh, nhân viên ngân hàng tại TP.HCM, chú ý tới VinFast Evo. Dáng xe gọn gàng, đường nét bo tròn tạo vẻ trẻ trung nhưng vẫn nhã nhặn, phù hợp với trang phục công sở và những buổi gặp bạn sau giờ làm.

Bên cạnh xanh ô liu, Evo còn có các lựa chọn đỏ tươi, trắng ngọc trai và đen, giúp người mua dễ tìm được màu xe theo sở thích. Với chị Hoài Anh, chiếc xe đi làm hằng ngày cần hợp phong cách, đồng thời thuận tiện trong từng thao tác sử dụng.

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Sự tiện dụng thể hiện ở sàn để chân rộng, giúp người lái ngồi thoải mái, cùng hộc phía trước để bố trí những món đồ nhỏ. Cốp 12 lít khi lắp đủ 2 pin có chỗ cất vật dụng cá nhân, bớt đồ phải mang theo mỗi lần từ bãi xe lên văn phòng.

Khả năng vận hành cũng phù hợp với lịch đi làm nhiều điểm đến. Evo sử dụng động cơ In-hub công suất tối đa 2.450 W, đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Khi lắp thêm pin phụ, quãng đường di chuyển đạt tới 165 km mỗi lần sạc, giúp chủ xe chủ động kết hợp tới văn phòng, ghé mua sắm hoặc gặp bạn bè, người thân sau giờ tan sở.

Hệ thống giảm xóc có giảm chấn thủy lực hỗ trợ làm dịu những nhịp xóc khi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng. Đèn Full LED với đèn pha LED Projector bổ sung khả năng quan sát trong nhiều điều kiện thời tiết.

Giá chỉ 15,8 triệu đồng, sạc hay đổi pin đều tiện

Sự tiện dụng trên đường được nối dài bằng cách bổ sung năng lượng linh hoạt. Evo hỗ trợ cắm sạc và đổi pin, giúp người mua có thêm phương án sử dụng xe điện theo điều kiện nơi ở và lịch làm việc.

Khi có vị trí sạc phù hợp, chủ xe có thể nạp điện theo cách thông thường. Với người sống tại chung cư chưa hoàn thiện hạ tầng sạc hoặc có lịch trình cần di chuyển liên tục, đổi pin giúp việc sử dụng xe bớt phụ thuộc vào ổ cắm tại nơi gửi.

Với chị Hoài Anh, sự linh hoạt này giúp những cuộc hẹn phát sinh dễ thu xếp hơn. Chị không nhất thiết phải quay về nhà để nạp điện rồi mới tiếp tục công việc, cũng không phải phụ thuộc vào một chỗ sạc cố định.

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Quyết định chuyển sang xe điện của chị Hoài Anh còn được tiếp sức bởi chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Từ giá niêm yết 18,8 triệu đồng theo phương án thuê pin, Evo được hỗ trợ 3 triệu đồng, đưa giá xe còn 15,8 triệu đồng đến hết ngày 19/12/2026.

Trong những năm tiếp theo, động cơ điện giúp lược bỏ các hạng mục thay dầu động cơ, bugi, lọc gió động cơ của xe xăng. Bớt những công việc này đồng nghĩa người dùng tiết kiệm chi phí chăm sóc và thời gian vào xưởng, phù hợp với lịch làm việc bận rộn.

Sự yên tâm còn đến từ cam kết hậu mãi. Evo được bảo hành xe 6 năm; pin được bảo hành 8 năm, không giới hạn số km. Đây là sự hỗ trợ dài hạn cho phương tiện được sử dụng thường xuyên, từ những chuyến đi làm quen thuộc tới nhu cầu sinh hoạt thay đổi theo thời gian.

Chuyển từ xe xăng sang VinFast Evo, người đi làm có thể giữ nhịp sinh hoạt quen thuộc mà thêm tiện nghi, chủ động sạc, đổi pin và nhẹ chi phí chăm sóc. Đây là lợi thế giúp xe máy điện VinFast ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình.

Chuỗi sự kiện “Thu xăng đổi điện – Hãy cùng VinFast vì tương lai xanh” diễn ra từ ngày 31/10 đến 29/11/2026 tại 34 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Khách tham dự có thể khám phá sản phẩm, trải nghiệm lái thử và nhận tư vấn về chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 với mức hỗ trợ lên tới 6 triệu đồng.

Thông tin địa điểm và lịch tổ chức được cập nhật trên website VinFast.

#VinFast Evo #xe điện công sở

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