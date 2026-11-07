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Xe

Green SM triển khai chương trình 'Mùa đông xanh - vì tương lai xanh', hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng và tài xế

P.V

Nhân tiết lập đông, Green SM công bố triển khai chương trình “Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh” với chính sách hỗ trợ chưa từng có: ưu đãi 25% cước xe cho khách hàng; chia sẻ tới 100% giá trị cước chuyến đi, miễn toàn bộ phí nền tảng 6% - 6,7%, miễn phí sạc pin 2 lần số km vận doanh cho tài xế… cùng nhiều phúc lợi hấp dẫn khác. Chương trình áp dụng từ 8/11/2026 đến 28/2/2027 nhằm hỗ trợ khách hàng và đối tác nhanh chóng chuyển đổi sang phương tiện xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm tại các đô thị.

Kể từ 0h ngày 08/11/2026 đến hết ngày 28/02/2027, tất cả các chuyến xe trên nền tảng Green SM đều được tự động áp mã khuyến mại đặc biệt 25%. Với mức cước di chuyển tốt nhất thị trường, liên tục trong gần 4 thángcao điểm - chương trình mở ra cơ hội trải nghiệm dịch vụ di chuyển xanh siêu tiết kiệm tới đông đảo người dân trên toàn quốc.

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Bác tài Xanh chỉ hoạt động trên nền tảng Green SM được nhận 100% cước chuyến đi, miễn phí nền tảng 6-6,7% và miễn phí sạc tương đương 2 lần số km vận doanh, áp dụng từ 8/11/2026 đến 28/2/2027

Cùng với hành khách, các Bác tài Xanh cũng nhận được chính sách “siêu hỗ trợ đặc biệt” từ Green SM. Cụ thể, các Bác tài Xanh đăng ký chỉ hoạt động trên nền tảng Green SM được nhận toàn bộ cước phí chuyến đi trước khi áp mã khuyến mại 25%, bao gồm 100% doanh số vận chuyển và 6% phí nền tảng cho ô tô hoặc 6,7% phí nền tảng cho xe máy; được miễn phí sạc tương đương với 2 lần số km vận doanh. Tài xế cơ hữu của Green SM và các doanh nghiệp đối tác (Green SM Partner) cũng sẽ được tăng thêm thu nhập, tương đương tới 6% chia sẻ doanh số. Chính sách trên không chỉ bảo toàn thu nhập/cuốc cho tài xế mà còn góp phần tăng thêm thu nhập do số cuốc gia tăng nhờ khuyến mại 25% và được nhận thêm 6-6,7% phí nền tảng.

Phát biểu về chương trình “Mùa đông Xanh - Vì tương lai xanh”, ông Phạm Nhật Minh Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GSM toàn cầu cho biết: “Chúng tôi hy vọng việc ưu đãi giá cước siêu sâu, liên tục trong gần 4 tháng sẽ góp phần giảm đáng kể chi phí đi lại cho người dân dịp cuối năm, qua đó góp phần tăng lượng khách hàng được trải nghiệm những chuyến xe xanh chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Với các Bác tài Xanh, đây sẽ là cơ hội gia tăng thu nhập tới 30-50% nhờ lượng khách tăng đột biến, chính sách chia sẻ tới 100% doanh số, miễn phí nền tảng 6-6,7% cùng với các chương trình thưởng vận doanh và phúc lợi hấp dẫn khác. Tất cả các siêu ưu đãi đều vì mục tiêu thúc đẩy phát triển giao thông xanh, giảm thiểu ô nhiễm cho các đô thị trên toàn quốc”.

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Khách hàng được giảm 25% cước cho mọi chuyến xe Green SM đến hết 28/2/2027

Green SM hiện là nền tảng gọi xe 4 bánh chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam, được khách hàng đánh giá cao nhất về chất lượng dịch vụ cũng như cơ chế đãi ngộ ưu việt dành cho tài xế. Gần 100% Bác tài Xanh tại Việt Nam đã tham gia bảo hiểm tai nạn tích lũy và đang được nghiên cứu bổ sung bảo hiểm y tế. Ngoài ra, các Bác tài Xanh còn được chăm sóc sức khỏe, hưởng lương tháng thứ 13, ưu đãi khi mua sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup, và được đào tạo kỹ năng sơ cứu khẩn cấp để sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng khi cần thiết.

Về hành trình xanh, tính đến tháng 9/2026, Green SM đã hoàn tất khoảng 850 triệu chuyến đi, giảm hơn 800.000 tấn CO2, tương đương lượng khí nhà kính được hấp thụ bởi 36 triệu cây xanh trong vòng một năm, trở thành đơn vị tiên phong trong công cuộc chuyển đổi xanh thế giới./.

#Green SM #Mùa đông xanh

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