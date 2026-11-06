Điểm danh xe giá rẻ nhất Việt Nam, từ 188 triệu đã có thể mua ôtô

Với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe mới, giá bán của các mẫu ôtô tại Việt Nam đang ngày càng dễ tiếp cận.

Thị trường xe Việt đang chứng kiến cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động ở nhóm ôtô giá rẻ. Nếu trước đây, ngân sách khoảng 300 triệu đồng thường chỉ đủ để tìm kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng, sự xuất hiện của loạt ôtô điện mini đã giúp người mua có thêm nhiều lựa chọn xe mới.

Trong khi đó ở nhóm xe chạy xăng, người dùng vẫn có thể lựa chọn các mẫu xe trong mức ngân sách khoảng dưới 400 triệu đồng.

VinFast VF 2 - từ 188 triệu đồng

Ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 7, VinFast VF 2 nhanh chóng gia nhập nhóm ôtô có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường. Mẫu xe điện mini có giá niêm yết 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Mức giá này còn chưa đi kèm các chương trình ưu đãi kích cầu được hãng xe nội địa Việt áp dụng cho khách hàng.

Điều này đồng nghĩa với việc sau ưu đãi, giá của mẫu xe điện mini chẳng còn chênh lệch bao nhiêu so với các lựa chọn xe tay ga chạy xăng phân khúc cao cấp tại Việt Nam như Honda ADV 350, SH 350i hay Yamaha Xmax, Vespa GTV, Lambretta X300.

Giá của mẫu xe điện VinFast VF 2 chỉ từ 188 triệu đồng chưa gồm ưu đãi. Ảnh: VinFast.

VF 2 sở hữu thiết kế 2 cửa, cấu hình 4 chỗ ngồi cùng chiều dài chỉ khoảng 3.090 mm. Kích thước nhỏ gọn giúp mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng chủ yếu di chuyển trong đô thị, cần phương tiện thay thế xe máy hoặc phục vụ những hành trình ngắn hàng ngày.

Theo công bố từ VinFast, VF 2 có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn NEDC. Xe cũng được trang bị những tính năng an toàn cơ bản như ABS, phân phối lực phanh điện tử hay kiểm soát lực kéo.

Wuling Macaron - từ 279 triệu đồng

Trong tháng 10, Wuling tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với Macaron, mẫu xe điện mini thay thế Hongguang Mini EV từng được giới thiệu từ năm 2023.

Khác với mẫu xe tiền nhiệm, Wuling Macaron sở hữu thiết kế 5 cửa, giúp hành khách ra vào hàng ghế sau thuận tiện hơn so với cấu hình 3 cửa quen thuộc của nhiều mẫu xe điện mini.

Wuling Macaron có giá từ 279 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Mẫu xe được phân phối với 2 phiên bản, giá bán lần lượt 279 và 339 triệu đồng. Tùy phiên bản, Wuling Macaron được trang bị bộ pin dung lượng 16,2-25,1 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 205-300 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của nhà sản xuất.

Với giá bán khởi điểm dưới 300 triệu đồng, Macaron cạnh tranh trực tiếp cùng các mẫu xe điện mini khác tại Việt Nam.

VinFast VF 3 - từ 285 triệu đồng

VinFast VF 3 vẫn là một trong những lựa chọn đáng chú ý ở nhóm xe điện mini dù không còn là mẫu ôtô rẻ nhất trong dải sản phẩm của hãng xe điện Việt. Đây cũng là quân bài chiến lược của thương hiệu khi ghi nhận doanh số dẫn đầu liên tục nhiều tháng tại Việt Nam.

VinFast VF 3 luôn thuộc nhóm xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong nhiều tháng. Ảnh: Phương Lâm.

Khác với VF 2 hay Minio Green, VF 3 sở hữu thiết kế vuông vức, mang nhiều nét tương đồng với các mẫu SUV đô thị nhờ khoảng sáng gầm tương đối cao so với kích thước thân xe.

Mẫu xe có cấu hình 4 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng trẻ hoặc gia đình cần thêm phương tiện di chuyển trong thành phố.

Kia Morning- từ 325 triệu đồng

Ở nhóm xe sử dụng động cơ xăng, Kia Morning tiếp tục là một trong những cái tên có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường.

Theo bảng giá từ đại lý Kia, phiên bản Morning MT thế hệ cũ được chào bán với giá từ 325 triệu đồng. Trong khi đó, dòng New Morning sử dụng hộp số tự động có giá từ 439 triệu đồng.

Kia Morning đời cũ (bên trái) vẫn đang được phân phối với giá từ 325 triệu đồng.

Kia Morning thuộc nhóm hatchback cỡ A, sở hữu thiết kế nhỏ gọn, cấu hình 5 chỗ và động cơ xăng 1.25L.

So với nhóm xe điện mini, Morning có lợi thế về khả năng tiếp nhiên liệu thuận tiện và không phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Tuy nhiên, để tiếp cận mức giá thấp nhất, người mua phải lựa chọn phiên bản số sàn với trang bị tương đối cơ bản.

Hyundai Grand i10 - từ 360 triệu đồng

Hyundai Grand i10 vẫn là một trong những mẫu xe phổ thông giá dễ tiếp cận tại Việt Nam, bên cạnh đối thủ quen thuộc Kia Morning.

Mẫu xe được phân phối với 2 kiểu dáng hatchback và sedan, giá niêm yết dao động từ 360 đến 455 triệu đồng tùy phiên bản.

Hyundai Grand i10 có giá từ 360 triệu đồng. Ảnh: TC Group.

Trong đó, Grand i10 hatchback MT tiêu chuẩn là lựa chọn có giá thấp nhất, khởi điểm 360 triệu đồng. Nếu lựa chọn kiểu dáng sedan, người mua cần chi từ 380 triệu đồng.

Cả 2 biến thể đều sử dụng động cơ xăng 1.2L, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Với khách hàng lần đầu mua ôtô, Grand i10 có lợi thế về sự đa dạng phiên bản, cho phép lựa chọn giữa một chiếc hatchback nhỏ gọn hoặc sedan có khoang hành lý riêng.

Mitsubishi Attrage - từ 380 triệu đồng

Một đại diện khác đến từ Nhật Bản trong danh sách là Mitsubishi Attrage, mẫu sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Theo giá bán chính hãng, Attrage có giá khởi điểm 380 triệu đồng cho phiên bản MT, trong khi các phiên bản CVT và CVT Premium được niêm yết lần lượt 465 và 490 triệu đồng.

Mức giá này còn chưa bao gồm các ưu đãi lệ phí trước bạ hay quà tặng đi kèm được Mitsubishi áp dụng mỗi tháng. Ví dụ trong tháng 11, khách hàng mua Attrage MT được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu và camera lùi với tổng giá trị khoảng 48,5 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage đang được giảm phí trước bạ trong tháng 11. Ảnh: Mitsubishi.

Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 1.2L, 3 xi-lanh, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT tùy phiên bản.

So với nhóm hatchback cỡ A, Attrage sở hữu khoang hành lý rộng hơn nhờ kiểu dáng sedan, phù hợp với khách hàng mua xe phục vụ gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ.

Dĩ nhiên, phiên bản có giá thấp nhất vẫn sử dụng hộp số sàn và chỉ sở hữu những trang bị cơ bản. Người mua cần chi thêm nếu muốn lựa chọn hộp số tự động cùng nhiều tiện nghi, công nghệ an toàn hơn.