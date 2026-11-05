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Volvo XC90 Ultra - SUV hạng sang chờ golfer chinh phục HIO ở Tiền Phong Golf Championship 2026

Lê Tuấn

TPO - Thuộc hệ thống giải thưởng Hole in One (HIO) tại Tiền Phong Golf Championship 2026, Volvo XC90 Ultra được đánh giá là mẫu xe “sinh ra dành cho golfer” nhờ không gian rộng rãi, sang trọng và tiện nghi, cùng khoang hành lý có thể chứa tới 4 bộ gậy golf.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng Trẻ Việt Nam 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 14/11 tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình.

Đây là mùa giải đặc biệt đánh dấu cột mốc 10 năm của Tiền Phong Golf Championship. Mùa giải năm nay dự kiến quy tụ khoảng 240 golfer, quy mô cao nhất của giải đến nay.

Đáng chú ý, ban tổ chức đã công bố loạt giải thưởng dành cho các golfer ghi điểm Hole in One (HIO) tại giải đấu năm nay. Trong đó, phần thưởng giá trị nhất là một chiếc xe sang Volvo XC90 Ultra trị giá 3,289 tỷ đồng.

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Đây là mẫu SUV hạng sang đến từ châu Âu, đồng thời là sản phẩm đầu bảng của Volvo trên toàn cầu. Mẫu XC90 Ultra B5 đang phân phối tại Việt Nam thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ thứ hai.

Xe mang thiết kế thanh lịch và hiện đại đặc trưng của Volvo, được tân trang với mặt ca-lăng họa tiết nan chéo. Cụm đèn chiếu sáng LED toàn phần với đèn định vị ban ngày hình búa đặc trưng cũng được làm mới.

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Khi nhìn ngang, XC90 cho thấy sự bệ vệ của dòng xe SUV 7 chỗ ngồi, với điểm nhấn là bộ mâm hợp kim kích thước 21 inch thiết kế 5 chấu kép hoàn toàn mới.

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Phía đuôi xe, cụm đèn hậu dọc đặc trưng được điều chỉnh thiết kế mới với các chi tiết chrome tối màu, tạo cảm giác sang trọng và tinh tế.

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Tại Việt Nam, Volvo XC90 Ultra được định vị ở phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, với kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.953 x 1.958 x 1.776 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt 2.984 mm.

Kích thước này góp phần mang lại không gian nội thất rộng rãi cho cả 3 hàng ghế, giúp tạo trải nghiệm thoải mái cho mọi hành khách ngay cả trên những chuyến đi xa.

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Đáng chú ý, mẫu SUV hạng sang này có khoang hành lý dung tích tối đa 1.900 lít khi gập các hàng ghế sau. Không gian này được đánh giá là thoải mái để chứa đến 4 vali cá nhân hoặc 4 bộ gậy golf. Bên cạnh đó, hai tính năng mở cốp rảnh tay (đá cốp) và hạ gầm dường như cũng được tạo ra để phục vụ người chơi golf.

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Khoang nội thất của XC90 mới vẫn duy trì phong cách sang trọng nhưng rất tối giản. Táp-lô và tapi cửa sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, điểm xuyết các chi tiết mạ chrome thanh nhã và ốp gỗ tự nhiên.

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Các trang bị tiện ích cao cấp gồm có vô-lăng 4 chấu bọc da tổng hợp, cần số pha lê; điều hòa tự động 4 vùng; ghế bọc da Nappa đục lỗ, có sưởi/thông gió và massage hàng ghế trước; khay sạc không dây; giá để ly 2+1 đặt ẩn tinh tế dưới nắp trượt gỗ tự nhiên; cửa sổ trời chỉnh điện, tích hợp rèm che nắng; cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch; màn hình giải trí 11,2 inch với giao diện mới, đi kèm hệ điều hành nâng cấp.

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Trải nghiệm trong cabin được nâng tầm với hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins High Fidelity gồm 19 loa. Bên cạnh đó, Volvo cũng bổ sung vật liệu cách âm nhằm tăng cường khả năng chống ồn, kết hợp với kính đa lớp mang lại không gian tĩnh lặng trọn vẹn.

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Về mặt an toàn, XC90 được phát triển trên nền tảng khung gầm SPA có thành phần thép Boron siêu cường, đạt chuẩn an toàn 5 sao Euro NCAP. Xe sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái nâng cao, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động, tính năng hỗ trợ lái bán tự động, HUD, camera 360 độ và 9 túi khí.

Volvo XC90 Ultra B5 sử dụng động cơ 2.0L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid, cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), kết hợp hộp số tự động 8 cấp, đi kèm hệ thống treo cải tiến với công nghệ giảm chấn thích ứng, giúp tăng độ êm ái khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

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Bên cạnh Volvo XC90 Ultra, hệ thống giải thưởng HIO tại Tiền Phong Golf Championship 2026 còn có ba phần thưởng do Tập đoàn Bảo hiểm DBV tài trợ, với giá trị công bố 600 triệu đồng. Các giải thưởng được đặt tại những hố par 3 trên hai sân Rose Course và Canyon Course.

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Theo các golfer từng nhiều mùa tham gia Tiền Phong Golf Championship, việc đoạt HIO là thử thách thực sự khó, nhưng rất đáng thử bởi kích thích tư duy và thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn. Đó cũng là lý do các golfer luôn háo hức mỗi mùa Tiền Phong Golf Championship để ghi tên mình vào lịch sử.

#Volvo XC90 Ultra #Tiền Phong Golf Championship #giải HIO #golfer Việt Nam #SUV hạng sang #Legend Valley Country Club #gậy golf

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