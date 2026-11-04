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Kyrgyzstan mang lực lượng mạnh đến Việt Nam dự Casper Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Đội tuyển Kyrgyzstan công bố danh sách 25 cầu thủ dự Casper Cup 2026. Trong đội hình của HLV Urmat Abdukaimov có nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm, trong đó có tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov hiện khoác áo CLB Thanh Hóa.

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Odilzhon Abdurakhmanov trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Đáng chú ý nhất trong danh sách đội tuyển Kyrgyzstan là Gulzhigit Alykulov. Tiền vệ sinh năm 2000 từng ghi bàn trong trận hòa Malaysia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, góp phần giúp Kyrgyzstan giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trên hàng công, Joel Kojo là gương mặt nổi bật. Tiền đạo sinh năm 1998, có nguồn gốc Ghana, từng ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuyến giữa còn có Alimardon Shukurov và Odilzhon Abdurakhmanov, những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Abdurakhmanov là nhân tố quan trọng trong chiến dịch giúp Kyrgyzstan lần đầu vượt qua vòng loại thứ hai để góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Với những đóng góp cho đội tuyển, anh được trao danh hiệu Quả bóng bạc Kyrgyzstan năm 2024. Ở mùa giải V.League 1 2026/27, tiền vệ này tiếp tục khoác áo Thanh Hóa và được tin tưởng trao băng đội trưởng.

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Ở hàng phòng ngự, Valeriy Kichin là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình. Trung vệ sinh năm 1992 có nhiều năm thi đấu tại Nga và là gương mặt đáng chú ý của đội tuyển Kyrgyzstan.

Vị trí HLV trưởng được giao cho Urmat Abdukaimov, nhà cầm quân còn khá trẻ. Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào tháng 8/2026, ông từng làm việc với đội U23 Kyrgyzstan và tham gia công tác đào tạo, phát triển HLV tại Liên đoàn Bóng đá Kyrgyz.

Tại Casper Cup 2026, Kyrgyzstan lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/11 và đội tuyển Việt Nam ngày 17/11. Hai đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan mới một lần chạm trán, ở trận giao hữu kín tại Qatar hồi tháng 1/2024, khi tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Kyrgyzstan thắng 2-1.

Cuộc tái đấu tại Casper Cup sẽ là dịp để thầy trò HLV Kim Sang-sik thử sức trước đối thủ từng đánh bại họ.

Danh sách đội tuyển Kyrgyzstan

Thủ môn (3): Artem Priadkin, Erzhan Tokotaev, Kurmanbek Nurlanbekov.

Hậu vệ (8): Aizar Akmatov, Arlen Beksulov Nurlanovich, Khristian Brauzman, Said Datsiev Vladimirovich, Tamirlan Kozubaev, Ulanbek Sulaimanov, Valerii Kichin, Valeriy Murzakov Vadimovich.

Tiền vệ (11): Alimardon Shukurov, Baibol Ermekov Eldarbekovich, Eldiar Zarypbekov, Erbol Atabaev Kanatbekovich, Ernist Batyrkanov, Gulzhigit Alykulov Zhanybekovich, Kairat Zhyrgalbek Uulu, Kimi Merk Bern, Manas Karipov, Odilzhon Abdurakhmanov Alisherovich, Sardorbek Nematov Khamdambekovich.

Tiền đạo (3): Joel Kojo, Kai Merk, Sirozhiddin Astanakulov.

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#Kyrgyzstan #Casper Cup 2026 #Odilzhon Abdurakhmanov #Gulzhigit Alykulov #Joel Kojo #đội tuyển Kyrgyzstan #Thanh Hóa

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