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Hoãn VCK Asian Cup 2027, VFF bộn bề nỗi lo trước thềm đại hội nhiệm kỳ 10

Vĩnh Xuân

TPO - Quyết định lùi thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027 của AFC có thể khiến các kế hoạch chuyên môn của đội tuyển Việt Nam đảo lộn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng sẽ cần một "tay lái" cứng để đảm bảo những vấn đề quan trọng khác không bị ảnh hưởng.

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HLV Kim Sang-sik sẽ hết hạn hợp đồng với VFF sau VCK Asian Cup 2027

Ngày 3/11, AFC đã ra thông báo chính thức về việc VCK Asian Cup 2027 sẽ bị lùi lại so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể thay vì diễn ra vào tháng 1/2027, Asian Cup 2027 sẽ bắt đầu từ 23/12/2027 đến 21/1/2028. Nguyên nhân do tình hình căng thẳng tại Saudi Arabia và khu vực Trung Đông.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo cấp cao Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm nay cho biết kế hoạch chuyên môn của đội tuyển Việt Nam sẽ cần được đánh giá, rà soát lại kỹ lưỡng.

Trước đó để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan tháng 11 này trên sân Thiên Trường (Nam Định). Đội đồng thời sẽ có trận giao hữu chất lượng với Nhật Bản.

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Thành tích của nhiệm kỳ cũ sẽ là sức ép với nhiệm kỳ mới

Một vấn đề khác phát sinh, đó là hợp đồng của HLV Kim Sang-sik sẽ kết thúc sau Asian Cup 2027. Như vậy với việc giải đấu bị lùi lại, VFF và nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ phải lên kế hoạch khác. Tuy nhiên việc ông Kim Sang-sik có gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam hay không lại phụ thuộc quyết định của bộ máy lãnh đạo VFF mới, chỉ được quyết định sau đại hội nhiệm kỳ 10, dự kiến diễn ra đầu tháng 1/2027.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã tạo cột mốc mới với 2 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp. Đội tuyển U23 Việt Nam cũng giành tấm HCV SEA Games 2025 sau trận chung kết giàu cảm xúc với U23 Thái Lan ngay tại "thánh địa" Rajamangala.

Bảng thành tích chói sáng của HLV Kim Sang-sik cũng như nhiệm kỳ 9 VFF dự báo sẽ tạo sức ép đáng kể lên nhiệm kỳ 10, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu mang tính đột phá.

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#Asian Cup 2027 #đội tuyển Việt Nam #đại hội nhiệm kỳ 10 VFF #Kim Sang-sik #hợp đồng HLV Kim Sang-sik

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