Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Atletico Madrid vs Bayern Munich, 03h00 ngày 4/11: Cuộc chiến giữa 'nước' và 'lửa'

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Bayern Munich, vòng phân hạng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sức mạnh tấn công khủng khiếp của Bayern sẽ chạm trán Atletico phòng ngự rắn rỏi, tạo nên trận đấu đầy hứa hẹn cho khán giả.

ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-ban-sao-cua-man-utd-vs-tottenham-2.jpg

Nhận định trước trận Atletico Madrid vs Bayern Munich

Trận đại chiến tại Madrid mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với thứ hạng của cả hai đội. Bayern Munich hiện xếp thứ 14 tại vòng phân hạng với 5 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, chủ nhà Atletico Madrid bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 16 với 4 điểm.

Đại diện Tây Ban Nha đã hoàn toàn lột xác sau giai đoạn khởi đầu chệch choạc (thua 2, hòa một trong 5 trận đầu mùa). Thầy trò HLV Diego Simeone thiết lập chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó giành tới 9 chiến thắng và giữ sạch lưới 6 lần. Tại La Liga, Atletico vừa nhẹ nhàng vượt qua Levante 2-0, củng cố vị trí thứ 2 với 28 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Barcelona vỏn vẹn 2 điểm.

Ở sân chơi châu lục, Atletico mở màn bằng thất bại 1-2 trước Liverpool, nhưng lập tức đứng dậy bằng chiến thắng 2-0 trước Manchester United và hòa Stuttgart 1-1. Sân nhà Wanda Metropolitano đang là pháo đài bất khả xâm phạm của nửa đỏ trắng thành Madrid. Họ thắng 5, hòa một, ghi tới 13 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần trong 6 trận sân nhà kể từ đầu mùa.

Phía bên kia chiến tuyến, Bayern Munich vừa trải qua trận hòa 2-2 kịch tính trước Borussia Dortmund. Kết quả này giúp "Hùm xám" giữ vững ngôi đầu Bundesliga với 18 điểm, nhưng chỉ xếp trên chính Dortmund nhờ hiệu số bàn thắng bại. Phong độ tại Champions League của Bayern đang bộc lộ sự bất ổn khi họ liên tiếp để Arsenal (2-2) và Viking FK (3-3) cầm chân.

Khó khăn bủa vây Bayern khi HLV Vincent Kompany gần như chắc chắn vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo. Chiến lược gia người Bỉ vẫn đang trong quá trình hồi phục sau sự cố ngất xỉu trên sân tập hồi cuối tháng 10. Sự vắng mặt của vị thuyền trưởng này sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý và khả năng điều chỉnh chiến thuật trực tiếp của đại diện nước Đức.

Phong độ, lịch sử đối đầu Atletico Madrid vs Bayern Munich

Lần chạm trán gần nhất giữa hai thế lực này diễn ra vào tháng 12 năm 2020 với tỷ số hòa 1-1. Trước đó, Bayern Munich chiếm ưu thế khi giành liên tiếp 2 chiến thắng trước Atletico (4-0 và 1-0).

Dù vậy, phong độ sân khách hiện tại của Bayern đang gióng lên hồi chuông báo động. Đội bóng xứ Bavaria không thể giành chiến thắng ở 3 trong 5 chuyến hành quân xa nhà gần nhất.

Dù hàng công thi đấu hiệu quả với 10 bàn thắng trong chuỗi trận này, hệ thống phòng ngự lỏng lẻo lại bộc lộ điểm yếu chí mạng khi phải nhận tới 7 bàn thua. Đối đầu với một hàng thủ kỷ luật và lối đá pressing rát của Atletico, Bayern sẽ phải trả giá đắt nếu lặp lại những sai lầm nơi tuyến dưới.

hv-edkexmaanapz.jpg
Tâm điểm đổ dồn vào Harry Kane.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Bayern Munich

HLV Diego Simeone đối mặt với bài toán nhân sự tuyến giữa. Morten Hjulmand bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở lượt trận trước. Johnny Cardoso và đội trưởng Koke đã tập luyện trở lại, nhưng ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm sử dụng họ ngay từ đầu. Trọng trách quán xuyến khu trung tuyến sẽ được giao cho Pablo Barrios. Trên hàng công, bộ đôi Julian Alvarez và Lee Kang-in tiếp tục sát cánh cùng nhau để lĩnh xướng hỏa lực của đội chủ nhà.

Bão chấn thương đang tàn phá đội hình Bayern Munich. "Hùm xám" mất cầu thủ chạy cánh Luis Diaz (gân kheo), trong khi khả năng ra sân của Michael Olise (đầu gối) là rất thấp. Trận cầu sinh tử với Dortmund cuối tuần qua còn cướp đi của Bayern hai mũi khoan Serge Gnabry và Ismael Saibari.

Để chữa cháy, Alphonso Davies và Lennart Karl sẽ được đẩy lên quán xuyến hai hành lang cánh. Đáng lo ngại nhất là vị trí chốt chặn cuối cùng. Cả hai thủ môn Manuel Neuer và Jonas Urbig đều dính chấn thương, buộc Bayern phải đặt trọn niềm tin vào thủ thành dự bị Sven Ulreich trong một trận cầu mang tính chất sống còn.

Đội hình dự kiến:

Atletico: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Llorente, Baena; Alvarez, Lee.

Bayern Munich: Ulreich; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Karl, Brown, Davies; Kane.

Dự đoán tỷ số: Atletico 0-1 Bayern.

Xem thêm

#Atletico Madrid #Bayern Munich #Champions League #nhận định bóng đá #Diego Simeone #Vincent Kompany #đội hình dự kiến #trực tiếp Atletico Madrid vs Bayern Munich #h1 Atletico Madrid vs Bayern Munich

Cùng chuyên mục

Nhận định Barcelona vs Aston Villa, 03h00 ngày 4/11: Ngắt mạch toàn thắng của Villa

Nhận định Barcelona vs Aston Villa, 03h00 ngày 4/11: Ngắt mạch toàn thắng của Villa

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Aston Villa, 03h00 ngày 4/11, vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa đang gây bất ngờ lớn khi toàn thắng cả 3 trận đầu tiên tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, mạch thắng lợi ấy có nguy cơ đứt gãy trong chuyến làm khách đến sân Camp Nou.

Nhận định CAHN vs Kyoto, 19h15 ngày 3/11: Giữ điểm ở Hàng Đẫy?

Nhận định CAHN vs Kyoto, 19h15 ngày 3/11: Giữ điểm ở Hàng Đẫy?

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Kyoto, lượt trận thứ tư AFC Champions League 2026/27, diễn ra lúc 19h15 ngày 3/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội chủ nhà cần thêm một kết quả tích cực trước Kyoto để bám đuổi nhóm đi tiếp.

Feyenoord vs Inter Milan

Nhận định Feyenoord vs Inter Milan, 03h00 ngày 4/11: Chuyến đi gian khó

TPO - Nhận định bóng đá Feyenoord vs Inter Milan, League Phase UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Feyenoord có tận dụng được sức nóng tại De Kuip để đòi nợ trước Inter, hay bản lĩnh và kinh nghiệm của đại diện Italia sẽ giúp họ vượt qua chuyến làm khách đầy giông bão?

Chính thức khởi động Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

TPO - Ngày 2/11, tại Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) đã phối hợp tổ chức họp báo công bố Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Đây là sự kiện được mong chờ nhất trong năm, sự kiện luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và những người yêu thích bộ môn Golf.

CCTV tiếp tục ngừng phát sóng La Liga sau vụ Mbappe ‘vạ miệng’

CCTV tiếp tục ngừng phát sóng La Liga sau vụ Mbappe ‘vạ miệng’

TPO - Dù Kylian Mbappe, Real Madrid và La Liga đều đã lên tiếng xin lỗi, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vẫn không phát sóng trận đấu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tại vòng 11 La Liga. Có vẻ như hệ quả từ vụ “vạ miệng” của tiền đạo người Pháp còn nhiều diễn biến phức tạp.

Khởi động giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

Khởi động giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

TPO - Nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X-2026, giải Vô địch Golf Quốc gia có sự thay đổi lớn về nội dung thi đấu. Không chỉ là cuộc cạnh tranh của các golfer để tìm ra những nhà vô địch cá nhân nam, nữ, giải còn là đấu trường nội dung đồng đội, đánh giá sự phát triển phong trào của các địa phương.

Điều thú vị về SHB Đà Nẵng, đội bóng ‘Robin Hood’ của LPBank V.League 1

Điều thú vị về SHB Đà Nẵng, đội bóng ‘Robin Hood’ của LPBank V.League 1

TPO - Sau 6 vòng đấu đầu tiên tại LPBank V.League 1, SHB Đà Nẵng đang tạo nên một trong những nghịch lý thú vị và khó lường nhất của giải đấu. Họ thắng 3 và thua 3, nhưng kỳ lạ là Đà Nẵng hạ gục cả 3 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, trong khi lại trắng tay toàn diện trước những đối thủ vừa tầm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe