Nhận định Barcelona vs Aston Villa, 03h00 ngày 4/11: Ngắt mạch toàn thắng của Villa

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Aston Villa, 03h00 ngày 4/11, vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa đang gây bất ngờ lớn khi toàn thắng cả 3 trận đầu tiên tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, mạch thắng lợi ấy có nguy cơ đứt gãy trong chuyến làm khách đến sân Camp Nou.

Nhận định trước trận Barcelona vs Aston Villa

Aston Villa đang là một trong những hiện tượng tại vòng bảng Champions League 2026/27. Đội bóng Anh toàn thắng cả 3 trận đầu tiên, lần lượt vượt qua Club Brugge, Fenerbahce và Viking FK, qua đó giành trọn 9 điểm để đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ sau nhà đương kim vô địch PSG.

Tuy nhiên, công bằng mà nói thì các đối thủ mà Aston Villa đánh bại đều không quá mạnh, thậm chí còn thuộc dạng “bé hạt tiêu” như Viking. So với những đội bóng ấy, Barcelona là một thử thách hoàn toàn khác.

Đoàn quân của HLV Hansi Flick được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này. Họ cũng đang dẫn đầu La Liga sau 10 chiến thắng trong 11 trận, với khoảng cách 2 điểm so với đội thứ nhì Atletico Madrid.

Dù vậy, Barcelona không bước vào trận đấu này với sự tự tin tuyệt đối. Sau khởi đầu mùa giải gần như hoàn hảo, đội bóng xứ Catalonia liên tiếp nhận hai thất bại trước PSG và Real Madrid. Trận thua 2-4 trên sân PSG khiến họ mất thành tích toàn thắng tại Champions League, trước khi thất bại 1-2 trong trận El Clasico trên sân nhà càng làm gia tăng áp lực.

Chiến thắng đậm 6-1 trước Alaves cuối tuần qua đã giúp Barcelona tìm lại cảm giác chiến thắng và tiếp tục giữ ngôi đầu La Liga. Đây cũng là màn chạy đà quan trọng trước khi họ tiếp đón Aston Villa. Với Hansi Flick, mục tiêu không chỉ là giành 3 điểm mà còn phải khẳng định Barcelona vẫn đủ sức đứng dậy một cách mạnh mẽ sau những cú ngã điếng người liên tiếp.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Aston Villa

Barcelona vẫn duy trì sức mạnh tấn công đáng sợ dưới thời HLV Hansi Flick. Trong trận thắng Alaves 6-1 cuối tuần qua, Lamine Yamal tiếp tục là tâm điểm khi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần. Ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha hiện đã có 12 bàn thắng và 11 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, những con số cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong lối chơi Barcelona.

Yamal (trái) đang hướng đến những cột mốc ghi bàn mới.

Theo thống kê, Yamal chỉ còn cách kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại Champions League khi còn ở tuổi thiếu niên đúng 1 pha lập công. Anh hiện có 13 bàn, ngang bằng thành tích của Kylian Mbappe. Nếu ghi bàn vào lưới Aston Villa, ngôi sao của Barcelona sẽ độc chiếm kỷ lục trước khi bước sang tuổi 20 vào tháng 7 năm sau.

Tuy nhiên, hàng công mạnh mẽ không đồng nghĩa Barcelona có thể hoàn toàn yên tâm. Bởi hàng phòng ngự của họ chưa cho thấy sự chắc chắn. Đội bóng của Flick đã không giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất và để thủng lưới ít nhất 1 bàn ở 9 trong 10 trận gần đây trên mọi đấu trường.

Riêng tại Champions League, họ đã trải qua 18 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, chuỗi thành tích dài nhất trong số các đội tham dự giải đấu mùa này. Hàng thủ đó là điểm yếu mà Aston Villa hoàn toàn có thể khai thác.

Về phía đội khách, 12 bàn thắng sau 3 trận Champions League cho thấy Aston Villa sở hữu khả năng tấn công rất đáng gờm. Họ từng thắng Club Brugge 3-2 ngay trên sân khách, đánh bại Fenerbahce 6-0 và vượt qua Viking FK 3-1.

Tân binh Nicolas Jackson cũng đang hòa nhập nhanh chóng kể từ khi gia nhập đội bóng. Tiền đạo này đã ghi 8 bàn sau 12 trận đầu tiên khoác áo Aston Villa, trong đó có pha lập công vào lưới Fulham ở Premier League cuối tuần qua.

Dù vậy, phong độ của Aston Villa trên mọi đấu trường chưa thực sự ổn định. Họ chỉ giành được 1 điểm trong 4 vòng đầu tiên tại Premier League, trước khi cải thiện thành tích với chuỗi 5 trận bất bại, thu về 11 điểm để vươn lên vị trí thứ 9. Hai trận gần nhất, Villa lại không thể giành chiến thắng.

Nicolas Jackson (phải) đã ghi 8 bàn sau 12 trận cho Aston Villa mùa này.

Lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía đại diện nước Anh. Barcelona và Aston Villa từng gặp nhau 4 lần, trong đó đội bóng xứ Catalonia thắng 3 trận và chỉ thua 1. Bản thân HLV Unai Emery cũng không có thành tích tốt khi đối đầu Barcelona. Trong 30 lần chạm trán đội bóng này trên băng ghế chỉ đạo, Emery giành được 3 chiến thắng, hòa 6 và nhận tới 21 thất bại.

Tỷ lệ chiến thắng 10% là thành tích thấp nhất của Emery trước những đối thủ mà ông từng gặp ít nhất 5 lần. Kỷ niệm buồn nhất với nhà cầm quân này có lẽ là thất bại 1-6 cùng PSG tại Camp Nou năm 2017, trận đấu gắn liền với cuộc ngược dòng lịch sử của Barcelona ở Champions League năm đó.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Aston Villa

Barcelona tiếp tục gặp khó khăn về nhân sự, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Dani Olmo cũng không thể góp mặt sau khi dính chấn thương cơ khép trong trận thua PSG. Tiền vệ người Tây Ban Nha dự kiến phải nghỉ thi đấu đến sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tiếp theo.

Ngoài Olmo, danh sách vắng mặt của Barcelona còn có Xavi Espart, Andreas Christensen, Roony Bardghji, Eric Garcia và Jules Kounde. Trong số này, Christensen đã trở lại tập luyện nhưng Hansi Flick có thể không mạo hiểm sử dụng trung vệ người Đan Mạch.

Trên hàng công, Lamine Yamal và Raphinha gần như chắc chắn có suất đá chính sau màn trình diễn ấn tượng trước Alaves. Tiền đạo cánh Anthony Gordon cũng được kỳ vọng góp mặt để tăng tốc độ và khả năng xuyên phá ở biên, cũng như tận dụng sự hiểu biết của Gordon về Aston Villa sau những lần chạm trán đội bóng này trong màu áo Newcastle trước đây.

Bên phía Aston Villa, HLV Unai Emery có lực lượng tương đối ổn định. Ba cầu thủ chắc chắn vắng mặt là Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Aaron Wan-Bissaka do chấn thương. Nicolas Jackson đã kịp bình phục và đá chính trước Fulham, vì vậy tiền đạo này nhiều khả năng tiếp tục dẫn dắt hàng công đội khách.

Trên sân nhà, Barcelona luôn thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ.

Ở tuyến giữa của Aston Villa, có thể Boubacar Kamara và Joao Gomes sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chặn vì HLV Emery muốn tạo bức tường thép kiên cố để các cầu thủ có xu hướng tấn công như John McGinn, Johan Manzambi và Emiliano Buendia yên tâm dâng cao.

Nếu đá đúng sức, Aston Villa sẽ gây ra không ít khó khăn cho Barcelona. Tuy nhiên, Camp Nou vẫn là điểm tựa lớn của thầy trò Hansi Flick. Ở trận sân nhà duy nhất tại Champions League mùa này, Barcelona từng đè bẹp Feyenoord 5-1. Trước một đối thủ có hàng phòng ngự chưa thực sự chắc chắn như Aston Villa, đội bóng xứ Catalonia hoàn toàn có thể tái hiện sức mạnh tấn công ấy để chấm dứt mạch toàn thắng của thầy trò Unai Emery.