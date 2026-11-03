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Người dân tiết lộ lý do bắt trượt phạm nhân cuối cùng trong vụ trốn Trại giam A2

Phùng Quang

TPO - Lực lượng truy bắt đang vây ráp khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa- nơi phạm nhân Hồ Văn Tình kịp bỏ chạy ngay thời điểm bắt giữ phạm nhân Lưu Văn Toàn lúc 0h ngày 3/11.

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Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong vụ 4 đối tượng trốn trại giam A2 đang bị truy lùng gắt gao.

Sáng 3/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đang tập trung tại khu vực rừng núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa để truy bắt Hồ Văn Tình – phạm nhân cuối cùng trong số 4 người trốn khỏi Trại giam A2.

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Cảnh sát truy bắt phạm nhân tại khu vực rừng núi Cây Cày.

Trước đó, vào khoảng hơn 0h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực này.

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, rạng sáng cùng ngày, Lưu Văn Toàn và Hồ Văn Tình đi cùng nhau đến một nhà dân để xin ăn. Trong khi Toàn vào nhà, Tình đứng bên ngoài cảnh giới. Khi bị người dân phát hiện, Tình lập tức bỏ chạy vào rừng, còn Toàn bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, trên tuyến đường dẫn vào khu vực rừng Cây Cày, thôn Suối Cau xuất hiện hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng. Khu vực này cách Trại giam A2 khoảng 6,8 km.

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Nhiều xe cảnh sát xuất hiện tại khu vực.

Nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa đã được huy động đến hiện trường, tổ chức truy lùng ráo riết trên diện rộng. Công tác tìm kiếm có sự hỗ trợ dẫn đường của người dân địa phương.

Các tuyến đường xung quanh khu vực cũng được bố trí lực lượng công an và an ninh trật tự cơ sở chốt chặn, kiểm soát.

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Các tuyến đường xung quanh khu vực được kiểm soát gắt gao.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên một xe khách lưu thông qua Quốc lộ 27C.

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Đối tượng Lữ Văn Toàn bị bắt giữ.

Tiếp đó, tối 28/10, lực lượng chức năng bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Sau khi Lữ Văn Toàn bị bắt giữ vào rạng sáng 3/11, Hồ Văn Tình là phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người bỏ trốn vẫn đang lẩn trốn.

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#Trại giam A2 #Phạm nhân #Bỏ trốn Trại giam A2

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