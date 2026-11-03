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Lịch thi đấu Champions League mới nhất hôm nay: MU và nhiệm vụ cứu Carrick, Bayern cứu tốp 8

Đặng Lai

TPO - Lượt đấu rạng sáng ngày 4/11 sẽ chứng kiến những cuộc chiến sinh tử giải tỏa sức ép đè nặng lên các ông lớn. Nổi bật nhất có lẽ là trận MU vs AS Roma, cùng với đại chiến giữa Atletico Madrid và Bayern Munich.

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Tại Old Trafford, không khí trước giờ bóng lăn tràn ngập cảm giác lo âu và áp lực. Quỷ đỏ bước vào vòng đấu này với phong độ trồi sụt, và mọi búa rìu dư luận đều đang chĩa thẳng vào băng ghế chỉ đạo, nơi Michael Carrick đang phải gánh vác trọng trách.

Những kết quả nghèo nàn trước đó đã đẩy cựu tiền vệ 45 tuổi vào thế chân tường, biến 90 phút trước mắt trở thành ván bài sinh tử cho tương lai của ông tại "Nhà hát của những giấc mơ". Đã 9 trận liền MU không biết thắng, 2 lần ra sân gần nhất họ không ghi nổi bàn nào. Vị trí thứ 16 ở Premier League, 20 ở Champions League phản ánh chính xác nhất sự hụt hơi ngay từ điểm xuất phát của đội bóng này.

Trước AS Roma đêm nay, các cầu thủ sẽ phải chiến đấu không chỉ vì màu cờ sắc áo mà còn vì niềm tin dành cho người thầy của mình. Chiến thắng này có thể chưa giải quyết triệt để mọi vấn đề chuyên môn của nửa đỏ thành Manchester, nhưng nó là liều thuốc tinh thần sống còn, trao cho Carrick thêm thời gian và không gian để lèo lái con thuyền đang chòng chành vượt qua cơn sóng dữ.

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Cùng lúc đó, Bayern Munich cũng bước vào trận đấu mang tính chất định đoạt cho tham vọng của họ tại Champions League năm nay. Khác với sự thống trị thường thấy, Bayern mùa này đã tự làm khó mình bằng 2 cú sảy chân bất ngờ, khiến nguy cơ bật bãi khỏi Tốp 8 - vị trí đảm bảo tấm vé đi thẳng vào vòng 16 đội mà không phải đá vòng play-off - trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Sau 3 lượt trận, CLB này chỉ đứng thứ 14. 2 trận hòa mới đây khiến họ hụt hơi so với các ông lớn châu lục như Barcelona, Liverpool, Real Madrid hay PSG… Việc phải tranh vé vớt sẽ là một cú sốc lớn đối với đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức.

Nhưng nhiệm vụ tìm lại cảm giác chiến thắng sẽ không đơn giản với họ vì đối thủ của Hùm xám là Atletico Madrid. Thầy trò Simeone đang có phong độ không thể cản bước với chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường. Atletico chưa từng thua một trận nào trên sân nhà trước các đối thủ Đức tại Champions League kể từ năm 1996. 30 năm qua, họ bất bại tới 16 trận liên tiếp.

Liệu sau những chệch choạc ở một vài khoảnh khắc, Hùm xám sẽ luôn biết cách vươn mình trở lại đúng với đẳng cấp cao nhất?

Ngoài 2 cặp đấu này, lượt trận rạng sáng 4/11 sẽ chứng kiến màn so tài giữa 2 CLB trong nhóm đầu là Barcelona và Aston Villa, trong khi Inter Milan sẽ trải qua thử thách trên sân của Feyenoord còn PSG làm khách của Villarreal…

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Các cặp đấu Cúp C1 châu Âu rạng sáng 4/11

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#Champions League #MU vs AS Roma #Michael Carrick #Bayern Munich #Atletico Madrid #lượt đấu 3/11 #cuộc đua tốp 8

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