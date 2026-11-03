Nguyễn Đình Bắc đấu Đinh Văn Tâm ở Cúp Chiến thắng 2026

TPO - Chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới giải đấu đưa Nguyễn Đình Bắc trở thành ứng viên sáng giá ở cuộc đua hạng mục VĐV của năm tại Cúp chiến thắng 2026.

Đình Bắc có cơ hội để đoạt thêm danh hiệu cá nhân danh giá ở Cúp Chiến thắng 2026

Đối thủ của Nguyễn Đình Bắc ở hạng mục này là những gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam năm qua, gồm Đinh Văn Tâm (wushu), Trần Minh Trí (cử tạ) hay Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh).

Đinh Văn Tâm là gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam tại Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản) với tấm HCB nội dung tán thủ hạng cân 56kg. Đây là thành tích đáng tự hào khi anh vượt qua sức ép và chấn thương để vào tới trận chung kết.

Nguyễn Đình Bắc trong khi đó nổi bật với chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo Công an Hà Nội để lại dấu ấn với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Vua phá lưới giải đấu (6 bàn thắng).

Ở hạng mục VĐV nữ của năm, cuộc đua tại Cúp Chiến thắng 2026 dự báo sẽ gay cấn với những ứng viên như Dương Thuý Vi (wushu), Trần Thị Ngọc Yến (Cầu mây), Diệu Ly (Karate), Nguyễn Thị Tâm (Boxing), Nguyễn Hồng Thái (Canoeing), Nguyễn Thuỳ Trang (bắn súng)...

Dương Thuý Vi đoạt HCB Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản)

Cúp Chiến thắng 2026 cũng dành sự tôn vinh cho các HLV, chuyên gia nước ngoài nổi bật là HLV Kim Sang-sik (bóng đá nam), Phan Quốc Vinh (wushu), Trần Thị Vui (Cầu mây), Federico Rampazzo (Bóng chuyền)...

Trả lời Tiền Phong tại cuộc họp báo sáng 3/11, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (TDTT) Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, Cúp Chiến thắng đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng, là nguồn động lực và đích đến danh giá với các HLV, VĐV. Gala trao giải mỗi dịp cuối năm cũng là ngày hội tôn vinh được giới chuyên môn và người hâm mộ cả nước theo dõi, cổ vũ.

Đinh Văn Tâm nhận phần thưởng đặc biệt tại họp báo công bố Cúp Chiến thắng 2026

TGĐ Công ty cổ phần Thương mại và Nội dung Thể thao Số Việt (Vietcontent), bà Trần Thuỳ Chi cho biết bước qua năm thứ 10, Cúp Chiến thắng sẽ hướng đến nâng tầm giải thưởng nhằm tăng sự lan toả đến cộng đồng.