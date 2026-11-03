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Golfer 15 tuổi người Thái Lan qua đời do bị sét đánh trên sân golf

Trọng Đạt

TPO - Nữ golfer 15 tuổi Aeyavarin “Aeya” Pradubyart qua đời tại bệnh viện ngày 2/11, một ngày sau khi bị sét đánh trong một giải đấu trẻ ở tỉnh Chachoengsao, Thái Lan.

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Vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 1/11 khi Aeyavarin đang thi đấu giải trẻ tại một sân golf ở huyện Bang Nam Priao. Aeyavarin cùng nữ caddie 31 tuổi tên Saithan đã bị sét đánh trúng trong trận mưa giông. Người caddie bị thương và đang được theo dõi y tế, trong khi Aeyavarin không thể qua khỏi.

Theo tờ Nation của Thái Lan, nhân viên cứu hộ tìm thấy Aeya trong tình trạng bất tỉnh, không còn dấu hiệu sinh tồn. Em được hồi sức tim phổi (CPR) tại hiện trường và có nhịp tim trở lại, trước khi được đưa tới Bệnh viện Bang Nam Priao. Sau đó, Aeya được chuyển đến Bệnh viện Buddhasothorn để tiếp tục chữa trị.

Gia đình cho biết, tim Aeya đã ngừng đập gần một giờ trước khi được khôi phục trở lại. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cô bé vẫn trong tình trạng nguy kịch suốt đêm.

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Mẹ Aeya, bà Natcha (49 tuổi) kể rằng khoảng 15 giờ, bà nghe thấy sét đánh gần hàng cây thông bên trái sân golf, rồi kéo theo một tràng sét khác. Trời bắt đầu mưa và thời tiết xấu dần, nhưng nhóm golfer trẻ vẫn tiếp tục thi đấu vì ban tổ chức chưa yêu cầu dừng cuộc chơi.

Theo bà Natcha, cuộc thi chỉ tạm dừng và ban tổ chức mới bố trí xe đón các golfer, sau khi có thêm một tiếng sét lớn ở phía bên phải sân, trong lúc mưa nặng hạt hơn.

Bà nhìn thấy hai người trong nhóm của con gái quay về nhưng không thấy Aeya. Khi hỏi con đang ở đâu, bà nhận được câu trả lời rằng Aeya ở sân. Ban đầu, bà nghĩ con gái đã đến nghỉ tại khu lưu trú dành cho golfer.

Tuy nhiên, khi nghe tin có một golfer bị sét đánh, bà vội vã đi tìm và đề nghị nhân viên hỗ trợ. Khi tới khu nghỉ của golfer, Aeya đang được sơ cứu. Bà Natcha kể, mặt và cơ thể con gái đỏ au, lên cơn co giật trước khi em bất tỉnh. Rồi bà chết lặng khi được thông báo các bác sĩ không thể cứu sống con gái.

Gia đình đặt câu hỏi về việc chậm chuyển viện

Bà Aphorn (67 tuổi), bà của Aeya, cho biết cháu gái thi đấu cùng nhóm khoảng ba hoặc bốn golfer và đi cùng một caddie, trong khi mẹ em ở toà nhà câu lạc bộ. Aeya bắt đầu thi đấu khoảng 11 giờ và đã tham gia hai vòng.

Theo bà Aphorn, ban tổ chức vẫn để các golfer tiếp tục thi đấu, dù trước đó có hai lần thấy sét đánh. Aeya đang ở hố số 11 thì sét đánh lần thứ ba. Bà đặt câu hỏi liệu ban tổ chức có đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kết thúc cuộc thi hay không?

Bà Aphorn cho biết Aeya bị bỏng ở phía bên phải đầu, trên cơ thể, tay và chân. Chiếc mũ của em cũng bị rách. Bà cũng nhấn mạnh rằng việc đưa cháu tới bệnh viện bị chậm đáng kể, vì sân golf không có xe cứu thương.

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Gia đình cho biết tình trạng của Aeya xấu đi trong đêm. Các loại thuốc được dùng chỉ để duy trì những chức năng sống của em, trong lúc chờ cha cô bé trở về từ Myanmar, nơi ông đang làm việc. Người cha đến bệnh viện vào sáng hôm sau và kịp gặp con gái lần cuối. Aeya qua đời vào cuối buổi sáng ngày 2/11.

Aeya là tài năng golf trẻ của Thái Lan, từng giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi cấp tỉnh và được chọn làm vận động viên dự bị cho đội golf tỉnh Chon Buri. Cô bé cũng là gương mặt khá quen thuộc với cộng đồng golf Việt khi từng đến Tràng An Golf & Resort tập luyện và thi đấu.

Vụ việc đặt ra yêu cầu kỹ lưỡng về công tác dự báo, theo dõi thời tiết và bảo đảm an toàn tại các giải golf, đặc biệt là khi có nguy cơ giông sét.

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#Aeyavarin Pradubyart #golfer Thái Lan #sét đánh sân golf #giải golf trẻ #an toàn sân golf #Chachoengsao

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