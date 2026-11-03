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Thể thao

Herbalife Việt Nam phối hợp với VOC và VFF đưa kiến thức dinh dưỡng thể thao quốc tế đến với đội ngũ chuyên môn thể thao

P.V

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, Herbalife tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức hai buổi tập huấn chuyên đề tại Hà Nội trong hai ngày 9 và 10/11, mang chuyên môn dinh dưỡng thể thao quốc tế đến với đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn thể thao Việt Nam.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng các đội tuyển thể thao Việt Nam
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng các đội tuyển thể thao Việt Nam

Dấu ấn của sự đồng hành bền bỉ

Trong thể thao thành tích cao, phong độ của vận động viên không chỉ được xây dựng trên sân tập, mà còn đến từ cách vận động viên nạp năng lượng, bù nước và hồi phục mỗi ngày.

Herbalife bắt đầu chương trình hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) từ năm 2012 và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) từ năm 2021. Theo đó, Herbalife đã hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, trong đó có dòng dinh dưỡng thể thao Herbalife24, cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc do VOC đề cử. Song hành cùng đó là các chương trình tập huấn do chuyên gia quốc tế của Herbalife thực hiện, giúp huấn luyện viên và đội ngũ chuyên môn tiếp cận những kiến thức dinh dưỡng thể thao cập nhật, có thể ứng dụng trong quá trình tập luyện và phục hồi hằng ngày của các vận động viên.

Kết nối đội ngũ chuyên môn Việt Nam với chuyên môn quốc tế

Tiếp nối cam kết này, trong hai ngày 9 và 10/11/2026, Herbalife sẽ hỗ trợ VOC và VFF thực hiện hai buổi tập huấn chuyên đề về dinh dưỡng thể thao tại Hà Nội, mang chuyên môn dinh dưỡng quốc tế đến với đội ngũ chuyên môn thể thao Việt Nam.

Ngày 9/11, buổi tập huấn dành cho VOC với chủ đề “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn sức bền và sức mạnh” sẽ tập trung vào các chiến lược dinh dưỡng và hồi phục dựa trên khoa học, được thiết kế riêng cho từng nhóm môn sức bền, sức mạnh . Buổi tập huấn dành cho khoảng 200 vận động viên, huấn luyện viên, và cán bộ chuyên môn từ nhiều môn Olympic tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, đồng thời được kết nối trực tuyến qua Zoom tới các trung tâm huấn luyện và công chúng quan tâm đến thể thao.

Ngày 10/11, buổi tập huấn dành cho VFF với chủ đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nâng cao thành tích bóng đá” sẽ tập trung vào cách lồng ghép dinh dưỡng thể thao, hồi phục và phục hồi vào công tác huấn luyện và phát triển cầu thủ, dành cho khoảng 100 cán bộ và huấn luyện viên của Liên đoàn.

Lịch trình chuỗi tập huấn dinh dưỡng thể thao Herbalife cùng VOC và VFF, ngày 9 - 10/11/2026
Lịch trình chuỗi tập huấn dinh dưỡng thể thao Herbalife cùng VOC và VFF, ngày 9 - 10/11/2026

Chuyên gia quốc tế đồng hành

Hai buổi tập huấn quy tụ hai chuyên gia của Herbalife toàn cầu. Tiến sĩ Luigi Gratton là Phó Chủ tịch phụ trách Sức khỏe, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Dinh dưỡng Herbalife. Ông là Bác sĩ Y khoa, Thạc sĩ Y tế Công cộng, có chứng nhận chuyên khoa của Hội đồng Y khoa Gia đình Hoa Kỳ và Hội đồng Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ. Tiến sĩ Krissy Ladner là Giám đốc phụ trách Hiệu suất Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng Herbalife toàn cầu. Bà là Tiến sĩ Khoa học Sức khỏe, chuyên gia dinh dưỡng có đăng ký hành nghề (RD) và Chuyên gia Dinh dưỡng Thể thao được Hội đồng chứng nhận (CSSD), với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng thể thao và sức khỏe vận động viên, đồng thời là giảng viên đại học về dinh dưỡng thể thao. Bà chuyên sâu về kết hợp dinh dưỡng thể thao, thể lực và sức khỏe tinh thần nhằm hỗ trợ sức khỏe và thành tích thi đấu của vận động viên.

Sự góp mặt của các chuyên gia được kỳ vọng mang đến cho đội ngũ chuyên môn thể thao Việt Nam những kiến thức khoa học cùng công cụ thực tiễn để hỗ trợ vận động viên ở nhiều môn thi đấu.

Từ kiến thức đến thực tiễn

.Chuỗi tập huấn mang đến cơ hội nâng cao hơn nữa kiến thức về kết hợp giữa sản phẩm dinh dưỡng chất lượng và cơ hội tiếp cận tri thức quốc tế mà huấn luyện viên, đội ngũ chuyên môn có thể ứng dụng ngay trong công việc hằng ngày cùng vận động viên.

Herbalife24 - dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao chuyên biệt của Herbalife dành cho vận động viên và người thường xuyên vận động
Herbalife24 - dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao chuyên biệt của Herbalife dành cho vận động viên và người thường xuyên vận động

Thành lập năm 1980, Herbalife với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, phát triển các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học, được kiểm chứng bằng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao chuyên biệt Herbalife24 được thiết kế dành cho vận động viên và người thường xuyên vận động, mang đến nhiều lựa chọn dinh dưỡng bổ trợ cho các nhu cầu tập luyện và hồi phục khác nhau. Dòng sản phẩm thể hiện cam kết của Herbalife về chất lượng và an toàn, với quy trình kiểm nghiệm chất cấm độc lập và chứng nhận thể thao của bên thứ ba đối với các sản phẩm áp dụng.

Chuỗi tập huấn ngày 9 và 10/11 tới là bước tiếp nối trong hành trình nhiều năm Herbalife đồng hành cùng thể thao Việt Nam, nơi hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng và cơ hội tiếp cận chuyên môn quốc tế cùng góp phần vào sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà.

#Herbalife Việt Nam #dinh dưỡng thể thao

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