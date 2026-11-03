Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast: Một giải đấu, hai thước đo thành tích

TP - Lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với bốn nội dung tranh tài và bốn bộ huy chương. Việc bổ sung nội dung đồng đội khiến cuộc cạnh tranh danh hiệu tại Vinpearl Golf Léman trở nên hấp dẫn và kịch tính.

Dấu mốc mới, động lực phát triển

Ngày 2/11, tại Hà Nội, UBND TPHCM, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp tổ chức họp báo công bố Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, đồng Trưởng Ban Tổ chức giải và ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Kinh doanh Ô tô miền Bắc - Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast ký kết tài trợ cho giải với danh vị Nhà đồng hành. Ảnh: Dương Triều

Diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại Vinpearl Golf Léman (TPHCM), Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast có bốn nội dung thi đấu: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Đây là lần đầu tiên giải đấu nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, với bốn bộ huy chương được trao.

“Giải Vô địch golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast mang ý nghĩa vượt ra ngoài cuộc cạnh tranh huy chương. Đây còn là cơ hội để các đơn vị đánh giá thực chất lực lượng, phát hiện những nhân tố nổi bật, thúc đẩy công tác đào tạo và tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững của golf Việt Nam”. Nhà báo Phùng Công Sưởng

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh giải đấu không chỉ nhằm tìm ra những nhà vô địch quốc gia. Khi golf Việt Nam từng bước phát triển cả về phong trào lẫn thành tích, đây còn là dịp đánh giá chất lượng chuyên môn, năng lực tổ chức và hiệu quả đầu tư cho môn golf tại các địa phương, ngành, đơn vị trên cả nước.

“Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast mang ý nghĩa vượt ra ngoài cuộc cạnh tranh huy chương. Đây còn là cơ hội để các đơn vị đánh giá thực chất lực lượng, phát hiện những nhân tố nổi bật, thúc đẩy công tác đào tạo và tạo thêm động lực cho sự phát triển bền vững của golf Việt Nam”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TPHCM, cho biết thành phố vinh dự đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và tự hào khi Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast là một phần trong chương trình thi đấu của Đại hội.

“Chúng tôi coi đây là trách nhiệm nặng nề, đồng thời cũng chịu nhiều áp lực để tổ chức xứng tầm một sự kiện thể thao quốc gia được khán giả tin yêu suốt 20 năm qua”, ông Lý Đại Nghĩa chia sẻ.

Ban Tổ chức dự kiến truyền hình trực tiếp các vòng đấu, đưa golf đến gần hơn với người hâm mộ. Theo ông Lý Đại Nghĩa, giải năm nay hướng tới ba mục tiêu: phối hợp với Hiệp hội Golf Việt Nam phát triển thể thao thành tích cao; lan tỏa môn golf tới đông đảo công chúng thông qua các phương thức truyền thông, trong đó có nền tảng ứng dụng miễn phí; đồng thời thúc đẩy kinh tế golf và du lịch golf, góp phần phát triển kinh tế thể thao Việt Nam.

Hấp dẫn cuộc đua huy chương

So với những mùa giải trước, việc bổ sung nội dung đồng đội là thay đổi đáng chú ý về chuyên môn tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Thể thức mới tạo thêm khác biệt về cách thi đấu, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh chiến thuật giữa các đoàn.

Ban Tổ chức tặng Kỷ niệm chương tri ân các Nhà đồng hành, Nhà tài trợ. Ảnh: Dương Triều

Ở hai nội dung cá nhân nam và nữ, vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp trong ba vòng, mỗi vòng 18 hố. Giải không có cắt loại; người có tổng số gậy thấp nhất sau 54 hố sẽ giành chức vô địch.

Kết quả cá nhân còn là căn cứ để lựa chọn và xếp hạt giống cho tám đội có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung nam, nữ trước khi bước vào vòng đối kháng loại trực tiếp. Vì vậy, mỗi vòng đấu vừa định đoạt thứ hạng cá nhân, vừa có thể ảnh hưởng đến cơ hội cạnh tranh huy chương đồng đội.

Theo ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức phụ trách chuyên môn, thay đổi này nâng cao vị thế giải đấu, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về công tác tổ chức và chuyên môn.

“Trong 20 kỳ Giải Vô địch Golf Quốc gia trước đây, chúng ta chỉ có nội dung cá nhân nam và nữ. Đây là lần đầu tiên giải có nội dung đồng đội. Nội dung này thường tạo nên tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng lớn, bởi kết quả không chỉ phụ thuộc vào thành tích của từng cá nhân mà còn gắn với mục tiêu chung của tập thể”, ông Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh.

Tại những sân chơi quốc tế lớn như SEA Games, golf cũng có các nội dung cá nhân và đồng đội với thể thức đấu gậy, đấu đối kháng. Việc áp dụng cả hai thể thức tại Giải Vô địch Golf Quốc gia sẽ giúp vận động viên làm quen với yêu cầu chuyên môn ở các giải đấu quốc tế.

“Việc đưa golf vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc và tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia trong khuôn khổ Đại hội là tín hiệu rất đáng mừng, khẳng định vị thế của golf trong hệ thống thể thao quốc gia”, ông Dương nhận định.

TPHCM chuẩn bị kỹ cho môn golf tại Ðại hội

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast sẽ diễn ra tại Vinpearl Golf Léman (TPHCM). Đây là lần đầu tiên sân golf này đăng cai một môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Việc lựa chọn Vinpearl Golf Léman không chỉ đưa giải đấu đến một địa điểm mới mà còn đặt các golfer trước những thử thách riêng về địa hình, thiết kế sân và phương án tiếp cận từng hố.

Vinpearl Golf Léman có quy mô 36 hố, gồm hai sân Bắc và Nam, trên tổng diện tích khoảng 200 ha. Sân được thiết kế theo phong cách “Riparian Habitat”, lấy cảm hứng từ hệ sinh thái ven các thủy vực, kết hợp cảnh quan thiên nhiên với những thử thách chiến thuật của golf hiện đại.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TPHCM

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TPHCM, cho biết công tác chuẩn bị cho môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang được triển khai với sự phối hợp giữa địa phương, Hiệp hội Golf Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Đến nay, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu cơ bản đã hoàn tất, gồm sân đấu, phòng kiểm tra doping, phòng kỹ thuật, phòng họp trọng tài và những hạng mục cần thiết khác.

Về nhân sự, bên cạnh lực lượng chuyên môn do cơ quan quản lý thể thao và Hiệp hội Golf Việt Nam điều động, TPHCM đã chuẩn bị khoảng 60 tình nguyện viên. Lực lượng này sẽ hướng dẫn, hỗ trợ vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài; cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời phối hợp với các bộ phận tổ chức trong suốt thời gian thi đấu.

Ông Lý Đại Nghĩa cho biết TPHCM bố trí bốn trung tâm điều hành tại các địa điểm tổ chức thi đấu. Riêng môn golf, trung tâm điều hành được đặt tại phường Phú Thọ để hỗ trợ công tác tổ chức và xử lý những vấn đề phát sinh.

Đại hội lần này cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác thông tin. Diễn biến và kết quả thi đấu sẽ được cập nhật trên hệ thống thông tin chung, giúp các cơ quan báo chí theo dõi trực tuyến mà không cần thường xuyên có mặt tại trung tâm báo chí.

Ông Lý Đại Nghĩa kỳ vọng khu vực tổ chức sẽ trở thành một phần của hệ sinh thái thể thao, gắn với sự phát triển của công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao. “Golf không chỉ là hoạt động thi đấu mà còn có thể tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy du lịch và mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân địa phương”, ông Lý Đại Nghĩa nói.