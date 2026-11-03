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HLV Kim Sang-sik triệu tập tiền đạo nhập tịch mới lên đội tuyển Việt Nam

Trọng Đạt

TPO - Hướng tới Casper Cup 2026 trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11, HLV Kim Sang-sik triệu tập nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có hai gương mặt lần đầu lên tuyển. Bên cạnh những nhân tố mới, đội hình vẫn có sự hiện diện của các tuyển thủ giàu kinh nghiệm.

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Việc VCK Asian Cup 2027 được điều chỉnh lịch thi đấu, chuyển sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, giúp ban huấn luyện có thêm thời gian tính toán kế hoạch nhân sự dài hạn. Đây cũng là dịp để HLV Kim Sang-sik đánh giá các cầu thủ mới, trao cơ hội cho lớp trẻ và tăng chiều sâu đội hình, hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

Danh sách tập trung lần này vắng một số gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh và Lê Phạm Thành Long.

Ở chiều ngược lại, nhiều cầu thủ kinh nghiệm tiếp tục được tin tưởng. Đáng chú ý có thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Nguyễn Thành Chung và hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ sau thời gian vắng mặt, cùng những nhân tố giàu năng lượng như Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Hai tân binh là điểm nhấn đáng chú ý trong đợt hội quân. Ở hàng phòng ngự, trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo Thể Công Viettel, lần đầu được triệu tập lên đội tuyển. Trên hàng công, tiền đạo Olaha Mạnh Đức của Công an TP.HCM cũng có cơ hội góp mặt. Với nhiều mùa giải thi đấu tại V.League, chân sút nhập tịch này được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm phương án cho hàng tấn công.

Đợt tập trung cũng mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai) tiếp tục được trao cơ hội. Hàng phòng ngự có Nguyễn Nhật Minh (Công an TP.HCM) và Phạm Lý Đức (Công an Nhân dân). Tuyến giữa gồm Nguyễn Thái Quốc Cường (Công an TP.HCM), Phạm Minh Phúc (Công an Nhân dân), Trần Ngọc Sơn (Thép Xanh Nam Định) và Nguyễn Quang Vinh (Sông Lam Nghệ An).

Trên hàng công, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình) và Nguyễn Thanh Nhàn (Công an Nhân dân) tiếp tục được góp mặt. Đáng chú ý là sự trở lại của Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội) sau quãng thời gian khá dài vắng mặt. Tiền đạo này từng gây ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022, với pha vô lê vào lưới U23 Thái Lan được AFC bình chọn vào nhóm những bàn thắng đẹp nhất vòng bảng.

Sự kết hợp giữa các tuyển thủ giàu kinh nghiệm, những gương mặt mới và lớp cầu thủ trẻ giúp ban huấn luyện có thêm phương án để kiểm nghiệm nhân sự, đánh giá phong độ và khả năng hòa nhập. Casper Cup 2026 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lực lượng và lối chơi, hướng tới các nhiệm vụ tiếp theo.

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#Kim Sang-sik #đội tuyển Việt Nam #Olaha Mạnh Đức #Casper Cup 2026 #cầu thủ nhập tịch #Lương Chí Khải #FIFA Days tháng 11

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