West Ham thay tướng giữa cuộc đua trở lại Premier League

TPO - Ngày 3/11, câu lạc bộ West Ham thông báo sa thải HLV trưởng Nuno Espírito Santo sau khởi đầu không như kỳ vọng tại Giải hạng Nhất Anh 2026/27.

Trận đấu cuối cùng của ông Nuno trên cương vị HLV trưởng là thất bại 1-3 trên sân nhà trước West Bromwich Albion cuối tuần qua. Kết quả này khiến West Ham bị chính đối thủ vượt qua và tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trước đó, đội bóng cũng để thua Southampton 2-3 trên sân nhà hôm 24/10.

Sau khi xuống hạng Premier League mùa trước, West Ham được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở lại giải đấu cao nhất nước Anh. Tuy nhiên, hành trình tại Giải hạng Nhất Anh của đội bóng thành London không diễn ra suôn sẻ.

Sau 13 trận, họ thắng 6, hòa 4 và thua 3, kém đội đầu bảng Middlesbrough 6 điểm và đội nhì bảng Swansea City 4 điểm.

“Sau khi xem xét kỹ lưỡng giai đoạn đầu mùa giải, ban lãnh đạo tin rằng cần có sự thay đổi vào thời điểm này để bảo đảm các mục tiêu và kỳ vọng của câu lạc bộ vẫn đi đúng hướng”, tuyên bố của West Ham nêu rõ.

Trợ lý HLV Rui Pedro Silva và HLV thủ môn Rui Barbosa cũng rời đội cùng HLV Nuno. Bộ ba Mark Noble, Steve Potts và Gerard Prenderville sẽ tạm thời phụ trách West Ham, bắt đầu từ chuyến làm khách trên sân Cardiff City vào giữa tuần.

HLV Nuno, 52 tuổi, được bổ nhiệm theo hợp đồng ba năm vào tháng 9/2025, sau khi HLV Graham Potter bị sa thải. Khi ông đến, West Ham đứng thứ 19 tại Premier League. Dù không thể giúp đội bóng thoát khỏi khu vực xuống hạng, HLV Nuno vẫn được giữ lại sau khi mùa giải kết thúc.

Tương lai của chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng bị đặt dấu hỏi chỉ vài tháng sau khi ông nhậm chức. Đến tháng 1, West Ham quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Nuno. Vài ngày sau khi đội bóng chính thức xuống hạng, câu lạc bộ cũng ra thông báo xác nhận ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội.

Trước khi đến West Ham, HLV Nuno từng dẫn dắt Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur và Nottingham Forest.