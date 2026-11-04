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Lịch thi đấu Champions League mới nhất hôm nay: Liverpool trầy trật, Man City dạo chơi?

Đặng Lai

TPO - Lượt trận Champions League rạng sáng 5/11 hứa hẹn sẽ đem tới nhiều thách thức cho Liverpool, trong khi Arsenal và Man City dường như sẽ có những chuyến đi dạo nơi xứ người.

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Tâm điểm chú ý dồn về Istanbul, nơi Fenerbahce đang chìm trong giai đoạn giông bão nhất mùa giải. 2 thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 1-2 trước Galatasaray và Goztepe đã châm ngòi cho sự ra đi của HLV İsmail Kartal. Đáng chú ý là CLB Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt niềm tin vào huyền thoại Liverpool, Dirk Kuyt, để dẫn dắt vai trò HLV tạm quyền.

Hôm nay khi tiếp Liverpool, cựu tiền đạo người Hà Lan lập tức phải đối mặt với thử thách cực đại: chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng dài nhất lịch sử Champions League của Fenerbahce (4 hòa, 6 thua). Tại vòng bảng năm nay, Fenerbahce vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau ba lượt (2 hòa, 1 thua).

Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool vừa nhận thất bại thứ hai trong cả mùa giải khi gục ngã 0-1 trước Arsenal. Dẫu vậy, 5 chiến thắng liên tiếp trước đó cho thấy "Lữ đoàn đỏ" hoàn toàn đủ sức gượng dậy thần tốc.

Phong độ châu Âu của Liverpool đang ở trạng thái rực rỡ nhất: toàn thắng cả 3 lượt trận đầu tiên và xé lưới đối thủ tới 12 lần - con số cao nhất sau 3 trận vòng bảng Cúp C1 kể từ chiến dịch 1980/81. Hôm nay, Liverpool chắc chắn hạ mục tiêu kéo dài mạch thắng.

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Nhưng họ sẽ đối mặt với một cái dớp không hề dễ chịu là Liverpool chưa từng nếm mùi thắng lợi trên của các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ tại Cúp C1/Champions League (1 hòa, 5 thua). Liverpool đã mất điểm trước Besiktas, Galatasaray… Giờ liệu Fenerbahce có lấy được điểm từ tay The Kop?

Khác với Istanbul, bầu không khí của Man City dường như bớt ngột ngạt hơn vì họ chỉ phải làm khách của một đội bóng đang mất phương hướng. Leipzig thua 1-4 ở trận mở màn, sau đó thua tiếp Real Madrid.

Thực ra Man City đang có dấu hiệu chững lại sau khởi đầu tưng bừng. Hai thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Aston Villa và Brighton đã phơi bày những vết rạn nứt trong cỗ máy màu xanh. Tại Champions League, Man City cũng đã thua ngay trên sân nhà trước PSG.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu vẫn nghiêng hẳn về phía đại diện nước Anh: Man City thắng 4 trong 6 lần so tài gần đây (ghi trung bình 5 bàn mỗi trận) và bất bại 4 lần viếng thăm đất Đức (1 thắng, 3 hòa). Ngược lại, Leipzig đã toàn thua 5 trận liên tiếp trước các câu lạc bộ Anh. Đây là hành trang để Man City tự tin cho trận đấu này.

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Man City có thói quen 'bắt nạt' Leipzig

Đại diện khác của nước Anh là Arsenal cũng phải hành quân xa. Sau cú sảy chân khó tin trước Fleetwood tại Cúp Liên đoàn, Pháo thủ lập tức đưa ra câu trả lời bằng thắng lợi 1-0 ngay tại Anfield trước Liverpool để tái chiếm đỉnh bảng Premier League. Dù đây mới là chiến thắng sân khách thứ hai trong 5 trận gần nhất trên mọi mặt trận, song đoàn quân của Mikel Arteta vẫn giữ được sự lì lợm đáng nể ở Champions League với chuỗi 9 trận bất bại khi rời xa thánh địa Emirates (6 thắng, 3 hòa).

Thất bại duy nhất của họ trong 18 trận sân khách gần nhất ở giải đấu này chỉ đến trong trận chung kết mùa trước. Về phía Slavia Prague, phong độ hủy diệt với 9 bàn thắng trong 2 chiến thắng quốc nội vừa qua đã củng cố vững chắc ngôi đầu giải quốc nội với 7 điểm cách biệt. Dù vậy, sân chơi Champions League lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Kể từ chiến thắng đầu tiên tại đấu trường này, đại diện CH Séc đã trải qua 22 trận liên tiếp không thắng (8 hòa, 14 thua) ở Cúp C1 châu Âu. Khó khăn càng nhân lên gấp bội khi Slavia chưa từng đánh bại Arsenal sau 5 lần chạm trán (hòa 2, thua 3) và thậm chí tịt ngòi trong cả 3 trận sân nhà gặp đối thủ này.

Ở các cặp đấu khác, NHM sẽ được chứng kiến Real Madrid đấu AEK Athens, Napoli làm khách của Porto hay Betis đối đầu Dortmund…

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Lịch thi đấu loạt trận rạng sáng 5/11

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#lịch Champions League #Champions League 5/11 #Liverpool #Fenerbahce #Arsenal #Man City #Slavia Prague

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