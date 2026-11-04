PSG lập hàng loạt kỷ lục trong chiến thắng 6 sao trước Villarreal

TPO - PSG ghi bốn bàn chỉ trong 17 phút đầu, đặt nền móng cho chiến thắng 6-0 trước Villarreal ở lượt bốn vòng phân hạng Champions League 2026-2027.

Trận đấu gần như được định đoạt chỉ sau 17 phút, khi PSG ghi liền 4 bàn vào lưới Villarreal, đội bóng có biệt danh “Tàu ngầm vàng”. Đây là lần nhanh nhất một đội chạm mốc 4 bàn trong một trận Champions League. Kỷ lục trước đó thuộc về Real Madrid, đội ghi 4 bàn vào lưới Dinamo Zagreb sau 20 phút năm 2011.



Bàn thắng thứ tư trong trận này còn giúp PSG lập kỷ lục về số bàn thắng sau 4 trận đầu mùa Champions League, với 18 bàn. Trước Villarreal, đội bóng Pháp đã ghi 6 bàn vào lưới Slovan Bratislava và 4 bàn ở mỗi trận gặp Man City, Barcelona. PSG cũng trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu ghi từ 4 bàn trở lên ở 4 trận liên tiếp.

Cả bốn bàn thắng đầu tiên của đội khách đều đến từ những sai sót trong khâu phòng ngự và triển khai bóng của đại diện Tây Ban Nha. Joao Neves mở tỷ số ở phút thứ 9 bằng pha dứt điểm ở cự ly gần, sau khi Villarreal không thể hóa giải quả phạt góc.

Ba phút sau, PSG nhân đôi cách biệt. Thủ môn Peter Gulácsi chuyền bóng lỗi khi đội nhà triển khai từ tuyến dưới, tạo điều kiện để PSG đoạt bóng và phối hợp cho Desire Doue dứt điểm thành bàn.

Villarreal tiếp tục trả giá chỉ một phút sau đó. Đội chủ nhà lại mất bóng khi lên bóng từ hàng thủ, còn Senny Mayulu nhanh chóng tung cú sút đánh bại thủ thành Gulacsi.

Đến phút 17, Fabian Ruiz ghi bàn thứ tư cho PSG sau pha phối hợp đưa bóng trở lại vị trí thuận lợi trong vòng cấm. Tiền vệ người Tây Ban Nha sút chìm vào góc gần, khép lại màn khởi đầu bùng nổ của đội khách.

PSG tiếp tục ghi bàn sau giờ nghỉ. Phút 50, Ruiz xử lý khéo léo, khiến cầu thủ theo kèm mất thăng bằng rồi dứt điểm qua Gulácsi, hoàn tất cú đúp. Đến phút 78, cầu thủ 17 tuổi David Boly ấn định chiến thắng 6-0. Boly bứt tốc dọc biên rồi dứt điểm, bóng chạm chân một hậu vệ Villarreal, đổi hướng bay vào lưới.

Với chiến thắng đậm này, PSG dẫn đầu bảng xếp hạng vòng phân hạng với 12 điểm sau bốn trận toàn thắng. Ở lượt tiếp theo, đội bóng Pháp sẽ tiếp đón Roma vào ngày 25/11. Trong khi đó, Villarreal mới thắng một trận và sẽ làm khách trên sân Slavia Prague cùng ngày.