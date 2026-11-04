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MU thắng không tưởng trong thế bị dẫn 2 bàn

Đặng Lai

TPO - HLV Michael Carrick đã giải tỏa phần nào áp lực ngày càng đè nặng lên chiếc ghế của mình khi đội bóng của ông lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2-0 để ấn định chiến thắng 3-2 trước AS Roma. Đây là kết quả giúp MU chấm dứt chuỗi 9 trận chỉ hòa và thua.

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Cunha là người hùng của MU

Như thường lệ, MU vẫn nhập cuộc rất trầy trật. Lần này, họ nhận bàn thua từ tình huống để mất bóng ở khu trung tuyến. Sau đó, các pha phối hợp nhịp nhàng của Roma đã khiến hàng thủ MU bị xé toang. Và Matias Soule tận dụng cơ hội để mở tỷ số sau khi giành chiến thắng trong pha đối mặt với thủ thành Senne Lammens.

Mọi thứ sụp đổ nhanh chóng với MU. Phút 17, họ nhận bàn thua thứ hai. Ayden Heaven để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài cho Roma được hưởng phạt đền và Donyell Malen lạnh lùng ghi bàn. Tỷ số là 2-0 cho Roma. Đây là cú đúp bàn thắng sớm nhất mà một đội khách từng ghi được tại Old Trafford trong lịch sử các cúp châu Âu (trong vòng 6 phút, Roma đã có liền 2 bàn).

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, các học trò của Michael Carrick tạo ra quá ít dấu ấn. Thậm chí họ may mắn không bị dẫn 3 bàn sau cú sút hiểm hóc của Malen, hay cú dứt điểm sạt cột dọc từ Soule.

Khi các cầu thủ tiến vào đường hầm, những tiếng la ó đã vang lên ở Old Trafford. Có lẽ điều đó đã chạm vào tự ái của dàn sao Quỷ đỏ. Bước sang hiệp hai, tinh thần quật khởi được họ thể hiện.

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Tia hy vọng lóe lên khi Matheus Cunha bị Gianluca Mancini phạm lỗi trong vòng cấm. Dù cú sút penalty đầu tiên của Bruno Fernandes bị thủ môn cản phá, song việc Bryan Cristante di chuyển sớm vào vòng cấm đã giúp MU có cơ hội đá lại. Ở lần thực hiện thứ 2, Bruno không mắc bất kỳ sai lầm nào để rút ngắn cách biệt.

Sức nóng trên khán đài nhanh chóng bóp nghẹt các vị khách đến từ nước Ý. Bryan Mbeumo đưa bóng dội trúng mép trong cả hai cột dọc trong sự tiếc nuối, trước khi Cunha dứt điểm nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Roma.

Sức ép nghẹt thở cuối cùng cũng mang lại quả ngọt ở phút 83, khi Cunha trừng phạt sai lầm phá bóng hụt ngớ ngẩn của Leonardo Balerdi bằng cú đệm lòng chuẩn xác làm tung lưới. Đỉnh điểm cảm xúc bùng nổ chỉ ít phút sau: tài năng trẻ Shea Lacey kiến tạo thông minh để chính Cunha băng xuống tung cú sút sấm sét vào góc gần, ấn định màn lội ngược dòng 3-2 cho MU.

Tấm thẻ đỏ gián tiếp do pha phạm lỗi ở phút bù giờ chẳng thể làm lu mờ đêm diễn rực sáng của Cunha, người đã cướp đi cơ hội làm nên lịch sử của Roma trên đất Anh. Và quan trọng hơn, Cunha đã mang về chiếc phao cứu sinh quý giá cho Michael Carrick trước trận đại chiến sinh tử với Aston Villa vào cuối tuần.

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#MU thắng Roma #MU ngược dòng #Matheus Cunha #Michael Carrick #AS Roma #Bruno Fernandes #Old Trafford

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