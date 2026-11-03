Tiền đạo giải hạng Nhì Tây Ban Nha qua đời vì hứng chịu cú đạp của đối thủ

TPO - Tenerife, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha, vừa đưa ra một bản thông cáo xác nhận sự ra đi mãi mãi của tiền đạo 30 tuổi Jesus de Miguel.

Anh đã trút hơi thở cuối cùng sau một tai nạn kinh hoàng trên sân cỏ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ. Bi kịch bắt nguồn từ trận đấu thuộc vòng 12 giải hạng Nhì diễn ra vào tối hôm qua (2/11), khi Tenerife tiếp đón FC Andorra trên sân nhà Heliodoro Rodriguez Lopez.

Sự việc xảy ra ở phút bù giờ thứ 7. Ở thời điểm bóng được phất dài lên phía trên, Jesus de Miguel dùng tốc độ băng qua vạch giữa sân. Nhận thấy nguy hiểm, thủ thành Jesus Owono của Andorra đã băng ra khỏi khu vực cấm địa. Tuy nhiên, thủ môn người Guinea Xích Đạo đã có một pha cản phá cực kỳ nguy hiểm khi lao cả hai chân lên không trung, khiến đầu gối phải của anh húc một lực rất mạnh trực diện vào lồng ngực Jesus de Miguel.

Cú va chạm rợn người khiến tiền đạo Jesus de Miguel đổ gục ngay lập tức. Trong khi trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu Owono, Jesus de Miguel nằm bất động trên sân. Các đồng đội ôm đầu kinh hãi và hoảng loạn, trong khi đội ngũ y tế tức tốc lao vào sơ cứu. Thủ thành Owono trên đường bước vào đường hầm cũng phải quay lại khi nhận ra sự nguy cấp của tình hình.

Jesus de Miguel đã ghi 11 bàn cho Tenerife

Thời gian sau đó chứng kiến cuộc chiến giành giật sự sống đầy cam go. Ban đầu, các bác sĩ kịp thời thực hiện biện pháp hồi sức tim phổi trên xe cứu thương, giúp Jesus de Miguel lấy lại mạch đập. Bệnh viện ĐH Nuestra Senora de Candelaria tiếp nhận anh vào phòng hồi sức tích cực với đánh giá ban đầu là "tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định".

Thế nhưng, phép màu đã không xảy ra. Đến rạng sáng, sức khỏe của anh đột ngột chuyển biến xấu. Và tiền đạo 30 tuổi đã ngừng tim vào lúc 8 giờ sáng ngày 03/11/2026.

Trong thông cáo đau thương, CLB Tenerife bày tỏ nỗi nghẹn ngào và đau đớn khôn cùng trước sự mất mát không thể xoa dịu này. “Đội bóng cam kết sẽ luôn sát cánh cùng gia đình Jesus, đồng thời chuyển lời cảm ơn chân thành từ tang quyến đến mọi người và khẩn thiết xin được tôn trọng quyền riêng tư trong thời khắc bi thương”, CLB viết.

Sự ra đi của Jesus khép lại hành trình nỗ lực không ngừng của một cầu thủ đầy nghị lực. Jesus de Miguel dành phần lớn thanh xuân chinh chiến ở các giải đấu hạng dưới. Sau thời gian rèn luyện ở Lugo Fuenlabrada và Leganes, bước ngoặt sự nghiệp đến vào mùa 2021/22 khi anh ghi 12 bàn sau 36 trận cho Unionistas de Salamanca ở giải hạng 3.

Phong độ ấy đưa anh tới Castellon, giúp đội thăng hạng. Tháng 7/2025, anh gia nhập Tenerife và tiếp tục tỏa sáng với 11 bàn thắng, góp công lớn đưa CLB thăng hạng ngay mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, hành trình của Jesus de Miguel với CLB chủ quản đã không thể kết thúc trọn vẹn.