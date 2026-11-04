Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Yamal và Raphinha cùng viết lịch sử trong chiến thắng của Barcelona

Nguyễn Khánh

TPO - Cùng tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 trước Aston Villa ở vòng bảng Champions League 2026/27, Lamine Yamal và Raphinha tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử giải đấu bằng những cột mốc cá nhân đặc biệt.

Yamal vượt Mbappe, lập kỷ lục ở tuổi 19

Lamine Yamal chỉ cần 7 phút để biến trận đấu với Aston Villa thành sân khấu của riêng mình. Từ sai lầm trong tình huống triển khai bóng của đội khách, tài năng trẻ người Tây Ban Nha cướp được bóng ngay trong khu cấm địa, xử lý khéo léo trước khi tung cú sút chân trái đưa bóng vào góc xa khung thành.

ap26307784508356.jpg
Yamal đã trừng phạt sai lầm của Aston Villa bằng một cú cứa lòng đẳng cấp trong khu vực 16m50.

Bàn mở tỷ số không chỉ giúp Barcelona sớm chiếm lợi thế mà còn đưa Yamal vào lịch sử Champions League. Với 14 pha lập công, anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này trước khi bước sang tuổi 20. Tiền đạo của Barcelona đã vượt qua Kylian Mbappe, người từng ghi 13 bàn ở Champions League trong cùng độ tuổi. Erling Haaland hiện đang đứng thứ ba với 10 bàn.

Đây là cột mốc tiếp tục cho thấy tốc độ trưởng thành đặc biệt của Yamal. Ở tuổi 19, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đã trở thành một trong những ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện nay, đồng thời liên tục phá vỡ những giới hạn vốn được thiết lập bởi các đàn anh đi trước.

ky-luc-yamal.jpg

Trước Aston Villa, Yamal không cần một màn trình diễn quá bùng nổ để tạo ra khác biệt. Anh vẫn khiến hàng phòng ngự đội khách gặp nhiều khó khăn bằng những pha xử lý kỹ thuật, khả năng đi bóng và những tình huống đột phá bên hành lang phải. Hậu vệ Ian Maatsen đã có một buổi tối vô cùng vất vả khi phải đối đầu với ngôi sao này.

Raphinha áp sát Suarez

Nếu Yamal mở màn cho chiến thắng, Raphinha là người đặt dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của Aston Villa. Tiền đạo người Brazil ghi liền hai bàn trong hiệp hai, giúp Barcelona khép lại trận đấu với tỷ số 3-0, đồng thời tự ghi tên mình vào một cột mốc đáng nhớ khác.

Phút 52, sau nỗ lực tranh chấp và chuyền bóng của Fermin Lopez, Raphinha có khoảng trống trước vòng cấm để dứt điểm. Cú sút của anh chạm chân Victor Lindelof đổi hướng, khiến thủ môn Zion Suzuki không thể cản phá. Bàn thắng có phần may mắn, nhưng pha lập công thứ hai lại cho thấy chất lượng kỹ thuật của tiền đạo Brazil.

Phút 59, Joao Cancelo thực hiện đường chuyền bằng má ngoài chân phải đầy tinh tế sau pha đột phá bên cánh trái, đưa bóng đến đúng vị trí để Raphinha băng vào dứt điểm cận thành. Cú đúp giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại Champions League trong màu áo Barcelona lên 23.

ap26307768410102.jpg
Đồng đội chia vui với Raphinha (giữa) sau khi anh ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho Barcelona.

Theo thống kê của Opta, Raphinha hiện đứng thứ ba trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Barcelona tại Champions League, ngang bằng Robert Lewandowski. Luis Suarez xếp thứ hai với 25 bàn, trong khi Lionel Messi vẫn giữ vị trí dẫn đầu với khoảng cách rất lớn, 120 bàn.

Việc Raphinha san bằng thành tích của Lewandowski càng có ý nghĩa khi anh không phải mẫu tiền đạo trung tâm chuyên trách ghi bàn. Khả năng hoạt động rộng, tốc độ và sự năng nổ giúp cầu thủ người Brazil trở thành một phương án tấn công đa dạng, nhưng hiệu suất lập công của anh cũng ngày càng được khẳng định.

Barcelona vui trở lại, Emery đón sinh nhật buồn

Với Barcelona, chiến thắng trước Aston Villa cũng mang ý nghĩa rất quan trọng. Sau thất bại ở lượt đấu Champions League trước đó, gã khổng lồ xứ Catalonia không chỉ có 3 điểm trọn vẹn mà còn giữ sạch lưới lần đầu tiên sau 19 trận tại đấu trường này.

Aston Villa thực tế không hoàn toàn lép vế trong hiệp một. Đội khách có một số cơ hội đáng kể, trong đó Matty Cash và Johan Manzambi từng khiến hàng phòng ngự Barcelona phải làm việc vất vả. Thậm chí, Leon Goretzka còn đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc trong những phút cuối trận.

ap26307731825490.jpg
HLV Unai Emery đã có một sinh nhật buồn khi Aston Villa của ông thua đậm Barcelona.

Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của Barcelona tạo ra khác biệt. Hai bàn thắng liên tiếp của Raphinha ngay đầu hiệp hai khiến những nỗ lực của thầy trò Unai Emery trở nên vô nghĩa, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp của Aston Villa tại vòng bảng ở các giải đấu châu Âu.

Càng buồn hơn cho đội khách khi thất bại này đến đúng vào ngày sinh nhật của HLV Unai Emery. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải ngậm ngùi đã đánh dấu ngày đầu tiên bước sang tuổi 55 bằng một trận thua đậm, mà “thủ phạm” hàng đầu chính là Yamal và Raphinha.

Xem thêm

#Lamine Yamal #Raphinha #Barcelona #Aston Villa #Champions League #kỷ lục Yamal #Unai Emery

Cùng chuyên mục

Bóng đá toàn châu Á đảo lộn vì quyết định hoãn Asian Cup 2027

Bóng đá toàn châu Á đảo lộn vì quyết định hoãn Asian Cup 2027

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức thông báo hoãn VCK Asian Cup, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho bóng đá châu lục và chấm dứt nhiều tháng đồn đoán dai dẳng về số phận của giải đấu. Quyết định này dẫn theo hàng loạt xáo trộn ở từng quốc gia tham dự VCK.

Nhận định MU vs AS Roma, 03h00 ngày 4/11: Quỷ đỏ tìm lối thoát

Nhận định MU vs AS Roma, 03h00 ngày 4/11: Quỷ đỏ tìm lối thoát

TPO - Nhận định bóng đá MU vs AS Roma, Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. MU bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế của một "gã khổng lồ" đang chìm sâu trong vũng lầy. Liệu họ có thể tìm thấy lối ra?

Đội tuyển Việt Nam và các đại diện Đông Nam Á bị ảnh hưởng thế nào khi Asian Cup lùi 1 năm?

Đội tuyển Việt Nam và các đại diện Đông Nam Á bị ảnh hưởng thế nào khi Asian Cup lùi 1 năm?

TPO - Quyết định lùi Asian Cup 2027 sang đầu năm 2028 đã tạo ra một cơn địa chấn nhỏ đối với bóng đá châu Á. Sự thay đổi đột ngột về lịch trình này không chỉ làm đảo lộn kế hoạch của nước chủ nhà mà còn giáng một đòn mạnh vào lộ trình chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia, nhất là 4 đại diện Đông Nam Á.

Herbalife Việt Nam phối hợp với VOC và VFF đưa kiến thức dinh dưỡng thể thao quốc tế đến với đội ngũ chuyên môn thể thao

Herbalife Việt Nam phối hợp với VOC và VFF đưa kiến thức dinh dưỡng thể thao quốc tế đến với đội ngũ chuyên môn thể thao

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, Herbalife tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức hai buổi tập huấn chuyên đề tại Hà Nội trong hai ngày 9 và 10/11, mang chuyên môn dinh dưỡng thể thao quốc tế đến với đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn thể thao Việt Nam.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast: Từ khát vọng cá nhân đến niềm tự hào tập thể

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast: Từ khát vọng cá nhân đến niềm tự hào tập thể

TPO - Từ ngày 24 đến ngày 28/11, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast sẽ chính thức diễn ra tại sân Vinpearl Golf Léman (TP.HCM). Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, giải đấu năm nay nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ là phép thử đẳng cấp cao nhất về chuyên môn, bản lĩnh và sức mạnh của các đoàn.

NÓNG: VCK Asian Cup 2027 chính thức lùi 1 năm

NÓNG: VCK Asian Cup 2027 chính thức lùi 1 năm

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức dội một "gáo nước lạnh" vào kế hoạch của các đội tuyển quốc gia trên toàn châu lục khi thông báo quyết định tạm hoãn Vòng chung kết Asian Cup 2027 sang năm 2028.

Nhận định Villarreal vs PSG, 03h00 ngày 4/11: Đánh chìm Tàu ngầm vàng

Nhận định Villarreal vs PSG, 03h00 ngày 4/11: Đánh chìm Tàu ngầm vàng

TPO - Nhận định bóng đá Villarreal vs PSG, vòng phân hạng Champions League 2026/27, lúc 03h00 ngày 4/11. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm của "Tàu ngầm vàng" khó có thể đứng vững trước hàng công của nhà đương kim vô địch PSG.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe