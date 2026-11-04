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HLV Kim Sang-sik gọi bổ sung tiền vệ Thể Công Viettel lên đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Trong giai đoạn chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, HLV trưởng Kim Sang-sik tiếp tục đưa ra điều chỉnh quan trọng về mặt nhân sự nhằm tối ưu hóa sức mạnh đội hình. Ông vừa triệu tập bổ sung tiền vệ Khuất Văn Khang của Thể Công Viettel vào danh sách đội tuyển Việt Nam.

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Quyết định đưa Văn Khang lên tuyển nằm trong kế hoạch làm mới hàng công, tìm kiếm những nhân tố bổ sung của HLV Kim Sang-sik. Trước đó, ông đã gọi Ngọc Sơn, tiền vệ đang chơi lên chân ở Nam Định, Olaha Mạnh Đức, tân binh của Công an TPHCM hay Văn Tùng rồi Đăng Dương…

Với Văn Khang, dù mới bước sang tuổi 23 (sinh năm 2003), song anh đã sớm khẳng định vị thế của một trong những gương mặt dạn dày kinh nghiệm bậc nhất trong thế hệ cầu thủ trẻ hiện nay. Tiền vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel sở hữu bản hồ sơ quốc tế ấn tượng khi liên tục chinh chiến và trưởng thành qua hàng loạt giải đấu lớn ở các cấp độ U19, U20 và U23.

Đặc biệt, dấu ấn đậm nét nhất của cầu thủ này là việc góp mặt ở ba Vòng chung kết U23 châu Á liên tiếp. Tại VCK U23 châu Á 2026 vừa qua, chính HLV Kim Sang-sik đã nhìn thấy tố chất thủ lĩnh ở Văn Khang và quyết định trao cho anh tấm băng đội trưởng. Đáp lại sự tin tưởng ấy, "kèo trái" khéo léo này đã thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường, dẫn dắt các đồng đội thi đấu thăng hoa để xuất sắc giành lấy vị trí thứ 3 chung cuộc.

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Văn Khang là cầu thủ đa năng, bền bỉ của Thể Công Viettel

Không chỉ tỏa sáng rực rỡ ở các cấp độ trẻ, đẳng cấp và bản lĩnh chiến thắng của Khuất Văn Khang còn được kiểm chứng qua những vinh quang chói lọi ở cấp độ cao nhất. Anh là nhân tố có những đóng góp quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2024 danh giá cùng Đội tuyển Quốc gia, cũng như nòng cốt mang về tấm HCV SEA Games 33 trong màu áo U22 Việt Nam.

Điểm làm nên giá trị khác biệt của Văn Khang trong mắt HLV Kim Sang Sik có lẽ là khả năng thi đấu linh hoạt. Bất kể được bố trí dạt cánh, đá tiền vệ trung tâm hay hộ công, anh đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, qua đó đáp ứng những yêu cầu chiến thuật biến hóa đa dạng của ban huấn luyện trong từng thế trận cụ thể.

Sự góp mặt của Văn Khang nâng tổng quân số của toàn đội lên thành 27 cầu thủ. Sự kết hợp giữa sức trẻ nhiệt huyết, kinh nghiệm thực chiến và khát khao cống hiến của dàn nhân sự này hứa hẹn sẽ tạo ra một bầu không khí cạnh tranh tích cực, củng cố vững chắc nền tảng đội hình để Đội tuyển Việt Nam tự tin hướng tranh tài ở Casper Cup 2026 với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

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#Khuất Văn Khang #Kim Sang-sik #tuyển Việt Nam #Thể Công Viettel #Casper Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam

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