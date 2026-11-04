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Thể thao

51 người bị truất quyền thi đấu sau vụ ẩu đả kinh hoàng

Kiều Khanh

TPO - Bóng đá Brazil vừa chứng kiến một trong những sự cố gây sốc nhất lịch sử khi trận bán kết giải U20 bang Minas Gerais giữa Uberlandia và Mamore khép lại với 51 trường hợp bị truất quyền thi đấu.

Vụ việc xảy ra hôm 1/11 trên sân Parque do Sabia, trong trận đấu giữa Mamore và Uberlandia ở trận lượt đi bán kết giải hạng Nhì U20 bang Minas Gerais. Nguồn cơn của cuộc hỗn chiến xuất phát từ tình huống Joao Vitor Lima Araujo ghi bàn thắng thứ ba cho Mamore. Sau khi lập công, cầu thủ Davi Fernandes Bittencourt có hành động khiêu khích khu vực kỹ thuật của đội chủ nhà. Paulo Sergio Dias dos Santos, HLV thủ môn của Uberlandia đã lao vào sân và có hành động xô đẩy một cầu thủ đối phương.

Màn ẩu đả giữa Uberlandia và Mamore.

Cầu thủ cùng thành viên ban huấn luyện hai đội đã cuốn vào cuộc hỗn chiến. Trọng tài Fernando Patrick Drosghic Modesto kết thúc trận đấu rồi hoàn tất danh sách những người bị truất quyền thi đấu. Theo biên bản trọng tài, tổng cộng 51 người phải nhận án thẻ đỏ, bao gồm 43 cầu thủ và 8 thành viên ban huấn luyện. Uberlandia có 26 trường hợp bị đuổi, trong khi Mamore cũng không tránh khỏi tổn thất với 25 người.

Đáng chú ý, 48 thẻ đỏ xuất phát từ vụ ẩu đả tập thể cuối trận. Ba trường hợp còn lại liên quan đến những hành vi bạo lực hoặc phản ứng thiếu kiểm soát xảy ra trước đó. Luike Bispo dos Santos của Uberlandia bị đuổi sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì đánh nguội đối phương. Joao Henrique Lopes Vieira bên phía Mamore bị truất quyền thi đấu do xúc phạm trọng tài, còn Netinho của đội chủ nhà nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đấm vào bụng thủ môn đối phương.

Trận đấu đã có dấu hiệu mất kiểm soát từ đầu hiệp hai. Sau khi Luike Bispo dos Santos bị đuổi, một số thành viên lãnh đạo Uberlandia tràn xuống sân để phản đối quyết định của tổ trọng tài, khiến trận đấu gián đoạn khoảng 40 phút. Trọng tài Fernando Patrick còn ghi nhận những lời lăng mạ và đe dọa nhắm vào tổ điều hành trận đấu.

Hậu quả của cuộc hỗn chiến tiếp tục xuất hiện tại khu vực sân vận động. Theo báo cáo của cảnh sát quân sự bang Minas Gerais, phòng thay đồ dành cho đoàn Mamore bị phá hoại sau trận. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 14 cánh cửa hư hỏng cùng nhiều thiết bị vệ sinh, hệ thống điện và đồ nội thất bị đập phá. Hai bồn tắm thủy lực cũng chịu thiệt hại.

Với 51 người bị truất quyền thi đấu, cuộc đối đầu giữa Uberlandia và Mamore xô đổ kỷ lục 36 thẻ đỏ từng được thiết lập vào năm 2011 tại Argentina, khi Atletico Claypole chạm trán Victoriano Arenas. Khi đó, toàn bộ 36 cầu thủ của hai đội, bao gồm cả những người dự bị, đều bị trọng tài đuổi khỏi sân sau cuộc ẩu đả tập thể.

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#Brazil #Thẻ đỏ #Trọng tài #Kỷ lục #Án phạt #Truất quyền thi đấu

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