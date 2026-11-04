Nhận định AEK Athens vs Real Madrid, 00h45 ngày 5/11: Kền kền trắng thừa thắng xông lên

TPO - Nhận định bóng đá AEK Athens vs Real Madrid, 00h45 ngày 5/11, vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid đang trở lại mạnh mẽ dưới thời Jose Mourinho và hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Champions League dù phải làm khách của AEK Athens.

Nhận định trước trận AEK Athens vs Real Madrid

Real Madrid đang có những bước tiến đáng kể sau giai đoạn khởi đầu mùa giải thiếu thuyết phục. Chiến thắng trước Barcelona trong trận El Clasico không chỉ giúp đội bóng Hoàng gia củng cố vị thế tại La Liga mà còn đánh dấu sự trở lại của niềm tin dưới thời HLV Jose Mourinho.

Đó cũng là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Real Madrid trên mọi đấu trường. Từ thất bại 1-2 trước Atletico Madrid trong trận derby hồi cuối tháng 9, Kền kền trắng đã nhanh chóng lấy lại phong độ, ghi bàn đều đặn và thể hiện sự ổn định trong lối chơi. Với một tập thể đang đạt trạng thái hưng phấn như vậy, chuyến làm khách trước AEK Athens là cơ hội để họ tiếp tục duy trì đà thăng tiến.

Real Madrid hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Champions League mùa này với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận. Chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig ở vòng đấu gần nhất cho thấy sức mạnh tấn công của đội bóng Tây Ban Nha. Mục tiêu trước mắt của thầy trò Mourinho là kết thúc giai đoạn vòng bảng trong Top 8 để giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, qua đó tránh phải tham dự vòng play-off.

Real Madrid (bên phải) đã thắng 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, AEK Athens đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội bóng Hy Lạp mở màn Champions League bằng chiến thắng 1-0 trước LASK Linz, nhưng sau đó lần lượt để thua Shakhtar Donetsk 1-3 và Manchester City 1-5. Thất bại trước Panathinaikos cuối tuần qua càng khiến tinh thần của thầy trò HLV Marko Nikolic chịu ảnh hưởng.

Hiện đứng thứ 29 với 3 điểm, AEK Athens cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng cải thiện vị trí trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đối đầu Real Madrid vào thời điểm này là thử thách không hề dễ dàng. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi và từng gây khó khăn cho đối thủ trong quá khứ, nhưng để ngăn chặn hàng công đang đạt phong độ cao của Mourinho, họ cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo.

Phong độ, lịch sử đối đầu AEK Athens vs Real Madrid

Real Madrid đang phô diễn sức mạnh đáng gờm của hàng công. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ghi trung bình 3,4 bàn mỗi trận, nhờ phong độ bùng nổ của những ngôi sao như Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham.

Không chỉ duy trì hiệu suất ghi bàn cao, Real Madrid còn cho thấy khả năng thích ứng tốt sau thất bại trước Atletico Madrid. Họ lần lượt đánh bại các đối thủ, trong đó có những chiến thắng quan trọng trước Barcelona, Roma và Racing Santander. Đáng chú ý, 3 chuyến làm khách gần nhất của Los Blancos đều kết thúc bằng chiến thắng, với tổng cộng 9 bàn thắng được ghi.

Trái ngược với đối thủ, AEK Athens đang sa sút rõ rệt. Đội bóng của HLV Marko Nikolic đã thua 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm hai thất bại liên tiếp trước Shakhtar Donetsk và Manchester City tại Champions League. Thủ môn Alberto Brignoli cũng phải nhận tới 13 bàn thua trong 5 trận gần đây, một thống kê đáng lo ngại trước khi chạm trán hàng công của Real Madrid.

HLV Jose Mourinho đang rất hài lòng với phong độ của các học trò.

Dù vậy, lịch sử đối đầu lại đem đến một điểm tựa nhất định cho đại diện Hy Lạp. Hai đội từng gặp nhau 4 lần trong quá khứ và AEK Athens chỉ thua 1 trận. Ở UEFA Cup mùa giải 1985/86, đại diện Hy Lạp thắng Real Madrid 1-0 trên sân nhà trước khi thua 0-5 trong trận lượt về. Đến vòng bảng Champions League 2002/03, hai đội tiếp tục hòa nhau trong cả hai lượt trận, trong đó có trận hòa 3-3 tại Athens.

Với các CĐV đội khách, cũng có một chi tiết đáng lưu tâm: Real Madrid cũng không giành được kết quả quá ấn tượng khi thi đấu trên đất Hy Lạp. Trong 8 chuyến làm khách gần nhất trước các đại diện của quốc gia này tại đấu trường UEFA, Kền kền trắng chỉ thắng 1, hòa 5 trận. Dẫu vậy, với phong độ hiện tại và sự khác biệt về chất lượng đội hình, thầy trò Mourinho vẫn được đánh giá có khả năng chiến thắng cao hơn đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng AEK Athens vs Real Madrid

AEK Athens sẽ không có thủ môn Thomas Strakosha do anh này bị chấn thương bàn tay. Joao Mario và Lazaros Rota cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe, cần được kiểm tra thêm trước trận đấu. Trong trường hợp Rota không thể ra sân, đội chủ nhà sẽ phải điều chỉnh nhân sự ở hàng phòng ngự.

Trên hàng công, Luka Jovic nhiều khả năng sẽ được bố trí đá cao nhất. Tiền đạo người Serbia từng có 3 mùa giải khoác áo Real Madrid và chắc chắn có thêm động lực thể hiện khi đối đầu đội bóng cũ. Jovic đã ghi 7 bàn sau 15 lần ra sân mùa này, trong khi Barnabas Varga cũng là mũi nhọn đáng chú ý với 9 pha lập công sau 13 trận trên mọi đấu trường.

Bên phía Real Madrid, Vinicius Junior đã sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Án treo giò mà tiền đạo người Brazil đang phải chấp hành ở giải quốc nội không áp dụng tại Champions League. Sự trở lại của Vinicius sẽ giúp Mourinho có thêm phương án tấn công tốc độ và đột biến ở hành lang trái.

Real Madrid nhiều khả năng sẽ có thêm một chiến thắng nữa.

Federico Valverde cũng đã trở lại tập luyện sau chấn thương gân khoeo, nhưng khả năng đá chính của tiền vệ người Uruguay vẫn chưa chắc chắn. Trong khi đó, Rodrygo và Raul Asencio chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối và chân. HLV Mourinho có thể sử dụng Yan Diomande ở cánh phải, trong khi Arda Guler được kéo vào trung tâm hàng tiền vệ. Jude Bellingham và Kylian Mbappe tiếp tục đảm nhiệm vai trò quan trọng trong các đợt tấn công.

Một số phương án xoay tua cũng có thể được tính đến khi Real Madrid chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Valencia tại La Liga vào cuối tuần. Tuy nhiên, với mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng tại Champions League, HLV Jose Mourinho biết phải đưa ra sân một đội hình như thế nào để đủ đảm bảo thắng lợi trước AEK Athens.