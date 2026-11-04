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Giải U23 quốc tế: Đại tiệc phố núi, vì sao U23 Việt Nam đặc biệt đáng xem ?

Vĩnh Xuân

TPO - Quy tụ bốn đội tuyển U23 chất lượng gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar và Singapore, giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026 hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh.

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Đặc biệt, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và kỳ phùng địch thủ U23 Thái Lan ngay trận khai mạc càng khiến giải đấu trở thành sự kiện không thể bỏ lỡ đối với người hâm mộ.

Dàn đối thủ chất lượng

Từ ngày 10 đến 14/11/2026, sân vận động Pleiku sẽ trở thành tâm điểm chú ý của bóng đá trẻ khi đăng cai Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026. Giải đấu có sự góp mặt của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Đây không đơn thuần là một giải đấu giao hữu nhằm duy trì cảm giác thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Với thành phần tham dự đáng chú ý, giải mang đến cơ hội hiếm có để U23 Việt Nam kiểm nghiệm năng lực trước những đối thủ đại diện cho các trường phái bóng đá khác nhau.

Trong đó, U23 Thái Lan chắc chắn là cái tên thu hút sự quan tâm đặc biệt. Bóng đá Việt Nam và Thái Lan vốn có mối duyên nợ lâu đời, với những cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhiều cấp độ đội tuyển. Mỗi lần hai đội gặp nhau, câu chuyện không chỉ nằm ở kết quả mà còn là cuộc so tài về bản lĩnh, chiến thuật và khát vọng khẳng định vị thế.

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Gần nhất, Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 2025 diễn ra ngay tại “thánh địa” Rajamangala (thủ đô Bangkok). Đây là “chén đắng” khó nuốt trôi với người Thái. Và mới mùa hè vừa qua, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik tiếp tục gieo sầu cho Madam Pang khi đánh bại Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Việc U23 Việt Nam chạm trán U23 Thái Lan ngay trận khai mạc ngày 10/11 càng làm tăng sức nóng cho giải đấu. Đây sẽ là màn thử lửa đáng giá, nơi các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện bản lĩnh trước một đối thủ quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn nhiều thách thức.

Qatar và Singapore: Hai thử thách với những sắc thái riêng

Nếu Thái Lan mang đến sức nóng của cuộc cạnh tranh Đông Nam Á, U23 Qatar lại là đối thủ có thể tạo nên sự khác biệt về chuyên môn.

Bóng đá Qatar nổi tiếng với sự đầu tư bài bản, hệ thống đào tạo trẻ và nền tảng thể lực tốt. Đặc biệt, sự hiện diện của lứa cầu thủ kế cận đội tuyển quốc gia từng hai lần tham dự World Cup khiến đại diện Tây Á trở thành đối thủ rất đáng gờm.

Đối đầu U23 Qatar sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có thêm trải nghiệm trước một tập thể có thể hình, thể lực và cách tiếp cận trận đấu khác biệt. Đây cũng là phép thử quan trọng để ban huấn luyện đánh giá khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển trạng thái và kiểm soát thế trận của đội nhà.

Trong khi đó, U23 Singapore cũng không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Đại diện đảo quốc sư tử đang nỗ lực nâng cao chất lượng bóng đá trẻ và chắc chắn muốn tận dụng sân chơi quốc tế này để chứng tỏ năng lực. Singapore từng khiến Việt Nam khá vất vả những lần đối đầu gần đây, dù chiến thắng rốt cuộc cũng thuộc về Việt Nam.

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Sự góp mặt của ba đối thủ với những đặc điểm chuyên môn riêng biệt giúp U23 Việt Nam có một hành trình cọ xát thực sự đa dạng. Không phải ngẫu nhiên, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập đội hình rất chất lượng với nhiều gương mặt trẻ tiềm năng để chuẩn bị cho giải đấu này.

Bên cạnh 7 cầu thủ vừa tranh tài tại Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản) như thủ môn Cao Văn Bình, các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt…U23 Việt Nam còn có sự góp mặt của 3 cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia cùng ĐTQG.

Dù HLV Kim Sang-sik không trực tiếp chỉ đạo U23 Việt Nam ở giải đấu này, đây sẽ vẫn là màn "thử lửa" cực tốt cho các cầu thủ trẻ.

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#U23 Việt Nam #Kim Sang-sik #U23 Thái Lan #Madam Pang #U23 Qatar #giao hữu quốc tế Gia Lai

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