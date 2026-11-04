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Nhận định RB Leipzig vs Man City, 03h00 ngày 5/11: ‘Mồi ngon’ của Man xanh

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá RB Leipzig vs Man City, Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City vừa thua 2 vòng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Khi ra đấu trường Champions League, họ tự tin sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng nhờ được gặp đối thủ ngon ăn.

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Nhận định trước trận đấu RB Leipzig vs Man City

Sân vận động Red Bull Arena sẽ là tâm điểm của lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Champions League khi RB Leipzig tiếp đón Man City. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất bản lề đối với tham vọng đi tiếp của cả hai CLB, nơi hai thái cực đối lập nhau từ vị thế bảng xếp hạng cho đến tâm lý thi đấu chuẩn bị giáp mặt.

Đội chủ nhà RB Leipzig hiện đang trải qua chiến dịch cúp châu Âu giông bão, mới chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 3 lượt trận đầu. Họ đứng ở nhóm cuối bảng phân hạng và đang chịu áp lực buộc phải có điểm để nuôi hy vọng chen chân vào nhóm dự play-off.

Trái ngược với hoàn cảnh chật vật của đại diện Bundesliga, Man City đang đứng ở vị trí thứ 10 với 6 điểm trong tay. Đội bóng nước Anh sở hữu hỏa lực hủy diệt tại Champions League khi đã nã vào lưới các đối thủ tới 9 bàn thắng, vượt trội hoàn toàn so với con số 3 bàn ít ỏi của đội chủ nhà.

Dẫu vậy, bối cảnh tâm lý của hai đội trước giờ bóng lăn lại ẩn chứa nhiều diễn biến trái chiều. RB Leipzig bước vào màn so tài này với khí thế hưng phấn nhờ chuỗi 3 trận toàn thắng liên tiếp ở các giải đấu quốc nội. Trong khi đó Man City vừa phải trải qua cú sốc tâm lý nặng nề sau hai thất bại liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.

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Phong độ và lịch sử đối đầu RB Leipzig vs Man City

RB Leipzig đang duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng tại đấu trường quốc nội. Cuối tuần qua, họ đã giành thắng lợi thuyết phục 2-0 trên sân khách trước Schalke. Ngôi sao sáng nhất trong lối chơi của Leipzig tiếp tục là Antonio Nusa. Tài năng trẻ 21 tuổi người Na Uy đã tự mình thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số trước khi tung ra đường kiến tạo chuẩn xác để Romulo ấn định chiến thắng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nusa đã đóng góp trực tiếp vào 10 bàn thắng sau 8 trận tại Bundesliga (4 bàn thắng và 6 đường kiến tạo). Trước đó, Leipzig cũng lần lượt vùi dập Elversberg 4-0 tại giải vô địch quốc gia và vượt qua Rot-Weiss Essen 2-1 ở Cúp Quốc gia Đức.

Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi Champions League, bộ mặt của Leipzig lại trở nên bạc nhược. Ở lượt đấu gần nhất, họ đã bị Real Madrid đánh bại với tỷ số đậm đà 1-4, khiến hiệu số bàn thắng bại tại đấu trường châu Âu trượt dốc xuống mức 3-8. Vấn đề cốt lõi của Leipzig nằm hàng thủ non nớt.

Đây là rủi ro đặc biệt nguy hiểm khi đối đầu với một cỗ máy tấn công như Man City - tập thể luôn biết cách đưa bóng vào vòng cấm chớp nhoáng và sở hữu những chân sút có thể dứt điểm hiểm hóc chỉ sau một nhịp xử lý.

Bên phía Man City, phong độ tại giải quốc nội đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Họ liên tiếp trắng tay trước Aston Villa (1-2) và Brighton (0-1) ngay trên sân nhà Etihad. Trận thua Brighton phơi bày sự bế tắc khó hiểu: Man City tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,60 so với 1.00 của đối thủ, nhưng các chân sút lại không có nổi một pha dứt điểm trúng đích.

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Haaland đang là cơn ác mộng với Leipzig

Tuy nhiên ở Champions League, Man City lại thể hiện bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu. Sau 3 trận, họ giành 6 điểm, ghi 9 bàn và lọt lưới 5 bàn, trong đó có màn hủy diệt AEK Athens 5-1 ở lượt đấu gần nhất. Erling Haaland vẫn là đầu tàu nguy hiểm. Chân sút người Na Uy đã ghi 4 bàn trong 2 trận gần nhất tại châu Âu. Bất kể đội nhà chệch choạc ở Premier League, Haaland vẫn ngạo nghễ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn thắng sau 9 trận.

Và đêm nay, anh sẽ lại phá lưới RB Leipzig, đối thủ ngon ăn của tiền đạo này nói riêng và Man City nói chung. Nên nhớ Haaland đã ghi tới 12 bàn vào lưới RB Leipzig qua 8 trận, đạt hiệu suất khó tin 1,5 bàn/trận. Man City thắng 4 trong 6 lần so tài gần đây (ghi trung bình 5 bàn mỗi trận vào lưới RB Leipzig) và bất bại 4 lần viếng thăm đất Đức (1 thắng, 3 hòa). Ngược lại, Leipzig đã toàn thua 5 trận liên tiếp trước các câu lạc bộ Anh. Trận này nhiều khả năng lặp lại kịch bản trên.

Thông tin lực lượng RB Leipzig vs Man City

Về phía đội chủ nhà RB Leipzig, họ sẽ không thể có được sự phục vụ của hai tài năng trẻ Assan Ouédraogo và Marc Guiu do những chấn thương chưa kịp bình phục. Đáng lưu ý hơn ở tuyến dưới, khả năng ra sân của trung vệ Maxime Esteve vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Ở phần sân đối diện, Man City lại đón nhận tình hình lực lượng tương đối khả quan hơn rất nhiều. Cầu thủ duy nhất chắc chắn vắng mặt bên phía đội khách là Antoine Semenyo. Tiền đạo cánh này vẫn đang trong giai đoạn tập hồi phục chức năng sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng và chưa thể trở lại thi đấu. Ngoại trừ Semenyo, các quân bài chủ lực khác của Man City đều hoàn toàn sung sức và sẵn sàng xung trận.

Đội hình dự kiến RB Leipzig vs Man City

RB Leipzig: Vandevoordt, Henrichs, Orban, Lukeba, Raum, Reitz, El Aynaoui, Gruda, Banzuzi, Nusa, Romulo.

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.

Dự đoán tỷ số: RB Leipzig 1-3 Man City

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