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Thể thao

Swin Pickleball có gì đặc biệt khi đăng cai giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I?

Duy Quang

TPO - Swin Pickleball được xem là một trong những cụm sân Pickleball quy mô lớn và hiện đại bậc nhất khu Nam Sài Gòn, đang trở thành điểm đến dành cho cộng đồng yêu Pickleball tại TPHCM.

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Swin Pickleball có địa chỉ ở số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM được đầu tư bài bản với tổng cộng 26 sân.
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Swin Pickleball có 50 chỗ đậu xe ô tô...
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Và khoảng 200 chỗ đậu xe gắn máy.
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Swin Pickleball là một tổ hợp sân pickleball hiện đại, nơi người chơi có thể tập luyện, giao lưu, thi đấu và kết nối cộng đồng trong không gian chuyên nghiệp và thoải mái nhất.
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Swin Pickleball có 18 sân tiêu chuẩn. Khu sân tiêu chuẩn phục vụ nhu cầu chơi hàng ngày, giao lưu và luyện tập với mặt sân chất lượng cao, độ nảy ổn định và không gian thi đấu rộng rãi.
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Một trong những điểm nổi bật nhất tại Swin Pickleball là không gian được đầu tư đồng bộ và cực kỳ chú trọng trải nghiệm người chơi.
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Toàn bộ hệ thống sân Swin Pickleball được thi công theo tiêu chuẩn Pickleball hiện đại với mặt sân êm, độ bám tốt và độ nảy chuẩn, mang lại cảm giác chơi ổn định và an toàn hơn.
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Swin Pickleball được thiết kế với kết cấu mái cao đến 9-10m, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng ngay cả trong khung giờ đông người chơi. Đặc biệt thỏa mãn cho các “lốp” trưởng bung xõa.
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Hệ thống cooling pad + phun sương + quạt điều hoà toàn sân Đây là một trong những điểm khác biệt lớn tại Swin Pickleball.
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Swin Pickleball có hệ thống cooling pad kết hợp phun sương và quạt điều hoà giúp giảm nhiệt hiệu quả (giảm 4 - 5 độ so với ngoài trời), tạo cảm giác dễ chịu hơn khi chơi thể thao trong điều kiện thời tiết nóng tại TPHCM.
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Swin Pickleball có 7 sân Premium.
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Khu sân Premium được nâng cấp về trải nghiệm với không gian đẹp hơn, thoáng hơn cùng hệ thống ánh sáng tối ưu dành cho những người chơi yêu cầu chất lượng cao hơn trong thi đấu và luyện tập.
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Swin Pickleball cũng có 1 sân Central Court.
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Central Court là khu sân trung tâm nổi bật, được thiết kế dành riêng cho các giải đấu, sự kiện, livestream và những trận đấu giao lưu đỉnh cao trong tương lai.
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Không chỉ đầu tư vào sân đấu, Swin Pickleball còn tập trung phát triển hệ thống tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể cho khách hàng.
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Robot giao nước uống, đồ ăn ở sân Swin Pickleball.
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Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I dự kiến quy tụ khoảng 400 vận động viên, thi đấu ở 4 nội dung, sẽ diễn ra vào lúc 7h30, Chủ nhật 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

Nhằm chào mừng 73 năm Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2029, Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp tổ chức giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I.

Giải đấu là sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối giữa doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng Pickleball. Đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, với thông điệp “Trên sân là đối thủ - Ngoài sân là đối tác”.

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I dự kiến quy tụ khoảng 400 vận động viên, thi đấu ở 4 nội dung, gồm đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam nữ dưới 40 tuổi, đôi nam nữ trên 40 tuổi.

Giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 7h30, ngày Chủ nhật - 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

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