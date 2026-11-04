Swin Pickleball có gì đặc biệt khi đăng cai giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I?

TPO - Swin Pickleball được xem là một trong những cụm sân Pickleball quy mô lớn và hiện đại bậc nhất khu Nam Sài Gòn, đang trở thành điểm đến dành cho cộng đồng yêu Pickleball tại TPHCM.
Nhằm chào mừng 73 năm Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2029, Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp tổ chức giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I.
Giải đấu là sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối giữa doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng Pickleball. Đồng thời, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, với thông điệp “Trên sân là đối thủ - Ngoài sân là đối tác”.
Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I dự kiến quy tụ khoảng 400 vận động viên, thi đấu ở 4 nội dung, gồm đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam nữ dưới 40 tuổi, đôi nam nữ trên 40 tuổi.
Giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 7h30, ngày Chủ nhật - 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.
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