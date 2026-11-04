U23 Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều cho giải giao hữu với Thái Lan

Williams Minh Hoàng sẽ có cơ hội thử sức ở giải U23 tại Pleiku

Tháng 11 đánh dấu một cột mốc quan trọng của bóng đá trẻ nước nhà khi đội tuyển U23 Việt Nam chính thức hội quân để chuẩn bị bước vào Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Dưới sự dẫn dắt của HLV dày dặn kinh nghiệm Đinh Hồng Vinh, danh sách 26 tuyển thủ được triệu tập lần này là một bản danh sách mang tính chiến lược, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm thực chiến và khát vọng tuổi trẻ. Trong đó, tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn và sự kỳ vọng của giới chuyên môn là sự góp mặt của ba nhân tố Việt kiều đang tạo dấu ấn ở LPBank V.League 1: Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Trần Thành Trung.

Việc triệu tập ba cầu thủ mang dòng máu Việt là minh chứng rõ rệt nhất cho tầm nhìn và chủ trương mở rộng nguồn lực tài năng, tận dụng tối đa chất xám Việt kiều mà bóng đá nước nhà đang theo đuổi. Trong số này, bộ đôi Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô không còn là những cái tên xa lạ. Họ vừa khoác áo đội tuyển quốc gia chinh chiến tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Những trải nghiệm khi được cọ xát ở cấp độ cao nhất khu vực có thể giúp Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô thêm tự tin khi tranh tài ở lứa U23. Bên cạnh đó, Thành Trung sẽ chỉ làm phong phú thêm các phương án lựa chọn nhân sự cho ban huấn luyện. Tiền vệ từng thi đấu ở Slavia Sofia được đánh giá cao ở khả năng dẫn dắt trận đấu, đón những đường bóng hai. Có Thành Trung, nhiều khả năng Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng sẽ có thêm cơ hội để tiếp cận vòng cấm đối phương.

Đội hình U23 Việt Nam hội quân lần này sở hữu 7 gương mặt từng vào tứ kết Asiad 2026, bao gồm chốt chặn trong khung gỗ Cao Văn Bình, các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, cùng tiền vệ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản. Kinh nghiệm trận mạc dày dặn từ đấu trường châu lục của nhóm trụ cột này được kỳ vọng sẽ là điểm tựa vững chắc của U23 Việt Nam.

Giải giao hữu quốc tế sắp tới sẽ là một bài kiểm tra chất lượng cao khi U23 Việt Nam phải đối đầu với U23 Thái Lan, U23 Singapore và đặc biệt là U23 Qatar. Giải đấu không chỉ là cơ hội để toàn đội hoàn thiện sa bàn chiến thuật, rà soát lực lượng mà còn là bệ phóng quan trọng cho các sự kiện trong năm 2027 như vòng loại U23 châu Á hay SEA Games.