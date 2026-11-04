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Xe

Mừng sinh nhật 2 năm, Omoda & Jaecoo Việt Nam tung ưu đãi 'Ba Không' cho loạt SUV công nghệ

PV

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Ba Không” với các chính sách hỗ trợ 0 đồng lệ phí trước bạ, 0 đồng lãi suất và 0 đồng trả trước (áp dụng theo điều kiện chương trình).

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Ưu đãi “Ba Không” – Lời tri ân nhân dịp sinh nhật 2 năm

Hai năm có mặt tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo từng bước tạo dựng dấu ấn thông qua danh mục SUV công nghệ đa dạng, hệ thống phân phối ngày càng mở rộng và những chính sách đồng hành lâu dài cùng khách hàng. Nhân dấu mốc đặc biệt này, thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi “Ba Không – 0 đồng lệ phí trước bạ, 0 đồng lãi suất, 0 đồng trả trước, mang đến thêm cơ hội sở hữu các mẫu SUV từ động cơ xăng đến hybrid và thuần điện.

Với Omoda C5, mẫu SUV Coupe sở hữu thiết kế thời trang và cá tính, khách hàng được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị tương đương lên đến 69,9 triệu đồng tùy phiên bản. Riêng C5 Luxury còn có lựa chọn hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, với tỷ lệ vay lên đến 90% theo điều kiện chương trình. Sau khi áp dụng ưu đãi trực tiếp, giá bán Omoda C5 chỉ còn từ 459,1 triệu đồng, mở ra cơ hội sở hữu một mẫu SUV hiện đại, nhiều công nghệ và đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao.

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Đối với Omoda C5 SHS-H, khách hàng được hỗ trợ lệ phí trước bạ trị giá từ 50–80 triệu đồng, đồng thời có thể lựa chọn chính sách lãi suất 0% trong 12 tháng đầu. Sau ưu đãi trực tiếp, C5 SHS-H Premium có giá từ 614 triệu đồng và Flagship từ 664 triệu đồng. Với công nghệ Super Hybrid System, mẫu xe mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và trải nghiệm lái linh hoạt, phù hợp cho cả di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Dòng SUV mới Jaecoo J5 cũng là điểm nhấn trong chương trình khi mang đến ba lựa chọn động lực gồm động cơ xăng, hybrid và thuần điện. Phiên bản J5 Premium được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 76 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi chỉ còn từ 523 triệu đồng. Trong khi đó, J5 SHS-H Premium và Flagship được hỗ trợ từ 40–50 triệu đồng, với giá bán sau ưu đãi lần lượt từ 629 triệu đồng và 699 triệu đồng.

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Đặc biệt, Jaecoo J5 EV Flagship được áp dụng chính sách sạc miễn phí trong 20 năm hoặc lựa chọn hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu với tỷ lệ vay lên đến 90%, theo điều kiện chương trình. Những chính sách này mang đến thêm cơ hội để khách hàng trải nghiệm công nghệ xe điện, đồng thời tận hưởng các tiện ích phù hợp với xu hướng di chuyển hiện đại.

Ở phân khúc SUV mạnh mẽ và đa dụng, Jaecoo J7 Flagship được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 70 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi chỉ còn từ 709 triệu đồng. Phiên bản J7 AWD Flagship cũng được áp dụng các chính sách hỗ trợ, với giá bán từ 779 triệu đồng. Sở hữu thiết kế mạnh mẽ, không gian tiện nghi cùng khả năng vận hành linh hoạt, J7 hướng đến những khách hàng yêu thích trải nghiệm và khám phá trên nhiều cung đường.

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Trong khi đó, Jaecoo J7 SHS-P được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 90 triệu đồng, cùng các lựa chọn hỗ trợ tài chính hoặc quà tặng theo chương trình. Sau ưu đãi, J7 PHEV Premium có giá từ 789 triệu đồng, Flagship từ 879 triệu đồng, mang đến thêm lựa chọn SUV sử dụng công nghệ Super Hybrid tiên tiến cho khách hàng Việt.

Với chương trình “Ba Không”, Omoda & Jaecoo Việt Nam mong muốn mang đến những chính sách hỗ trợ thiết thực, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy mẫu SUV phù hợp với nhu cầu, phong cách sống và những hành trình phía trước.

Hai năm xây dựng nền tảng, sẵn sàng cho tầm nhìn phát triển mới

Không chỉ đánh dấu hành trình hai năm tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đang bước vào giai đoạn phát triển mới trên quy mô toàn cầu, hướng tới công nghệ xanh, đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái di chuyển thông minh lấy khách hàng làm trung tâm.

Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026, thương hiệu đã giới thiệu những định hướng công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp di chuyển tương lai. Những bước tiến này thể hiện tham vọng không chỉ phát triển các sản phẩm ô tô mà còn xây dựng hệ sinh thái công nghệ, dịch vụ và trải nghiệm ngày càng toàn diện.

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Tại Việt Nam, tầm nhìn ấy được cụ thể hóa bằng chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi. Đặc biệt, dự án nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên, được đầu tư bởi liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery, là dấu mốc quan trọng trong cam kết phát triển lâu dài của thương hiệu. Với quy mô hơn 380.000 m², tổng vốn đầu tư 8.125 tỷ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm, dự án hướng tới xây dựng nền tảng sản xuất ô tô hiện đại tại Việt Nam và dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm nay.

Song song với hoạt động đầu tư, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục phát triển mạng lưới nhà phân phối, hoàn thiện hệ thống dịch vụ hậu mãi và triển khai các hoạt động kết nối khách hàng, cộng đồng. Đây là những bước đi nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu, đồng thời tạo dựng sự gắn bó lâu dài giữa thương hiệu và người tiêu dùng Việt.

Trên hành trình đó, thông điệp “Đến Việt Nam, Vì Việt Nam” không chỉ thể hiện quyết tâm đầu tư mà còn là định hướng xuyên suốt trong việc mang những sản phẩm công nghệ quốc tế đến gần hơn với khách hàng, đồng thời từng bước tạo dựng những giá trị bền vững tại thị trường Việt Nam.

PV

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#Omoda & Jaecoo Việt Nam #SUV #Ưu đãi ô tô #Xe hybrid #Nhà máy ô tô Hưng Yên

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