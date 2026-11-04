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Xe

General Motors chọn SUV làm điểm khởi đầu 'kỷ nguyên hybrid' mới

Sau giai đoạn không mấy thành công với chiến lược tập trung hoàn toàn cho ôtô thuần điện, General Motors sẽ bắt đầu "kỷ nguyên hybrid" mới bằng biến thể lai của loạt SUV.

Theo Carscoops, General Motors đang trong quá trình phát triển mới một số dòng xe hybrid nhằm đáp ứng nhu cầu dành cho những khách hàng chưa sẵn sàng chuyển đổi sang ôtô thuần điện. Những mẫu xe khởi đầu kỷ nguyên hybrid mới của General Motors dự kiến là biến thể lai xăng điện của loạt SUV gồm Buick Enclave, GMC Acadia và Chevrolet Traverse.

CEO Mary Barra của General Motors vừa xác nhận trong cuộc họp gần đây, rằng những mẫu xe hybrid tiếp theo sẽ được xuất xưởng tại nhà máy Lansing Delta Township ở tiểu bang Michigan (Mỹ).

Nữ lãnh đạo chưa chia sẻ quá nhiều thông tin chi tiết, nhưng trang tin Reuters cho biết nhóm SUV 3 hàng ghế Buick Enclave, GMC Acadia và Chevrolet Traverse nằm trong danh sách ưu tiên trong kỷ nguyên hybrid mới.

Các mẫu xe hybrid hiếm hoi mà General Motors đang sản xuất lúc này là Corvette E-Ray tay lái nghịch, cùng với Corvette Grand Sport X và ZR1X mới. General Motors đang đầu tư 1,25 tỷ USD vào nhà máy Lansing để hỗ trợ các hạng mục nâng cấp cần thiết cho việc sản xuất các mẫu xe hybrid mới.

Thông tin chi tiết về các mẫu xe hybrid mới của General Motors vẫn còn khá hạn chế. Nhà sản xuất ôtô này được cho là đang phát triển cả dòng hybrid nối tiếp truyền thống lẫn hybrid cắm sạc (PHEV).

Một báo cáo từ đầu tháng 10 cho biết những mẫu PHEV đầu tiên của General Motors dự kiến ra mắt vào năm sau hoặc đầu năm 2028. Với motor điện và gói pin đủ lớn, các xe này có thể vận hành thuần điện tối đa gần 113 km. Các mẫu xe thương hiệu Chevrolet gồm Equinox và Silverado nằm trong số danh sách dự kiến được bổ sung tùy chọn PHEV.

Theo Carscoops, General Motors gần như đã bỏ qua xe hybrid trong suốt thập kỷ qua, tập trung chuyển đổi dải sản phẩm hiện hữu thành các lựa chọn thuần điện.

Kế hoạch này từng mang lại hiệu quả cho đến khi ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, bãi bỏ khoản ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện. Động thái này dẫn đến sự sụt giảm mạnh về nhu cầu ôtô thuần điện trên khắp nước Mỹ, khiến chiến lược tập trung hoàn toàn cho ôtô điện không còn là lựa chọn khả thi.

Hồi đầu năm, CEO Marry Barra cho biết General Motors đang cân nhắc kỹ lưỡng chiến lược với xe hybrid và PHEV, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tối thượng của nhà sản xuất ôtô này vẫn là xe điện.

Với định hướng nói trên, General Motors sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào xe điện. Đầu năm nay, General Motors đã bán 49,99% cổ phần tại nhà máy liên doanh với Samsung SDI do nhu cầu ôtô thuần điện sụt giảm. Trong tháng này, General Motors đã giới thiệu sơ lược nền tảng khung gầm xe điện thế hệ thứ tư, vốn sẽ làm nền tảng cho nhiều mẫu xe mới.

Nhà sản xuất ôtô này cũng đang phát triển dòng pin LMR tiên tiến mới, hứa hẹn sở hữu mật độ năng lượng cao hơn 33% so với pin LFP hiện tại, trong khi chi phí sản xuất gần như tương đương.

tech.zingnews.vn
#hybrid

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