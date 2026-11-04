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Xe

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Lý do không xử phạt xe khách bị phản ánh 'đi ngược chiều trên cao tốc'

Lê Tuấn

TPO - Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đã xác minh, làm rõ thông tin phản ánh xe ô tô khách biển số 50H-450.xx “đi ngược chiều trên đường cao tốc”.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, Trạm CSGT Ngã Ba Thái Lan, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin phản ánh xe ô tô khách biển số 50H-450.xx “đi ngược chiều trên đường cao tốc”.

Theo đó, vào ngày 3/11, lực lượng CSGT đã làm việc với lái xe L Q K (sinh năm 1964, trú tại xã Tân Hương, Đồng Tháp) đồng thời kiểm tra dữ liệu camera hành trình và xác minh tại hiện trường.

CSGT CATP Đồng Nai làm việc với tài xế, đồng thời kiểm tra dữ liệu camera hành trình và xác minh tại hiện trường. Nguồn: Cục CSGT

Kết quả xác minh cho thấy, vụ việc xảy ra vào 13h37 ngày 31/10/2026, tại Km 11 đường Vành đai 3, thuộc khu phố Phú Thạnh, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai.

Theo cơ quan chức năng, đây không phải trên đường cao tốc như thông tin phản ánh; đồng thời tuyến đường này hiện vẫn đang thi công, chưa đưa vào khai thác và hệ thống biển báo chưa đầy đủ.

Lái xe L Q K điều khiển phương tiện do chưa thuộc đường, nên đã đi vào khu vực trên thì gặp chướng ngại vật (do đơn vị thi công đặt để chặn đường) nên không tiếp tục di chuyển được buộc phải quay đầu xe lại.

Do chưa đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm, lực lượng CSGT CATP Đồng Nai không xử phạt đối với trường hợp trên.

Cục CSGT thông tin tới người dân phản ánh vi phạm giao thông trên biết theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan này đề nghị người phản ánh cần chủ động lắp đặt camera hành trình trên phương tiện để ghi nhận phản ánh. Cục CSGT nhấn mạnh rằng người dân không sử dụng điện thoại để quay phim khi đang lái xe, bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

#Cục CSGT #CATP Đồng Nai #xe khách #đi ngược chiều trên cao tốc #xác minh vi phạm #giao thông #camera hành trình #xử phạt

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