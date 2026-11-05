VinFast VF 9 kết hợp tiện nghi cho công việc và không gian cho gia đình

Không gian yên tĩnh và hàng ghế tiện nghi trên VinFast VF 9 phục vụ doanh nhân xử lý công việc, nghỉ ngơi khi di chuyển. Cũng trên chiếc xe ấy, chủ xe có thể đưa cả gia đình đi chơi xa vào cuối tuần nhờ cấu hình ba hàng ghế và khả năng vận hành đường dài.

Xử lý công việc, nghỉ ngơi ngay trên xe

Anh Trần Thành An điều hành một doanh nghiệp thiết bị công nghiệp tại Hà Nội nên thường có lịch làm việc với đối tác ở ngoại thành và các tỉnh khác. Từ khi chuyển sang sử dụng VinFast VF 9 Plus, anh có thể tận dụng thời gian di chuyển trên xe để theo dõi báo cáo, xem xét hồ sơ và điều phối công việc của nhân viên.

Chiều dài cơ sở 3.149 mm tạo không gian cabin rộng rãi cho VF 9. Trên xe của anh An, hàng ghế thứ hai có hai ghế “cơ trưởng” độc lập, chỉnh điện 8 hướng, phù hợp để thay đổi tư thế khi đọc tài liệu hay mở máy tính. Kính cách âm hai lớp ở hàng ghế trước kết hợp đặc tính vận hành êm của xe điện hạn chế tiếng ồn trong cabin, để việc trao đổi công việc ít bị ảnh hưởng.

“Có hôm nhân viên gửi lại phương án ngay khi tôi đang trên đường tới gặp đối tác. Tôi xem và phản hồi luôn, đến cuộc hẹn đã có bản chỉnh sửa để trao đổi. Cảm giác như mình chưa bao giờ rời văn phòng”, anh An chia sẻ.

Để sử dụng thiết bị cá nhân trong những chuyến đi, anh có sạc không dây trên bệ tì tay, cổng USB ở hàng ghế thứ hai và ổ điện xoay chiều.

Giữa các cuộc hẹn, anh An cũng có thể nghỉ ngay trên xe. Ghế cơ trưởng tích hợp massage, sưởi và thông gió để sử dụng tùy nhu cầu. Điều hòa tự động ba vùng cho phép hành khách phía sau điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu riêng. Độ êm của hành trình còn được hỗ trợ bởi hệ thống treo sau đa liên kết kết hợp giảm chấn khí nén, kiểm soát dao động và giảm rung xóc trên mặt đường không đều.

Đủ chỗ cho ba thế hệ, linh hoạt trên đường dài

Vào cuối tuần, chiếc VF 9 phục vụ một lịch trình khác: anh An cầm lái đưa vợ, hai con và bố mẹ đi chơi. Với cấu hình 6 chỗ, xe đáp ứng đúng số thành viên trong gia đình. Những trang bị trên ghế cơ trưởng cũng phù hợp để người lớn tuổi nghỉ ngơi trong chuyến đi dài.

“Bố mẹ tôi thích cùng con cháu đi chơi nhưng ngại phải ngồi lâu. Thế nhưng, từ khi tôi chuyển sang VF 9, hai ông bà không thấy mệt nữa. Bây giờ hai cụ còn chủ động gợi ý điểm đến cho cuối tuần”, anh kể.

Nếu chỉ một vài thành viên đi cùng, anh An có thể gập hàng ghế thứ ba để lấy thêm chỗ xếp đồ. Khi đó, khoang hành lý phía sau đạt dung tích 926 lít, bên cạnh cốp trước 100 lít. Gia đình vì vậy có thể bố trí không gian chứa hành lý theo số người tham gia mỗi chuyến đi.

Ở vị trí người lái, anh An đặc biệt đánh giá cao hệ thống ADAS. Anh thích nhất tính năng giám sát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ khoảng cách với xe phía trước khi chạy cao tốc. Trên những chặng đường dài, màn hình hiển thị trên kính lái HUD cung cấp thông tin vận hành ngay trong tầm quan sát phía trước. Xe đồng thời trang bị 11 túi khí để tăng khả năng bảo vệ hành khách tại nhiều vị trí trong cabin.

Quãng đường tối đa của VF 9 Plus đạt 602 km sau một lần sạc đầy nhờ pin dung lượng khả dụng 123 kWh. Xe có khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 35 phút. Thời gian dừng sạc cũng là dịp để cả gia đình ăn uống, thư giãn trước chặng đường tiếp theo.

VinFast VF 9 hiện có giá khởi điểm 1,348 tỷ đồng với phiên bản Eco. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 dành mức ưu đãi 5% đến hết ngày 19/12/2026, tương ứng giá Eco còn khoảng 1,28 tỷ đồng. Phiên bản Plus có giá niêm yết 1,529 tỷ đồng, được hỗ trợ 76,45 triệu đồng và còn khoảng 1,45 tỷ đồng sau ưu đãi. Quyền lợi áp dụng với khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng bất kỳ hoặc ô tô, xe máy điện VinFast khi mua ô tô điện VinFast mới.