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Xe

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Mẫu SUV Nhật 7 chỗ giảm giá hơn 200 triệu đồng

Lê Tuấn

TPO - Mẫu SUV Isuzu mu-X đang được áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng với mức giảm hàng trăm triệu đồng, qua đó kéo giá thấp nhất xuống dưới 1 tỷ đồng.

Trong tháng 11 này, mẫu SUV 7 chỗ Isuzu mu-X đang được áp dụng chương trình ưu đãi chính hãng giảm tới 18% giá niêm yết. Mức giảm cụ thể sẽ có sự chênh lệch tùy phiên bản và chính sách bán hàng của từng đại lý.

Theo khảo sát tại một số đại lý, mức giảm được đưa ra cho dòng Isuzu mu-X dao động 218-231 triệu đồng. Với các xe sản xuất năm 2026 (VIN 2026), giá bán sau ưu đãi dao động từ 986 triệu đến 1,071 tỷ đồng.

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Isuzu mu-X đang được giảm giá mạnh lên tới hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Các xe mang số VIN 2025 có giá thấp hơn. Cụ thể, một đại lý đang chào bán phiên bản mu-X Sport 4x4 AT với giá 927 triệu đồng, trong khi bản Prestige 4x2 AT có giá thực tế ở mức 948 triệu đồng.

Như vậy, sau khi áp dụng khuyến mãi, giá bán thực tế của một số phiên bản Isuzu mu-X đã được đưa xuống dưới mốc 1 tỷ đồng.

Trong phân khúc SUV 7 chỗ sử dụng khung gầm rời, mu-X cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Fortuner và Ford Everest. Với mức ưu đãi mới nhất, ngay cả phiên bản cao của mu-X vẫn có giá vẫn thấp hơn mức niêm yết của Ford Everest bản tiêu chuẩn (1,129 tỷ đồng) và Toyota Fortuner bản tiêu chuẩn (1,155 tỷ đồng).

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Isuzu mu-X thuộc phân khúc SUV cỡ D﻿, sử dụng khung gầm rời. Ảnh: Đại lý

Dòng Isuzu mu-X đang được phân phối tại Việt Nam thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt từ giữa năm 2025. So với bản tiền nhiệm, mẫu xe được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, nội thất và bổ sung các công nghệ an toàn.

Về doanh số, Isuzu mu-X mới chỉ bàn giao được 398 xe tính trong 9 tháng đầu năm 2026, thấp hơn nhiều so với hai đối thủ cùng cỡ là Toyota Fortuner (1.480 xe) và Ford Everest (8.716 xe). Dòng SUV Nhật Bản này cũng thường xuyên góp mặt trong danh sách mẫu xe bán được ít nhất hàng tháng.

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