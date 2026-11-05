Clip: Lốp xe phát nổ văng lên cao, rơi sát người ngồi ven đường

TPO - Chiếc lốp được cho là của xe đầu kéo bất ngờ phát nổ khi đang bơm, tạo tiếng động lớn, xì khói rồi bay lên cao. Cả cụm mâm lốp sau đó rơi xuống ngay sát vị trí của người đàn ông mặc áo trắng ngồi ven đường. Đoạn clip cũng ghi nhận một người áo đen đứng sát chiếc lốp trước khi phát nổ, hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Đoạn video là lời cảnh báo về việc giữ khoảng cách an toàn và phải có thiết bị bảo vệ khi thực hiện sửa chữa hoặc bơm vá các loại lốp xe tải, xe container có áp suất lớn.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, lốp xe tải hạng nặng hoặc xe đầu kéo container có đặc thù cấu tạo bố thép rất dày và áp suất hơi cực lớn. Do đó, người lái xe tuyệt đối không tự ý thao tác vá lốp thủ công ven đường nếu thiếu thiết bị chuyên dụng.

Một loại khung bảo vệ an toàn khi bơm lốp xe.

Quy trình bơm, vá, sửa chữa lốp cỡ lớn bắt buộc phải có kích thủy lực tải trọng lớn, máy tháo vỏ chuyên nghiệp và lồng bơm an toàn, khung bảo vệ để tránh tai nạn nổ lốp gây thương vong.